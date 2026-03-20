Εθνική Ελλάδας: Αποκάλυψε την εντυπωσιακή νέα εκτός έδρας εμφάνιση

Η Εθνική Ελλάδας παρουσίασε τη νέα, εκτός έδρας εμφάνιση, την οποία θα φορά από εδώ και πέρα σε επίσημες και φιλικές αναμετρήσεις.

Ηλίας Λαλιώτης

  • Η Εθνική Ελλάδας παρουσίασε τη νέα εκτός έδρας εμφάνιση που θα χρησιμοποιείται σε επίσημους και φιλικούς αγώνες.
  • Η φανέλα έχει βαθύ μπλε χρώμα, με κάθετες ρίγες εμπνευσμένες από την ελληνική αρχιτεκτονική και την επιγραφή «1926» προς τιμήν των 100 χρόνων της ΕΠΟ.
  • Η νέα εμφάνιση ενσωματώνει την τεχνολογία CLIMACOOL+ της Adidas για καλύτερη απομάκρυνση ιδρώτα και άνεση των αθλητών.
  • Το λογότυπο adidas Trefoil επιστρέφει στις ποδοσφαιρικές εμφανίσεις μετά από 36 χρόνια, ενισχύοντας τη σύνδεση με την ποδοσφαιρική κουλτούρα των 90s.
  • Η εμφάνιση είναι ήδη διαθέσιμη για αγορά στο adidas.gr, στο κατάστημα adidas στην Αθήνα και σε επιλεγμένα καταστήματα λιανικής.
Μια ακόμη εντυπωσιακή εμφάνιση, αυτή τη φορά όμως για τα εκτός έδρας παιχνίδια, παρουσίασε το πρωί της Παρασκευής (20/3) η Εθνική Ελλάδας.

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, που συνεργάζεται με μια από τις κορυφαίες αθλητικές εταιρείες ένδυσης, την Adidas, έδωσε στη δημοσιότητα τις νέες φανέλες που θα φορούν όλα τα κλιμάκια της Εθνικής.

Το μπλε χρώμα κυριαρχεί, ενώ στο εσωτερικό της υπάρχει η αναγραφή «1926», προς τιμήν της συμπλήρωσης 100 χρόνων από την ίδρυση της ΕΠΟ.

«Η νέα εκτός έδρας εμφάνιση της Εθνικής είναι εδώ. Κάτι παραπάνω από φανέλα. Κάτι δικό μας» αναφέρει το σχόλιο στα social media, με την Ελλάδα θυμίζουμε να ετοιμάζεται για τις φιλικές αναμετρήσεις με Παραγουάη (27/3) και Ουγγαρία (31/3).

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

Η adidas παρουσιάζει τη νέα εκτός έδρας εμφάνιση της Εθνικής Ομάδας, συνδυάζοντας την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της χώρας με σύγχρονες σχεδιαστικές και τεχνολογικές προδιαγραφές.

Εμπνευσμένη από τις εμβληματικές εμφανίσεις της δεκαετίας του ’80, η νέα φανέλα ξεχωρίζει για τη βαθιά μπλε απόχρωσή της, ενώ οι γραφικές κάθετες ρίγες παραπέμπουν διακριτικά σε χαρακτηριστικά της ελληνικής αρχιτεκτονικής. Ο σχεδιασμός της νέας εκτός έδρας εμφάνισης της Εθνικής από την adidas γεφυρώνει το παρελθόν με το παρόν, αποτυπώνοντας τη διαχρονικότητα της ελληνικής ταυτότητας μέσα από μια σύγχρονη ποδοσφαιρική αισθητική. Στο πίσω μέρος του λαιμού αναγράφεται η χρονολογία «1926», τιμώντας τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

Η νέα εμφάνιση ενσωματώνει την τεχνολογία CLIMACOOL+ της adidas, με υφάσματα που διαθέτουν 3D σχεδιασμένη μηχανική ελαστικότητα και έχουν αναπτυχθεί βάσει χαρτογράφησης του σώματος. Η τεχνολογία αυτή συμβάλλει στην αποτελεσματική απομάκρυνση του ιδρώτα, διατηρώντας τους αθλητές στεγνούς και άνετους ακόμη και σε συνθήκες υψηλής έντασης.

Το adidas Trefoil επιστρέφει στις ποδοσφαιρικές εμφανίσεις της adidas για πρώτη φορά μετά από 36 χρόνια, αποτελώντας το σήμα αυθεντικότητας του brand και ενισχύοντας τη σύνδεση με την ποδοσφαιρική κουλτούρα των 90s.

Για την παρουσίαση της νέας εμφάνισης πραγματοποιήθηκε ειδική φωτογράφιση με τη συμμετοχή των διεθνών ποδοσφαιριστών Βαγγέλη Παυλίδη, Φώτη Ιωαννίδη και Γιώργου Βαγιαννίδη.

Η εκτός έδρας εμφάνιση της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου είναι διαθέσιμη από σήμερα στο adidas.gr, στο adidas Store Ερμού 44 στην Αθήνα και σε επιλεγμένα συνεργαζόμενα καταστήματα λιανικής.

