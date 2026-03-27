Μουντιάλ 2026: Σφιντέρσκι και Κεντζιόρα νίκησαν Στρακόσα, Πήλιο στον... ελληνικό «εμφύλιο»

Το ένα από τέσσερα τελευταία εισιτήρια από την Ευρώπη θα διεκδικήσουν Πολωνοί και Σουηδοί, οι οποίοι θα αναμετρηθούν στη Στοκχόλμη στις 31 Μαρτίου.

Σε ένα παιχνίδι που αγωνίστηκαν τέσσερις ποδοσφαιριστές της Super League, η Πολωνία λύγισε 2-1 με ανατροπή την Αλβανία στη Βαρσοβία. Ο Χότζα άνοιξε το σκορ στο 42ο λεπτό για τους φιλοξενούμενους, αλλά ο Λεβαντόφσκι ισοφάρισε στο 63’ κι ο Ζιελίνσκι, δέκα λεπτά αργότερα, με τρομερό σουτ ολοκλήρωσε την ανατροπή.

Για τους νικητές αγωνίστηκε βασικός ο στόπερ του ΠΑΟΚ, Τόμας Κεντζιόρα, ο οποίος στο 62’ έδωσε τη θέση του στον φορ του Παναθηναϊκού, Κάρολ Σφιντέρσκι. Από την άλλη, βασικός αγωνίστηκε ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ, Θωμάς Στρακόσα ενώ το ντεμπούτο του με την Αλβανία έκανε ο Σταύρος Πήλιος, ο οποίος μπήκε στο 68’ κι αγωνίστηκε ως αριστερός εξτρέμ.

Η Σουηδία επικράτησε 3-1 της Ουκρανίας στη Βαλένθια, έχοντας απόλυτο πρωταγωνιστή τον Βίκτορ Γιόκερες. Ο επιθετικός της Άρσεναλ πέτυχε χατ – τρικ κι έφερε την ομάδα του ένα βήμα από το Μουντιάλ 2026.

