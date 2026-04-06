Ολυμπιακός – ΑΕΚ, Μεντιλίμπαρ: «Ο αντίπαλος ήταν καλύτερος, τίποτα δεν έχει τελειώσει κάτι»

Ο Βάσκος τεχνικός παραδέχθηκε ότι η ΑΕΚ ήταν καλύτερη, αλλά υπογράμμισε ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει, όσον αφορά στην κατάκτηση του τίτλου.

Οι δηλώσεις του προπονητή του Ολυμπιακού στην CosmoteTV:

«Ο αντίπαλος ήταν καλύτερος από εμάς. Κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Στο τέλος είχαμε την ευκαιρία για γκολ ισοφάρισης, αλλά δεν τα καταφέραμε. Το γκολ νωρίς δεν μας έκανε να εμφανίσουμε τον χαρακτήρα μας στο ματς και μετά από αυτό ο αντίπαλος έκανε το παιχνίδι του.

Γενικότερα όταν δεχόμαστε γκολ νωρίς δείχνει ότι δεν μπαίνουμε συγκεντρωμένοι στο ματς. Όταν ο αντίπαλος σκοράρει νωρίς δεν μπορούμε να αντιδράσουμε. Μετά ο αντίπαλος κάνει το δικό του παιχνίδι. Η ΑΕΚ μας πίεσε στο δικό μας μισό. Έχουμε την ευκαιρία να μπορέσουμε να αντιδράσουμε στα επόμενα ματς.

Υπάρχουν πέντε παιχνίδια, έχουμε την ευκαιρία. Μπορούμε να αντιδράσουμε, να κόψουμε βαθμούς από τον αντίπαλο. Η ΑΕΚ είναι πέντε βαθμούς μπροστά, αλλά δεν έχει τελειώσει κάτι. Πιστεύουμε ότι ούτε η ίδια η ΑΕΚ θεωρεί πως έχει τελειώσει το πρωτάθλημα».

