Βαθμολογία Playoffs Super League: Ξέφυγε η ΑΕΚ στη μάχη για τον τίτλο

Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία των playoffs της Super League μετά τα ντέρμπι Ολυμπιακός - ΑΕΚ και ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το σπουδαίο «διπλό» της ΑΕΚ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης επί του Ολυμπιακού με 0-1, σε συνδυασμό με την «λευκή» ισοπαλία στην Τούμπα στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, φέρνει την Ένωση για πρώτη φορά στο +5 από τους διώκτες της και την καθιστά μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Super League.

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής
Ολυμπιακός - ΑΕΚ 0-1
ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 0-0

Η βαθμολογία της 1ης αγωνιστικής
1. AEK 63
2. ΠΑΟΚ 58
3. Ολυμπιακός 58
4. Παναθηναϊκός 50

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (2η)

Κυριακή 19 Απριλίου 2026

18:00: ΑΕΚ - ΠΑΟΚ

21:00: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: «Πρεμιέρα» σήμερα για την πλατφόρμα - Οι δικαιούχοι, τα ποσά και η διαδικασία

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Μεγάλη Δευτέρα (6/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικοί Patriot κατέρριψαν με ένα βλήμα εχθρικό drone

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το τηλεοπτικό μήνυμα Μητσοτάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ και το «βαθύ κράτος»

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διάλογοι «φωτιά» για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Μας ενδιαφέρει πολύ αυτός, έχει εργοστάσιο!», «Δε θα πέσει η κυβέρνηση, θα πας για υπουργός»

06:56WHAT THE FACT

Σεισμοί: Αρχαίο τεκτονικό θραύσμα ανακαλύφθηκε κάτω από τη βόρεια ακτή της Καλιφόρνια

06:54ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 6 Απριλίου

06:50LIFESTYLE

Οδηγός μυθοπλασίας-Μεγάλη Δευτέρα: Μία πρεμιέρα και δέκα καταιγιστικά επεισόδια σειρών

06:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Στην Ισπανία για την πιο κρίσιμη φετινή εβδομάδα της EuroLeague

06:34ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Εικόνες από το σημείο που κατέρρευσε το παλαιό σπίτι στο κέντρο της Χαλκίδας

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη Δευτέρα: Ποιος ήταν ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος

06:14ΚΑΙΡΟΣ

Με αίθριο καιρό η Μεγάλη Δευτέρα – Πάσχα με… ομπρέλες δείχνουν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία

06:14ΕΛΛΑΔΑ

Σας πήρε η Τροχαία το δίπλωμα οδήγησης; Πώς μπορείτε να κινηθείτε νομικά

05:56ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Δευτέρα - Του Ιωσήφ του Παγκάλου: Ξεκινάει η Μεγάλη Εβδομάδα των Παθών

05:54ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Ανεξέλεγκτη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή – Σκληρές δηλώσεις Τραμπ-Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ – Σε εξέλιξη διαρπαγματεύσεις

05:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 135.000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 9 Απριλίου

05:14WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:50ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

04:24ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία υποστηρίζει πως κατέρριψε 148 drones της Ουκρανίας μέσα σε 3 ώρες

03:58ΚΟΣΜΟΣ

Τιμές πετρελαίου: Πάνω από τα 110 δολάρια το Brent – Νέες πιέσεις στις αγορές ενέργειας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
06:14ΕΛΛΑΔΑ

Σας πήρε η Τροχαία το δίπλωμα οδήγησης; Πώς μπορείτε να κινηθείτε νομικά

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξανδρος Κετίκογλου: Στο σκαμνί δύο αξιωματικοί για τον θάνατο του 21χρονου καταδρομέα

06:34ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Εικόνες από το σημείο που κατέρρευσε το παλαιό σπίτι στο κέντρο της Χαλκίδας

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 5/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 3,7 εκατ. ευρώ

06:14ΚΑΙΡΟΣ

Με αίθριο καιρό η Μεγάλη Δευτέρα – Πάσχα με… ομπρέλες δείχνουν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία

05:54ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Ανεξέλεγκτη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή – Σκληρές δηλώσεις Τραμπ-Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ – Σε εξέλιξη διαρπαγματεύσεις

15:58LIFESTYLE

Μαρινέλλα - Σερπιέρης: Ο αθόρυβος έρωτας, η «σκιά» της Φρειδερίκης και η βαριά κληρονομιά

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Θα εγκατασταθεί πλατφόρμα που θα κινείται στον ρυθμό των Ρίχτερ

17:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Τι ώρα ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για αιτήσεις

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αίθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο – Ισχυρές ενδείξεις για νέα χειμωνιάτικη «κατεβασιά»

06:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αφρικανικός αντικυκλώνας φέρνει την άνοιξη - Η σύγκρουση με τις ψυχρές μάζες

19:29LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Η πρώτη ανάρτηση μέσα από το μαιευτήριο

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διάλογοι «φωτιά» για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Μας ενδιαφέρει πολύ αυτός, έχει εργοστάσιο!», «Δε θα πέσει η κυβέρνηση, θα πας για υπουργός»

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Axios: «Νομίζαμε ότι ήταν παγίδα» - Ο Τραμπ αποκαλύπτει το παρασκήνιο της διάσωσης στο Ιράν

23:08LIFESTYLE

Αντζελίνα Τζολί: Γιατί η εμφάνισή της πυροδότησε ακραίες θεωρίες συνωμοσίας

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη Δευτέρα: Ποιος ήταν ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος

17:58LIFESTYLE

Ο «Ιησούς από τη Ναζαρέτ» που δεν ξέρουμε: 6+1 άγνωστες λεπτομέρειες της επιτυχημένης σειράς

06:50LIFESTYLE

Οδηγός μυθοπλασίας-Μεγάλη Δευτέρα: Μία πρεμιέρα και δέκα καταιγιστικά επεισόδια σειρών

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Ώρες κοινής ησυχίας: Αλλάζουν από σήμερα - Τα πρόστιμα για τους παραβάτες

05:56ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Δευτέρα - Του Ιωσήφ του Παγκάλου: Ξεκινάει η Μεγάλη Εβδομάδα των Παθών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ