Βαθμολογία Playoffs Super League: Ξέφυγε η ΑΕΚ στη μάχη για τον τίτλο
Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία των playoffs της Super League μετά τα ντέρμπι Ολυμπιακός - ΑΕΚ και ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός.
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Το σπουδαίο «διπλό» της ΑΕΚ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης επί του Ολυμπιακού με 0-1, σε συνδυασμό με την «λευκή» ισοπαλία στην Τούμπα στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, φέρνει την Ένωση για πρώτη φορά στο +5 από τους διώκτες της και την καθιστά μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Super League.
Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής
Ολυμπιακός - ΑΕΚ 0-1
ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 0-0
Η βαθμολογία της 1ης αγωνιστικής
1. AEK 63
2. ΠΑΟΚ 58
3. Ολυμπιακός 58
4. Παναθηναϊκός 50
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (2η)
Κυριακή 19 Απριλίου 2026
18:00: ΑΕΚ - ΠΑΟΚ
21:00: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:10 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ελληνικοί Patriot κατέρριψαν με ένα βλήμα εχθρικό drone
07:06 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Το τηλεοπτικό μήνυμα Μητσοτάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ και το «βαθύ κράτος»
06:56 ∙ WHAT THE FACT
Σεισμοί: Αρχαίο τεκτονικό θραύσμα ανακαλύφθηκε κάτω από τη βόρεια ακτή της Καλιφόρνια
06:54 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 6 Απριλίου
05:14 ∙ WHAT THE FACT
Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου
04:50 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 6 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
17:19 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Fuel Pass 2026: Τι ώρα ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για αιτήσεις
19:29 ∙ LIFESTYLE