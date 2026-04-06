Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Δεν μπορούμε να κάνουμε τους χαζούς» | Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

Η ΑΕΚ νίκησε 1-0 τον Ολυμπιακό και πήρε «διπλό» τίτλου στο Φάληρο, το οποίο σε συνδυασμό και με τη «λευκή» ισοπαλία στην Τούμπα της δίνει σοβαρό προβάδισμα για τον τίτλο, καθώς βρίσκεται στο +5 από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό.

Ο Μάρκο Νίκολιτς στις δηλώσεις που έκανε μετά το τελευταίο σφύριγμα του Στίλερ παραδέχθηκε μεν ότι η ομάδα του έχει προβάδισμα για τον τίτλο, αλλά υπογράμμισε ότι οι ποδοσφαιριστές του οφείλουν να παραμείνουν προσγειωμένοι.

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς στην COSMOTE TV:

Για το ματς: «Συγχαρητήρια στους παίκτες, ήρθαμε για το αποτέλεσμα εδώ. Ακολουθούσα αυτό το πρωτάθλημα για χρόνια και ήξερα ότι το πρώτο ματς στα playoffs δεν είναι για ποδόσφαιρο, αλλά για το αποτέλεσμα κυρίως και αυτό πήραμε. Εξουδετερώσαμε τα ατού του Ολυμπιακού. Είχαμε καλή εικόνα στην άμυνα με τον Ρέλβας και τον Μουκουντί. Στο τέλος όλα ήταν ανοιχτά και θα μπορούσαμε να έχουμε σκοράρει και ένα δεύτερο τέρμα αν είχαμε περισσότερη ηρεμία στην άμυνα. Την Πέμπτη έρχεται ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με την Ράγιο που είναι πολύ καλή ομάδα, αλλά η σημερινή ημέρα είναι για να τη χαρούν οι παίκτες και ο κόσμος».

Για τη συνέχεια της σεζόν: «Έχουμε πέντε βαθμούς διαφορά στη πρώτη θέση, δεν μπορούμε να κάνουμε τους χαζούς και να λέμε ότι δεν έχουμε προβάδισμα, αλλά αυτό δεν είναι μεγάλο. Να μείνουμε προσγειωμένοι και να συνεχίσουμε την προσπάθεια. Από αύριο πρέπει να ετοιμαστούμε για ένα μεγάλο παιχνίδι. Σήμερα όμως πρέπει να είμαστε χαρούμενοι εμείς, ο κόσμος, οι παίκτες, ο Μάριος, ο Χαβιέρ, όλοι να το χαρούν και από αύριο να συγκεντρωθούμε στη συνέχεια».

Στο φινάλε έκλεισε λέγοντας: «Χαίρομαι για όσα είδα στα αποδυτήρια. Όλοι φυσικά ήταν χαμογελαστοί, ήταν ευδιάθετοι, αλλά κανένας δεν πανηγύρισε τρελά ή να φωνάζει έξαλλα. Είμαστε προσγειωμένοι μετά από αυτή τη σημαντική νίκη».

