Ολυμπιακός – ΑΕΚ 0-1: Εμπρός Αετέ… για τον τίτλο!

Η ΑΕΚ «κλείδωσε» τον Ολυμπιακό κι έφυγε με το «διπλό» (1-0) από το «Γ. Καραϊσκάκης» με τέρμα του Κοϊτά, αυξάνοντας τη διαφορά από τους διώκτες της – Ο Γιαζίτζι πήγε να σώσει τους «ερυθρόλευκους» στην τελευταία φάση, αλλά το γκολ ακυρώθηκε σωστά ως οφσάιντ του Πιρόλα.

Βαγγέλης Πάτας

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 0-1: Εμπρός Αετέ… για τον τίτλο!
KLODIAN LATO / EUROKINISSI
Σπουδαίο αποτέλεσμα για την «Ένωση», η οποία σε συνδυασμό και με τη «λευκή» ισοπαλία στην Τούμπα πήρε σοβαρό προβάδισμα για τον τίτλο, καθώς βρίσκεται στο +5 από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό.

Οι ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νίκολιτς εμφανίστηκαν με σωστή νοοτροπία, σοβαροί και «διαβασμένοι» στην πρεμιέρα των playoffs, έπειτα από τη διακοπή για τους αγώνες των εθνικών ομάδων. Το γρήγορο γκολ του Αμπουμπακαρί Κοϊτά (βλ. μόλις στο 5ο λεπτό) τους έδωσε τη δυνατότητα να διαχειριστούν την αναμέτρηση και το έπραξαν σωστά.

Ο Ολυμπιακός δεν απείλησε σχεδόν καθόλου, με τον κόσμο του να αποδοκιμάζει έντονα την ομάδα, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά τέλος της. Ο Γιαζίτζι πήγε να τον γλιτώσει από το… πουθενά καθώς με τρομερό σουτ ισοφάρισε στις καθυστερήσεις, ωστόσο μετά από παρέμβαση του VAR ο Στίλερ ακύρωσε το γκολ σωστά, καθώς ο Πιρόλα που ήταν οφσάιντ επηρέαζε τη φάση.

Η εξέλιξη του ντέρμπι

Ο Νίκολιτς έκανε την έκπληξη κι έδωσε φανέλα βασικού στον Περέιρα, ο οποίος τον δικαίωσε με το «καλημέρα» στο ματς. Ο Αργεντινός έφυγε στην αντεπίθεση από λάθος του Ρέτσου και γύρισε στη μεγάλη περιοχή, με την μπάλα, έπειτα από παρέμβαση του Γκαρθία έφτασε στον Κοϊτά, ο οποίος με δυνατό σουτ έκανε το 0-1 στο 5ο λεπτό.

Ο Ολυμπιακός σταδιακά ανέβασε την απόδοση του κι είχε κάποιες καλές προϋποθέσεις, αλλά η πρώτη μεγάλη ευκαιρία ήρθε στο 21ο λεπτό με τον Ελ Κααμπί. Ο Μαροκινός, όμως, μολονότι είχε χρόνο και χώρο στη μεγάλη περιοχή, πλάσαρε άουτ.

Οι «ερυθρόλευκοι» προσπάθησαν να ανεβάσουν τον ρυθμό του αγώνα, αλλά η «Ένωση» κατάφερε να τον περιορίσει, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν πολλές ευκαιρίες ως το φινάλε του ημιχρόνου. Είναι χαρακτηριστικό ότι η επόμενη αξιόλογη ευκαιρία είναι το τελείωμα μιας επαφής του Ζέλσον στο 45’, όπου η μπάλα έφυγε άουτ.

Το τελευταίο σφύριγμα του Στίλερ για το πρώτο ημίχρονο έφερε και τις αποδοκιμασίες των φίλων του Ολυμπιακού. Κατά την επιστροφή των «κιτρινόμαυρων» υπήρξε μια μικρή ένταση στη φυσούνα, αλλά γρήγορα τα πνεύματα ηρέμησαν.

Μετά την ανάπαυλα, ο Ολυμπιακός προσπάθησε να μπει δυνατά και κέρδισε κόρνερ μόλις στα 33 δευτερόλεπτα. Από εκεί και πέρα, όμως, απείλησε με κάποια σουτ που δεν ανησύχησαν τον Στρακόσα. Η εικόνα των «ερυθρόλευκων» ανάγκασαν τον Μεντιλίμπαρ να προχωρήσει σε διπλή αλλαγή στο 58’ (βλ. Μουζακίτης αντί Γκαρθία και Τσικίνιο αντί Ποντένσε).

Στο 64ο λεπτό ήρθαν κι οι πρώτες αλλαγές του Νίκολιτς, ο οποίος αποφάσισε να παίξει με έναν επιθετικό. Με τον Γκατσίνοβιτς (πήρε τη θέση του Περέιρα) να πηγαίνει στα αριστερά και τον Μάνταλο (πήρε τη θέση του Γιόβιτς) να παίζει πίσω από το προωθημένο Βάργκα.

Με τις συγκεκριμένες αλλαγές, η ΑΕΚ έκλεισε και τα κενά που έβρισκε ο Ολυμπιακός, «εγκλωβίζοντας» τον, χωρίς, πάντως, κι η ίδια να μπορεί να βρει κάποια καλή αντεπίθεση.

Οι «κιτρινόμαυροι» έλεγχαν απόλυτα το παιχνίδι, αναγκάζοντας τους φίλους των γηπεδούχων να αρχίσουν να αποχωρούν, ωστόσο στο τέλος πήγε να… αυτοκτονήσει! Στην τελευταία φάση του αγώνα (βλ. 90+8’) ο Γιαζίτζι με κεραυνό από το ημικύκλιο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Στρακόσα, αλλά το γκολ, έπειτα από παρέμβαση του VAR, ακυρώθηκε σωστά, καθώς ο Πιρόλα ήταν μπροστά από τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ κι επηρέαζε το οπτικό πεδίο του.

Διαιτητής: Γενς Τομπάιας Στίλερ (Γερμανίας)
Κίτρινες: Γκαρθία – Περέιρα, Πενράις.
Γκολ: 5’ Κοϊτά
Ολυμπιακός: Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Γκαρθία (58′ Μπουζακίτης), Έσε (83′ Νασιμέντο), Μαρτίνς (71′ Γιαζίτσι), Ποντένσε (58′ Τσικίνιο), Ταρέμι (71′ Κλέιτον), Ελ Κααμπί.
ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις, Μαρίν, Πινέδα, Περέιρα (65′ Μάνταλος), Κοϊτά (81′ Ζοάο Μάριο), Βάργκα (81′ Ζίνι), Γιόβιτς (65′ Γκατσίνοβιτς).

