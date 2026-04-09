Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας: «Όχι» της Αστυνομίας σε ΠΑΟΚ κι ΟΦΗ για κατάργηση των «νεκρών» ζωνών

Η Αστυνομία απέρριψε το αίτημα ΠΑΟΚ και ΟΦΗ για τις «νεκρές» ζώνες κι ο τελικός Κυπέλλου θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό με περιορισμένη παρουσία κόσμου.

Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας: «Όχι» της Αστυνομίας σε ΠΑΟΚ κι ΟΦΗ για κατάργηση των «νεκρών» ζωνών
Αρνητική ήταν η απάντηση της Ελληνικής Αστυνομίας στο κοινό αίτημα των ΠΑΟΚ και ΟΦΗ για την κατάργηση των «νεκρών» ζωνών στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, που θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Οι δύο φιναλίστ είχαν καταθέσει κοινή πρόταση προς την ΕΠΟ, ζητώντας να διατεθούν όλες οι θέσεις του γηπέδου, επικαλούμενοι και το θετικό κλίμα που επικρατεί μεταξύ των φίλων τους. Μολονότι η ομοσπονδία εμφανίστηκε θετική στο εν λόγω αίτημα, η τελική απόφαση ανήκε στις αρμόδιες αρχές.

Η Αστυνομία, ωστόσο, απέρριψε την πρόταση, με αποτέλεσμα ο τελικός της 25ης Απριλίου να πραγματοποιηθεί με «νεκρές» ζώνες στις εξέδρες. Υπενθυμίζεται ότι κάθε ομάδα έχει λάβει περίπου 7.800 εισιτήρια, ενώ η ζήτηση παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη.

17:56ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο από την Κίνα: Φουστάνι χορεύτριας τυλίγεται στις φλόγες σε παράσταση - Η αγωνιώδης προσπάθειά της να σωθεί

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Συγκινεί η θαυματουργή εικόνα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου του Ελ Γκρέκο

17:48ΚΟΣΜΟΣ

Ιερουσαλήμ: Συρρέουν από τα ξημερώματα οι πιστοί – Στον Πανάγιο Τάφο έγινε η τελετή του Νιπτήρος

17:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας: «Όχι» της Αστυνομίας σε ΠΑΟΚ κι ΟΦΗ για κατάργηση των «νεκρών» ζωνών

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση τραμ με φορτηγό στο Καλαμάκι

17:34LIFESTYLE

Επί ξύλου κρεμάμενος με τσιγάρο και κονιάκ: Η εικόνα από τα παρασκήνια του «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ» που είχε διχάσει

17:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ: Οι παίκτες που είναι στο όριο καρτών και κινδυνεύουν να χάσουν τη ρεβάνς

17:30ΚΟΣΜΟΣ

Βρέθηκε ο μεγαλύτερος «θησαυρός» εξόρυξης: Ο λόγος που κανείς δεν μπορεί να τον εκμεταλλευτεί

17:29ΚΟΣΜΟΣ

«Μεγάλης κλίμακας συσκότιση»- Η Βόρεια Κορέα δοκίμασε ηλεκτρομαγνητικά όπλα και βόμβες άνθρακα

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έφυγε από τη ζωή ο επιχειρηματίας Νίκος Κυριαζίδης - Ήταν ιδιοκτήτης του θρυλικού «Σκορπιού»

17:25ΚΟΣΜΟΣ

Υπουργός Άμυνας Ισραήλ: Η Χεζμπολάχ εκλιπαρεί για κατάπαυση πυρός

17:08ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Μύδροι Τραμπ κατά συμμάχων στο ΝΑΤΟ - Μετ' εμποδίων η διέλευση στα Στενά του Ορμούζ

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Κικίλιας: Συγκράτηση τιμών στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια παρά τη δύσκολη διεθνή συγκυρία

16:58LIFESTYLE

Το CNN «πέθανε» τον Μάικλ Τζ. Φοξ κι ο ηθοποιός αναρωτήθηκε: «Πώς θα αντιδρούσες αν άνοιγες την TV κι έβλεπες ότι πέθανες;»

16:57ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος – Αίγυπτος υπογράφουν 15ετή συμφωνία για εξαγωγή φυσικού αερίου από το κοίτασμα «Αφροδίτη»

16:42ΚΟΣΜΟΣ

Meta: Μετά τη καταδίκη για εθισμό ανηλίκων «μπλοκάρει» διαφημίσεις που συντονίζουν ομαδικές αγωγές εναντίον της

16:37ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός μέχρι την Δευτέρα του Πάσχα - Πώς θα γίνει το ψήσιμο του οβελία, η πρόγνωση Ζιακόπουλου

16:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λαμία: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση - 4 συλλήψεις για ναρκωτικά και όπλα

16:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συγκλονίζει η Κατερίνα Νοτοπούλου για το αυτοάνοσο που την ταλαιπωρεί: «Πάλεψα για τη ζωή μου, πρακτικά δεν ακούω και διαβάζω χείλη»

16:34ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πυρά Τραμπ κατά ΝΑΤΟ: «Δεν καταλαβαίνουν τίποτα, εκτός αν τους ασκηθεί πίεση»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
12:39ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Κουσαθανάς: Στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στο θαλάσσιο σκι

09:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πόσο θα άξιζαν σήμερα τα 30 αργύρια του Ιούδα;

13:19ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτες σκηνές πάνω από φέρετρο - Χήρα και ερωμένη του νεκρού τσακώθηκαν στην κηδεία

15:18ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Πιθανόν διαρρήκτης ο άνδρας που έπεσε στο κενό από τον 5ο όροφο

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έφυγε από τη ζωή ο επιχειρηματίας Νίκος Κυριαζίδης - Ήταν ιδιοκτήτης του θρυλικού «Σκορπιού»

12:31ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο της εξαφάνισης νεαρής γιατρού στην αφρικανική ζούγκλα - Τα κρεμασμένα σε δέντρα εσώρουχα

17:29ΚΟΣΜΟΣ

«Μεγάλης κλίμακας συσκότιση»- Η Βόρεια Κορέα δοκίμασε ηλεκτρομαγνητικά όπλα και βόμβες άνθρακα

15:59ΚΟΣΜΟΣ

Skynews: Πληροφορίες για κατάρριψη drone στα Στενά του Ορμούζ

16:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συγκλονίζει η Κατερίνα Νοτοπούλου για το αυτοάνοσο που την ταλαιπωρεί: «Πάλεψα για τη ζωή μου, πρακτικά δεν ακούω και διαβάζω χείλη»

14:41LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Ο Λεωνίδας θέλει τον Μαρκόπουλο νεκρό - Πότε θα δούμε τα νέα επεισόδια

17:25ΚΟΣΜΟΣ

Υπουργός Άμυνας Ισραήλ: Η Χεζμπολάχ εκλιπαρεί για κατάπαυση πυρός

16:37ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός μέχρι την Δευτέρα του Πάσχα - Πώς θα γίνει το ψήσιμο του οβελία, η πρόγνωση Ζιακόπουλου

11:58ΕΛΛΑΔΑ

«Γλέντι» στο X με Κωνσταντοπούλου-Στραβελάκη: «Ευτυχώς δεν τον δάγκωσε - Είναι ήρωας!»

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη Πέμπτη: «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου» - Έθιμα, παραδόσεις και συμβολισμοί της σημερινής ημέρας

16:12ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε το πριν πάτε διακοπές - Πρώην διαρρήκτης συμβουλεύει τι να προσέξετε για να μην σας κλέψουν

14:25LIFESTYLE

Beef μεταξύ Νεφέλης Μεγκ και Ιωάννας Τούνη - «Ντροπή σου», «Είσαι η Τούνη και ασχολείσαι μαζί μου;»

17:34LIFESTYLE

Επί ξύλου κρεμάμενος με τσιγάρο και κονιάκ: Η εικόνα από τα παρασκήνια του «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ» που είχε διχάσει

05:58ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Πέμπτη: Η Ακολουθία των Αγίων Παθών - «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου ο εν ύδασι την γην κρεμάσας»

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Επέστρεψε νικητής ο Μάριος μετά τη μεταμόσχευση στο Τορίνο: «Η καρδιά μου δεν σταμάτησε ούτε λεπτό»

16:18ΕΛΛΑΔΑ

Κορυφώνεται η έξοδος του Πάσχα: Καθυστερήσεις 45' στην Αττική Οδό, «στο κόκκινο» η Λ. Αθηνών - Γεμάτα αναχωρούν τα πλοία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ