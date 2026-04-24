Πτυχίο με… τύψεις: Ποιοι κλάδοι σπουδών απογοητεύουν τους νέους αποφοίτους

Οι εργαζόμενοι μέσης ηλικίας αξιολογούν την αξία του πτυχίου τους πιο θετικά σε σύγκριση με τους νεότερους.

Αναμφίβολα, το πτυχίο πανεπιστημίου θεωρείται το «εισιτήριο» για μία επιτυχημένη καριέρα. Ωστόσο, ολοένα και περισσότεροι νέοι διαπιστώνουν ότι η πραγματικότητα δεν συμβαδίζει με τις προσδοκίες τους.

Ανάμεσα σε περιορισμένες ευκαιρίες, χαμηλότερους μισθούς και μία έντονα ανταγωνιστική αγορά εργασίας, η επιλογή σπουδών μετατρέπεται –για αρκετούς– σε πηγή αμφιβολίας. Ποιοι είναι, όμως, οι κλάδοι που αφήνουν τους αποφοίτους με την αίσθηση ότι θα επέλεγαν διαφορετικά αν μπορούσαν να γυρίσουν τον χρόνο πίσω;

Παράλληλα, οι νέοι εργαζόμενοι δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν θέση εργασίας, καθώς καταγράφεται συνολική μείωση των διαθέσιμων θέσεων. Οι θέσεις εισαγωγικού επιπέδου αντιστοιχούσαν στο 38,6% των αγγελιών στη ZipRecruiter την 1η Μαρτίου, έναντι 43,4% πριν από μία διετία. Οι θέσεις μειώνονται, ενώ, η ζήτηση αυξάνεται.

Η εύρεση εργασίας δεν αποτελεί τη μοναδική πρόκληση. Πολλοί απόφοιτοι διαπιστώνουν ότι οι αποδοχές στους κλάδους τους είναι χαμηλότερες από τις προσδοκίες τους. Για παράδειγμα, όσοι σπούδασαν Δημόσια Υγεία ή Διοίκηση Υγείας λαμβάνουν μισθούς κατά 43,8% χαμηλότερους από αυτούς που ανέμεναν. Αντίστοιχα, απόφοιτοι Γεωπονίας, Περιβαλλοντικών Επιστημών, Φυσικών Πόρων, αλλά και Αγγλικής Φιλολογίας ή Δημοσιογραφίας, αναφέρουν ότι οι αποδοχές τους είναι περίπου 30% χαμηλότερες από τις αρχικές τους εκτιμήσεις.

Η έρευνα καταλήγει ότι οι σπουδές στη Νοσηλευτική φαίνεται να προσφέρουν ασφαλέστερη επαγγελματική προοπτική για όσους ανησυχούν για την απορρόφησή τους στην αγορά εργασίας.