Η νέα κρίση της αγοράς εργασίας δεν είναι ποσοτική. Είναι ποιοτική

Snapshot Η αγορά εργασίας στην Ελλάδα αντιμετωπίζει πλέον πρόβλημα ποιότητας, αντιστοίχισης και δεξιοτήτων, παράλληλα με τη μείωση της ανεργίας.

Υπάρχει σημαντική αναντιστοιχία μεταξύ του εκπαιδευτικού συστήματος και των αναγκών της αγοράς εργασίας, με πολλούς αποφοίτους να μην διαθέτουν τις δεξιότητες που ζητούν οι επιχειρήσεις.

Οι νέοι αναζητούν εργασίες με σταθερότητα, αξιοπρεπείς συνθήκες, ισορροπία ζωής και επαγγελματική εξέλιξη, απορρίπτοντας συχνά τις κακές εργασιακές συνθήκες.

Η ταχύτατη αλλαγή της αγοράς εργασίας, ενισχυμένη από την Τεχνητή Νοημοσύνη, απαιτεί ευελιξία, κριτική σκέψη και διαρκή μάθηση από τους εργαζόμενους.

Η βιώσιμη λύση προϋποθέτει καλύτερη σύνδεση μεταξύ εκπαίδευσης, δεξιοτήτων, προσδοκιών και αναγκών της οικονομίας για ουσιαστική αντιστοίχιση ανθρώπου και ρόλου. Snapshot powered by AI

Για πολλά χρόνια, στην Ελλάδα μιλούσαμε σχεδόν αποκλειστικά για την ανεργία. Και δικαιολογημένα. Ήταν το μεγάλο κοινωνικό και οικονομικό τραύμα μιας ολόκληρης περιόδου. Σήμερα όμως, η αγορά εργασίας εμφανίζει μια νέα και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αντίφαση, την οποία δεν μπορούμε πλέον να αγνοούμε.

Από τη μία πλευρά, οι επιχειρήσεις δηλώνουν ότι δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να βρουν προσωπικό. Από την άλλη, πολλοί εργαζόμενοι και ιδιαίτερα νέοι άνθρωποι δηλώνουν ότι δεν βρίσκουν μια δουλειά που να θεωρούν πραγματικά καλή, σταθερή, βιώσιμη και με προοπτική. Και κάπου εκεί γεννιέται ένα κρίσιμο ερώτημα: πώς γίνεται να υπάρχουν και ελλείψεις προσωπικού και δυσαρέσκεια ή αδυναμία ένταξης στην εργασία την ίδια στιγμή;

Η απάντηση είναι πως η αγορά εργασίας δεν αντιμετωπίζει πλέον μόνο πρόβλημα ποσότητας. Αντιμετωπίζει κυρίως πρόβλημα ποιότητας, αντιστοίχισης, προσαρμογής και δεξιοτήτων.

Δεν είναι τυχαίο ότι το θέμα των ελλείψεων εργατικού δυναμικού και δεξιοτήτων έχει πλέον αναδειχθεί σε κεντρικό ζήτημα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τον Μάρτιο του 2026, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθέτησε μία σειρά από προτάσεις για την αντιμετώπιση αυτών των ελλείψεων, επισημαίνοντας ως κρίσιμους τομείς την υγεία, τις κατασκευές, την εκπαίδευση, τις ψηφιακές τεχνολογίες και την αγροδιατροφή. Αυτό από μόνο του δείχνει ότι δεν μιλάμε για ένα πρόσκαιρο φαινόμενο ούτε για μια αποκλειστικά ελληνική παθογένεια. Μιλάμε για μια βαθιά μετάβαση που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στην Ελλάδα, βέβαια, η εικόνα αποκτά ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Παρά τη μείωση της ανεργίας, πολλές επιχειρήσεις συνεχίζουν να δηλώνουν ότι δεν μπορούν να στελεχώσουν βασικές θέσεις. Το βλέπουμε στον τουρισμό, στα τεχνικά επαγγέλματα, στις κατασκευές, στα logistics, στην υγεία, στην πληροφορική, αλλά και σε ένα ευρύτερο φάσμα εφαρμοσμένων ειδικοτήτων που η οικονομία έχει ανάγκη. Την ίδια στιγμή, πολλοί νέοι αισθάνονται ότι είτε δεν βρίσκουν θέση που να τους εκφράζει είτε ότι οι επιλογές που τους προσφέρονται δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στις προσδοκίες τους.

Εδώ ακριβώς εντοπίζεται το πρώτο μεγάλο πρόβλημα: η αναντιστοιχία ανάμεσα στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας. Για χρόνια, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα λειτούργησε περισσότερο με όρους ακαδημαϊκής διαδρομής και λιγότερο με όρους πραγματικής επαγγελματικής χαρτογράφησης. Πολλοί νέοι επιλέγουν σπουδές χωρίς ουσιαστική γνώση για το πού οδηγούν, ποιες δεξιότητες ζητά η αγορά, ποιες ειδικότητες έχουν πραγματική ζήτηση και ποιες διαδρομές μπορούν να προσφέρουν όχι μόνο πτυχίο αλλά και επαγγελματική προοπτική.

Το αποτέλεσμα είναι να έχουμε απόφοιτους με τίτλους αλλά όχι πάντα με σαφή κατεύθυνση, και επιχειρήσεις που αναζητούν δεξιότητες τις οποίες το σύστημα δεν παράγει με την ταχύτητα ή την επάρκεια που απαιτεί η εποχή. Και όσο αυτή η απόσταση μεγαλώνει, τόσο θα εντείνεται και η αίσθηση αδιεξόδου και από τις δύο πλευρές.

Υπάρχει όμως και μία δεύτερη, εξίσου σημαντική παράμετρος: αυτή των προσδοκιών. Οι νέοι σήμερα δεν βλέπουν την εργασία όπως την έβλεπαν οι προηγούμενες γενιές. Δεν αναζητούν απλώς μια θέση και έναν μισθό. Αναζητούν εξέλιξη, ένα αξιοπρεπές και υγιές εργασιακό περιβάλλον, ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική και επαγγελματική ζωή, ουσιαστικό ρόλο, νόημα, σταθερότητα. Με απλά λόγια, δεν απορρίπτουν την εργασία. Απορρίπτουν όλο και συχνότερα τις κακές συνθήκες εργασίας.

Αυτό είναι κάτι που πρέπει να ειπωθεί καθαρά. Το αφήγημα ότι «οι νέοι δεν θέλουν να δουλέψουν» είναι βολικό, αλλά δεν εξηγεί την πραγματικότητα. Οι περισσότεροι νέοι θέλουν να εργαστούν, αλλά θέλουν να το κάνουν σε ένα περιβάλλον που να τους επιτρέπει να χτίσουν ζωή και όχι απλώς να επιβιώνουν μέσα σε έναν φαύλο κύκλο κόπωσης, χαμηλών αποδοχών και αβεβαιότητας.

Και κάπου εδώ έρχεται να φανεί και το τρίτο μεγάλο ζήτημα: το σχολείο και συνολικά το εκπαιδευτικό μας σύστημα εξακολουθούν να τρέχουν πίσω από τις εξελίξεις. Η αγορά εργασίας αλλάζει με ταχύτητα, όμως η εκπαίδευση συνεχίζει σε μεγάλο βαθμό να λειτουργεί με όρους μιας άλλης εποχής. Οι νέες δεξιότητες, η προσαρμοστικότητα, η κριτική σκέψη, η συνεργασία, η εξοικείωση με την τεχνολογία, η κατανόηση του επαγγελματικού περιβάλλοντος, εξακολουθούν να μην κατέχουν τη θέση που θα έπρεπε μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Και αυτό έχει συνέπειες. Γιατί όταν οι μαθητές και οι φοιτητές μεγαλώνουν χωρίς ουσιαστική επαφή με τον κόσμο της εργασίας, χωρίς επαρκή επαγγελματικό προσανατολισμό και χωρίς πραγματική κατανόηση των επιλογών τους, είναι αναμενόμενο να βγαίνουν αργότερα σε μια αγορά που μοιάζει ξένη, θολή και συχνά απογοητευτική.

Στο ήδη σύνθετο αυτό τοπίο έρχεται να προστεθεί και ένας ακόμη καταλύτης αλλαγής: η Τεχνητή Νοημοσύνη. Και εδώ η συζήτηση συχνά γίνεται με λάθος όρους. Το θέμα δεν είναι μόνο ποια επαγγέλματα θα αλλάξουν ή ποια επαγγέλματα θα πιεστούν περισσότερο. Το πραγματικό ερώτημα είναι ποιοι άνθρωποι θα είναι έτοιμοι να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και με ποια εφόδια.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν αλλάζει μόνο τη φύση πολλών επαγγελμάτων. Αλλάζει και τα ίδια τα κριτήρια πρόσληψης. Οι επιχειρήσεις δεν θα αναζητούν μόνο τεχνικές γνώσεις ή ένα βιογραφικό με «σωστούς» τίτλους. Θα αναζητούν όλο και περισσότερο ανθρώπους με ευελιξία, κριτική σκέψη, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, επικοινωνία, προσαρμοστικότητα και διάθεση διαρκούς μάθησης. Αυτό σημαίνει ότι το ζήτημα της εργασίας δεν μπορεί πια να περιορίζεται στο «τι θα σπουδάσω» ή «τι δουλειά θα κάνω». Πρέπει να αφορά και το «τι είδους επαγγελματίας χρειάζεται να γίνω για να παραμείνω ουσιαστικός και χρήσιμος σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον».

Τελικά, ίσως πρέπει να αλλάξουμε συνολικά τον τρόπο που μιλάμε για την αγορά εργασίας. Το πραγματικό στοίχημα δεν είναι μόνο η απασχόληση. Δεν είναι απλώς να βρούμε περισσότερες δουλειές ή να γεμίσουμε περισσότερες θέσεις. Το ουσιαστικό ζητούμενο είναι η σωστή αντιστοίχιση ανθρώπου και ρόλου.

Αν δεν υπάρξει καλύτερη σύνδεση ανάμεσα στην εκπαίδευση, στις δεξιότητες, στις προσδοκίες και στις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας, το πρόβλημα θα συνεχίσει να διαιωνίζεται. Οι επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να ψάχνουν προσωπικό, οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να ψάχνουν «καλή δουλειά» και η αγορά θα συνεχίσει να μοιάζει σαν ένας μηχανισμός που λειτουργεί, αλλά δεν κουμπώνει πραγματικά.

Και ίσως αυτή να είναι η πιο ειλικρινής διαπίστωση της εποχής μας: δεν λείπουν μόνο οι θέσεις ή οι άνθρωποι. Πολύ συχνά, λείπει η σωστή σύνδεση ανάμεσά τους.