ΑΕΛ - Κηφισιά 1-1: Βόλεψε και τους δύο η ισοπαλία

ΑΕΛ και Κηφισιά ήρθαν ισόπαλες 1-1, με τους γηπεδούχους να πιάνουν ξανά τον Πανσερραϊκό και τους φιλοξενούμενους να μένουν στο +5 από τη ζώνη του υποβιβασμού.

ΑΕΛ - Κηφισιά 1-1: Βόλεψε και τους δύο η ισοπαλία
Η ΑΕΛ εκμεταλλεύτηκε κατά το ήμισι την εντός έδρας ήττα του Πανσερραϊκού απ’ τον Ατρόμητο (0-4), καθώς «έμεινε» στο 1-1 με την Κηφισιά στην «AEL FC Arena» (για τρίτη φορά φέτος στα μεταξύ τους παιχνίδια) στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής των Play Out της Super League.

Η ομάδα της Λάρισας παρέμεινε χωρίς νίκη στους αγώνες κατάταξης, αλλά έπιασε την ομάδα των Σερρών στους 25 βαθμούς, την οποία αντιμετωπίζει την επόμενη αγωνιστική, ενώ το συγκρότημα του Σεμπάστιαν Λέτο παρέμεινε στο +5 από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Κηφισιά είχε την πρώτη καλή στιγμή στο ματς στο 12ο λεπτό όταν από σουτ του Πόμπο ο Αναγνωστόπουλος μπλόκαρε σταθερά. Στο 16’ σε γέμισμα στην περιοχή της ΑΕΛ η μπάλα χτύπησε στο χέρι του Μασόν με τον διαιτητή Παπαπέτρου να δείχνει το σημείο του πέναλτι. Ο Πόμπο ανέλαβε την εκτέλεση στο 18’ και δεν... λάθεψε κάνοντας το 1-0 για τους «κυανόλευκους».

Η ΑΕΛ προσπάθησε να βγάλει αντίδραση, όμως τόσο η κεφαλιά του Μπατουμπινσικά στο 24’, όσο και το σουτ του Ατανάσοφ στο 38’ βρήκαν σε ετοιμότητα τον Ραμίρες.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Κηφισιά είχε ένα σουτ του Ταβάρες στο 55’ που πέρασε ελάχιστα άουτ, για να ακολουθήσει ένα δίλεπτο «φωτιά» της θεσσαλικής ομάδας. Στο 56’ ο Κακουτά σούταρε λίγο άουτ, ενώ στο 57’ ο Σαγκάλ έπιασε ένα δυνατό σουτ από τη γωνία της περιοχής, ο Πέτκοφ έβαλε την κόντρα και η μπάλα κατέληξε στο βάθος της εστίας του Ραμίρες, για το 1-1 της ΑΕΛ.

Στο 76’ ο Τούπτα έχασε από κοντά μοναδική ευκαιρία για να κάνει την ανατροπή για την ΑΕΛ, ενώ το ίδιο συνέβη και στο 80’ όταν ο Μπένι με ωραία κάθετη βρήκε τον Ταβάρες που απέφυγε τον Όλαφσον, αλλά το τελείωμά του από πολύ καλή θέση ήταν κάκιστο.

Η Κηφισιά είχε άλλη μία σπουδαία ευκαιρία στο 85’ με την υπέροχη ενέργεια και το τελείωμα του Μπένι που πέρασε ελάχιστα άουτ, ενώ στο 90' μία προσπάθεια του Ταβάρες κόντραρε κι έφυγε κόρνερ.

ΑΕΛ (Σάββας Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης (45’ λ.τρ. Γκάρατε), Μπατουμπισινκά, Φερίγκρα (46’ Όλαφσον), Ηλιάδης, Μασόν, Ναόρ (68’ Σουρλής), Ατανάσοφ, Χατζηστραβός (46’ Κακουτά), Σαγκάλ (82’ Ενγκόι), Τούπτα.

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπαστιάν Λέτο): Ραμίρες, Κονατέ, Πόκορνι, Πέτκοφ, Λαρουσί, Ρουκουνάκης, Αμανί, Νούνελι (46’ Ταβάρες, 90’+3’ Μποτία), Πόμπο (75’ Μπένι), Αντόνισε (75’ Ζέρσον Σόυζα), Χριστόπουλος (75’ Μίγιτς).

Novibet
