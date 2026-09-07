Asteras Aktor–Ηρακλής: Η αναμέτρηση που ολοκληρώνει την 3η αγωνιστική - Αποτελέσματα και βαθμολογία

Τελευταία αναμέτρηση της 3ης αγωνιστικής αυτή που θα διεξαχθεί στο «Θ. Κολοκοτρώνης», με δύο ομάδες που δεν έχουν γευτεί ακόμη τη χαρά της νίκης. 

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Asteras Aktor–Ηρακλής: Η αναμέτρηση που ολοκληρώνει την 3η αγωνιστική - Αποτελέσματα και βαθμολογία
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Η 3η αγωνιστική της Super League, ολοκληρώνεται στην Τρίπολη. Εκεί, ο Asteras Aktor φιλοξενεί τον Ηρακλή, σε ένα ματς που έχει έναν ξεχωριστό χαρακτήρα «ντέρμπι». Λόγω των όσων έχουν συμβεί στο παρελθόν.

Για τις δύο ομάδες φυσικά, το βασικό ζητούμενο είναι αγωνιστικό και βαθμολογικό. Καμία από τις δύο δεν έχει χαρεί ως τώρα τη νίκη. Οι γηπεδούχοι, μάλιστα, δεν έχουν ούτε βαθμό. Ο Ηρακλής έχει 1 βαθμό από την ισοπαλία στο Βόλο, ενώ μέχρι τώρα αγωνίζεται μόνο μακριά απ’ τη Θεσσαλονίκη. Το παιχνίδι αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι δύο ομάδες έχουν διαφορετικούς στόχους αλλά κοινό κίνητρο: ένα καλό αποτέλεσμα που θα τους δώσει βαθμολογική και ψυχολογική ώθηση.

Στα αγωνιστικά, ο Asteras Aktor έχει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα των απουσιών των Χουλιάν Μπαρτόλο και Νίκου Παπαδόπουλου.

Από την άλλη, ο Ηρακλής βρίσκεται στην Πελοπόννησο από το Σάββατο, με διαμονή στην πόλη του Ναυπλίου. O Ματσάρι υπολογίζει τους Λάουριτσεν και Μπάρσενας, ενώ στη διάθεση του είναι ο Ίβι Λόπεθ. Εκτός παραμένουν οι Γιαννούτσος, Παναγιωτίδης, αλλά και ο τραυματίας Χρομάντα.

Η αναμέτρηση αρχίζει στις 18:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Η 3η αγωνιστική

Βόλος Elabet – Ολυμπιακός 1-1

ΑΕΚ – Άρης 4-0

Ατρόμητος – Καλαμάτα 1-11

ΟΦΗ – Κηφισιά 2-0

Λεβαδειακός – Παναιτωλικός 0-2

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 3-1

Δευτέρα (7/9)

18:00 Αστέρας Τρίπολης – Ηρακλής

H Βαθμολογία

  1. Παναιτωλικός 9
  2. ΑΕΚ 7
  3. Ολυμπιακός 7
  4. Παναθηναϊκός 6
  5. ΠΑΟΚ 6
  6. Άρης 6
  7. ΟΦΗ 6
  8. Bόλος Elabet 2
  9. Ηρακλής 1
  10. Κηφισιά 1
  11. Ατρόμητος 1
  12. Καλαμάτα 1
  13. Αστέρας AKTOR 0
  14. Λεβαδειακός 0

*Εκκρεμούν οι αναμετρήσεις Αστέρας Τρίπολης - Ηρακλής (7/9) και Παναθηναϊκός – Κηφισιά (10/9).

Επόμενη αγωνιστική (4η)

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου

Ολυμπιακός – ΟΦΗ (7μμ)

Ηρακλής – Ατρόμητος (9μμ)

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου

Καλαμάτα – Βόλος (6μμ)

Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ (7μμ)

Κηφισιά – Λεβαδειακός (9μμ)

ΠΑΟΚ – Αρης (9μμ)

Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός (9.30μμ)

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