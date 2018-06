Μουντιάλ: Απίστευτη διαφήμιση - τρολάρισμα της Ryanair μετά τον αποκλεισμό της Γερμανίας!

Στο χορό, δεν δίστασε μάλιστα να… μπει ακόμα και η Ryanair με μια απίστευτη διαφήμιση τρολάρισμα στα «πάντσερ» και στον προπονητή τους Γιόακιμ Λεβ.

«Making an unexpected exit? We have Löw fares on http://ryanair.com» έγραψε στο twitter, ρίχνοντας... αλάτι στις πληγές των Γερμανών, τόσο με το «απροσδόκητη έξοδο», όσο και με το λογοπαίγνιο με το όνομα του προπονητή Λεβ ( Löw στα γερμανικά) στο low fares (χαμηλές τιμές)!