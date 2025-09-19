Μια ξεχωριστή εμπειρία μηχανοκίνητου αθλητισμού σε επιλεγμένα καταστήματα ΟΠΑΠ στα Ιωάννινα

Τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τις…οδηγικές τους ικανότητες στις πιο διάσημες πίστες της Formula 1 έχουν οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού στα Ιωάννινα.

Έως και την 1η Οκτωβρίου, επιλεγμένα καταστήματα ΟΠΑΠ της πόλης φιλοξενούν προσομοιωτές Formula 1 και δίνουν στους fans των υψηλών ταχυτήτων τη μοναδική ευκαιρία να μπουν εικονικά στη θέση των πιλότων, ανεβάζοντας την αδρεναλίνη στα ύψη.

Με τρεις μεγάλες οθόνες και ήχο που θυμίζει κινητήρα αγωνιστικού αυτοκινήτου, ο προσομοιωτής μεταφέρει τους επισκέπτες σε όποια πίστα επιλέξουν για να ζήσουν μια αυθεντική εμπειρία Formula 1.

Οι προσομοιωτές έρχονται στα καταστήματα ΟΠΑΠ στο πλαίσιο της συνεργασίας της Allwyn, μητρικής του ΟΠΑΠ, με τη Formula 1 και την ομάδα F1 της McLaren και είναι διαθέσιμοι στα εξής σημεία:

Λεωφόρος Δωδώνης 107

Μαρίκας Κοτοπούλη 62

Γ. Παπανδρέου 38 & Περαιβού

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 26

Κυργίου 15 & Χρήστου Κατσάρη

Στρατηγού Μακρυγιάννη 20

Δόμπολη 29Α

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα