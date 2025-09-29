Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ ανανεώνει για 2η χρονιά τη χορηγική συνεργασία με την ΠΑΕ Ατρόμητος

Η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε. και το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ ανακοινώνουν με χαρά τη συνέχιση, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, της χορηγικής συνεργασίας με την ΠΑΕ Ατρόμητος για τη ποδοσφαιρική σεζόν 2025-2026.

Η συνεργασία αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευση του φυσικού μεταλλικού νερού ΒΙΚΟΣ να στηρίζει έμπρακτα τον ελληνικό αθλητισμό και τις ομάδες που αποτελούν πηγή έμπνευσης για τις τοπικές κοινωνίες. Η ΠΑΕ Ατρόμητος, με μακρά ιστορία και έντονο αποτύπωμα στην ελληνική ποδοσφαιρική σκηνή, μοιράζεται με το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ αξίες όπως η ομαδικότητα, η αγωνιστικότητα, η ευγενής άμιλλα και η διαρκής προσπάθεια για διάκριση.

Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ αναλαμβάνει την κάλυψη των αναγκών της ομάδας σε φυσικό μεταλλικό νερό για ολόκληρο το αγωνιστικό έτος, προσφέροντας στιγμές δροσιάς και ενυδάτωσης τόσο στους παίκτες όσο και στους συντελεστές.

Λίγα λόγια για την Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε.

Από το 1990, η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε. διαμορφώνει το μέλλον του φυσικού μεταλλικού νερού και των αναψυκτικών στην Ελλάδα. Με 7 πηγές νερού, 4 υπερσύγχρονα εργοστάσια και δυναμικότητα παραγωγής 677.700 φιαλών/ώρα, η εταιρεία συνδυάζει την παράδοση με την καινοτομία για να προσφέρει κορυφαίας ποιότητας προϊόντα. Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ, προερχόμενο από την προστατευόμενη περιοχή NATURA, είναι η #1 επιλογή στην ελληνική αγορά. Δίπλα του, τα φυσικά μεταλλικά νερά ΜΙΤΣΙΚΕΛΙ, ΙΡΙΣ, και το premium μ. Artisan, καλύπτουν κάθε ανάγκη των καταναλωτών που αναζητούν αγνότητα και εξαιρετική ποιότητα. Πιστή στη δέσμευσή της για ποιότητα, καινοτομία και βιωσιμότητα, η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων συνεχίζει να ηγείται, διατηρώντας τη φύση και την υγεία στο επίκεντρο κάθε της δραστηριότητας. Από το 2024, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU, η εταιρεία υλοποιεί ένα φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο ύψους 62,8 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».