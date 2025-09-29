Ίντερ Μαΐάμι: «Αν αγαπάς την Αντονέλα…» - Φίλαθλος «εκβίασε» τον Μέσι

Έναν ευφάνταστο τρόπο βρήκε ένας νεαρός φίλαθλος του Λίονελ Μέσι για να τραβήξει την προσοχή του Αργεντινού σούπερ σταρ.

Ο νεαρός φίλαθλος, λίγο πριν το παιχνίδι του Σαββάτου (27/9) μεταξύ της του Τορόντο και της Ίντερ Μαΐάμι, περίμενε το πούλμαν της ομάδας από τη Φλόριντα κρατώντας μία πινακίδα που παρομοίαζε σε… εκβιασμό.

Η φαντασία ενός ανθρώπου μπορεί να φτάσει στα άκρα άμα βάλει κάτι στο νου του. Πόσο μάλλον αν αυτό το κάτι αφορά τον αγαπημένο του ποδοσφαιριστή, τον Λιονέλ Μέσι.

«Αν αγαπάς την Αντονέλα, σε παρακαλώ πέταξέ μου τη φανέλα σου», έγραφε η πινακίδα, είχε ως προορισμό τον Μέσι, βάζοντας τον ουσιαστικά σε μία «δοκιμασία αγάπης».

Για την ιστορία ο Μέσι, δεν πέταξε κάποια φανέλα στο τέλος του αγώνα, ο οποίος ολοκληρώθηκε με ένα «άχαρο» 1-1. Βέβαια, με τόσο κόσμο γύρω του, δύσκολα θα μπορούσε να δει το συγκεκριμένο πανό ο Αργεντίνος σταρ.

Σε κάθε περίπτωση, η έμπνευση του μικρού φιλάθλου ήταν από τις πιο ευρηματικές και πρωτότυπες.

Δείτε το βίντεο: