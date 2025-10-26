Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ολυμπιακός - ΑΕΚ, Ρεάλ - Μπαρτσελόνα κι όλη τη δράση της Κυριακής

Επιλογές για όλα τα γούστα περιλαμβάνει το σημερινό χορταστικό «μενού» με τις αθλητικές μεταδόσεις.

Οι λάτρεις του ποδοσφαίρου θα απολαύσουν το ντέρμπι Ολυμπιακός - ΑΕΚ, ενώ νωρίτερα υπάρχει και το ισπανικό Clasico ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα.

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ επίσης αγωνίζονται για την Super League.

Δράση υπάρχει και στα υπόλοιπα σπορ με τις αναμετρήσεις Παναθηναϊκού AKTOR και Ολυμπιακού να ξεχωρίζουν από το μπάσκετ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις:

10:00 Novasports Start Γκουανγκτζόου Τένις

12:00 COSMOTE SPORT 7 HD Φενέρμπαχτσε – Τουρκ Τέλεκομ Turkish Basketball Super League

13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μύκονος – Ολυμπιακός GBL

13:15 Novasports 2 Τβέντε – Άγιαξ Eredivisie

13:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μούρθια – Μπασκόνια ACB Liga Endesa

13:30 COSMOTE SPORT 3 HD Τορίνο – Τζένοα Serie A

14:00 Action 24 Πανιώνιος – Καλαμάτα Super League 2

14:00 COSMOTE SPORT 1 HD Χαρτς – Σέλτικ Scottish Premiership

14:30 Novasports Start Καϊζερσλάουτερν – Νυρεμβέργη Bundesliga 2

14:30 COSMOTE SPORT 9 HD Τραμπζονσπόρ – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League

15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Βιέννη

15:00 Novasports 1 Μαγιόρκα – Λεβάντε La Liga

15:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός AKTOR – Προμηθέας GBL

15:30 Novasports 6 Φέγενορντ – Αϊντχόφεν Eredivisie

16:00 Novasports Prime Άρσεναλ – Κρίσταλ Πάλας Premier League

16:00 Novasports 4 Μπόρνμουθ – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ελλάς Βερόνα – Κάλιαρι Serie A

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Σασουόλο – Ρόμα Serie A

16:00 Novasports 5 Γουλβς – Μπέρνλι Premier League

16:30 Novasports 3 Λεβερκούζεν – Φράιμπουργκ Bundesliga

16:30 COSMOTE SPORT 5 HD Αμπερντίν – Χιμπέρνιαν Scottish Premiership

16:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 Βασιλεία

17:00 Novasports Premier League Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Σίτι Premier League

17:00 Novasports 2 Λεβαδειακός – Άρης Super League

17:15 Novasports 1 Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα La Liga

17:30 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – Αστέρας Aktor Super League

17:45 Novasports Start Άλκμααρ – Ουτρέχτη Eredivisie

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – ΑΝΟ Γλυφάδας Πόλο Α1 Ανδρών

18:30 Novasports Premier League Έβερτον – Τότεναμ Premier League

18:30 Novasports 4 Στουτγκάρδη – Μάιντς Bundesliga

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ανόρθωση – Άρης Λεμεσού Cyprus League

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Φιορεντίνα – Μπολόνια Serie A

19:30 Novasports 1 Οσασούνα – Θέλτα La Liga

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Άρης – ΠΑΟΚ Α1 Γυναικών Volley League

19:30 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Βόλος Super League

20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μανρέσα ACB Liga Endesa

20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Βίρτους Μπολόνια – Σάσαρι Lega Basket Serie A

20:00 COSMOTE SPORT 6 HD Τοντέλα – Σπόρτινγκ Λισαβόνας Liga Portugal

21:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ολυμπιακός – ΑΕΚ Super League

21:30 COSMOTE SPORT 4 HD Ντιτρόιτ Πίστονς – Μπόστον Σέλτικς NBA

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Λάτσιο – Γιουβέντους Serie A

22:00 ΑΝΤ1+ Formula 1, Γκραν Πρι Μεξικό

22:00 Novasports 1 Βαγιεκάνο – Αλαβές La Liga

22:00 Novasports Start Ντερπορίβο Λα Κορούνια – Βαγιαδολίδ La Liga 2

22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Μπράγκα – Κάζα Πία Liga Portugal