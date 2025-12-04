Μεγάλη ανησυχία στη Μπράιτον για τον τραυματισμό του Στέφανου Τζίμα - «Δεν φαίνεται καλό»

Ο μεγάλος άτυχος της χθεσινής (03/12) ήταν ο διεθνής επιθετικός Στέφανος Τζίμας, καθώς παρότι πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση ως βασικός στο αρχικό σχήμα στην επίθεση της Μπράιτον στην Πρέμιερ Λιγκ στην εντός έδρας αναμέτρηση με την Άστον Βίλα στο AMEX, ωστόσο μετά από μόλις 24 αγωνιστικά λεπτά έγινε αναγκαστική αλλαγή λόγω τραυματισμού.

Μετά από περίπου 20 λεπτά ο 19χρονος επιθετικός έπιασε το γόνατό του δημιουργώντας αγωνία στις τάξεις των φιλάθλων της που είδαν τον Έλληνα επιθετικό μόλις την Κυριακή να πετυχαίνει το παρθενικό του γκολ στην Πρέμιερ Λιγκ απέναντι στη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Stefanos been forced off and replaced by Jack, with Brajan now up top. Speedy recovery, Stef! ?? pic.twitter.com/3JqEuCYaNS — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) December 3, 2025

Μετά την επεισοδιακή ήττα της Μπράιτον με 3-4 από την Άστον Βίλα, ο Φάμπιαν Χιούρτζελερ προπονητής της ομάδας σχολίασε τον τραυματισμό του ταλαντούχου επιθετικού του: «Δεν φαίνεται καλό», είπε, πιθανώς φοβούμενος το χειρότερο: «Το να πρέπει να αντικατασταθείς λόγω τραυματισμού στο γόνατο δεν είναι ιδανικό».

Οι εξετάσεις του διεθνή επιθετικού θα γίνουν σήμερα, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου και ύστερα θα ακολουθήσει η διάγνωση. Ο έτερος Έλληνας της ομάδας, ο Μπάμπης Κωστούλας μπήκε ως αλλαγή στην αναμέτρηση στο 78' λεπτό.