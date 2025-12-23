Ανασκόπηση 2025: Η χρόνια που η Εθνική μπάσκετ επέστρεψε στα μετάλλια μετά από 16 χρόνια

Το 2025 ήταν ακόμα μια χρονιά που μας «γέμισε», όσον αφορά στα αθλητικά δρώμενα!

Γιάννης Κουβόπουλος

Ανασκόπηση 2025: Η χρόνια που η Εθνική μπάσκετ επέστρεψε στα μετάλλια μετά από 16 χρόνια
Illustration: Newsbomb.gr / Εβελίνα Καράτζιου
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στις στιγμές που σημάδεψαν τον ελληνικό αθλητισμό το 2025, το οποίο μας αποχαιρετά σε λίγες ημέρες, η επιτυχία της εθνικής μπάσκετ και κυρίως των εθνικών ομάδων πόλο -ανδρών και γυναικών- αφήνουν ανεξίτηλα τα σημάδια τους σε μια «γεμάτη» χρονιά στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Το 2025 ήταν ακόμα μια χρονιά που μας «γέμισε», όσον αφορά στα αθλητικά δρώμενα!

Χαρές, λύπες, μεγάλες συγκινήσεις, αλλά κι απογοητεύσεις… Απ’ όλα είχε το «μενού»! Αν πρέπει, όμως, να ξεχωρίσουμε κάτι, αυτό είναι χωρίς αμφιβολία η σπουδαία επιτυχία της «επίσημης αγαπημένης» στο Eurobasket 2025.

Ο Βασίλης Σπανούλης κι οι διεθνείς μας ανέβηκαν, επιτέλους, και πάλι στο βάθρο μιας «μεγάλης» διοργάνωσης! Η Εθνική νίκησε 92-89 τη Φινλανδία στον «μικρό» τελικό στις 14 Σεπτεμβρίου κι επέστρεψε στα μετάλλια, έπειτα από 16 χρόνια! Έτσι, έφτασε τα 6 σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Γερμανία, η οποία νίκησε 88-83 την Τουρκία στον τελικό, ο οποίος έγινε στη Ρίγα. Η «Die Mannschaft» πιστοποίησε ότι είναι κυρίαρχη δύναμη στο παγκόσμιο μπάσκετ, καθώς εκτός από Πρωταθλήτρια Ευρώπης, είναι και Παγκόσμια Πρωταθλήτρια, μετρώντας τρία μετάλλια από το 2022!

Το πόλο μας έκανε ξανά υπερήφανους!

Το μπάσκετ, συνηθίζουμε να λέμε ότι είναι το εθνικό μας άθλημα, ωστόσο αυτό, ενδεχομένως, να αδικεί το πόλο! Η υδατοσφαίριση μας έχει προσφέρει μοναδικές συγκινήσεις και σπουδαίες επιτυχίες.

Το 2025 δεν αποτελεί εξαίρεση, με την εθνική πόλο γυναικών να γράφει ιστορία, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στη Σιγκαπούρη. Το «χρυσά» κορίτσια του Χάρη Παυλίδη νίκησαν 12-9 την Ουγγαρία στον τελικό, στις 23 Ιουλίου 2025.

Περηφάνια και για την εθνική πόλο ανδρών, η οποία ήταν σαρωτική στον μικρό τελικό, επικρατώντας 16-7 της κατόχου του χρυσού στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, Σερβία.

Στη Σιγκαπούρη, μάλιστα, συνέβη κάτι μοναδικό, καθώς για πρώτη φορά οι εθνικές ανδρών και γυναικών ανέβηκαν στο βάθρο του ίδιου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.

Ο Εμμανουήλ Καραλής «έσπασε» την… κατάρα!

Ιστορικό ήταν το 2025 και για τον Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος «έσπασε» στο Τόκιο την κατάρα των Παγκοσμίων Πρωταθλημάτων και στην πέμπτη του παρουσία στη διοργάνωση κατέκτησε το πρώτο του μετάλλιο στο θεσμό. Αυτό ήταν από… ασήμι, καθώς έμεινε πίσω μόνο από τον Μόντο Ντουπλάντις.

Ο «Μανόλο» πέρασε για 12η φορά φέτος (και 13η συνολικά) τα 6 μέτρα, σε ακόμα μια ιστορική μάχη με τον «εξωγήινο» Σουηδό, ο οποίος έκανε για 14η φορά στην καριέρα του παγκόσμιο ρεκόρ, ξεπερνώντας τα 6.30μ. Δικαίως ίσως, ο Εμμανουήλ Καραλής ανακηρύχθηκε καλύτερος Έλληνας αθλητής για το 2025.

Νταμπλ στα 100 χρόνια του ο Ολυμπιακός

Σε μια σεζόν ορόσημο, στην οποία ο σύλλογος έφτασε τα 100 χρόνια ζωής, ο Ολυμπιακός έκανε στο ποδόσφαιρο το 19ο νταμπλ, φτάνοντας τα 48 πρωταθλήματα και 29 κύπελλα Ελλάδας! Το νταμπλ «σφραγίστηκε» στον τελικό Κυπέλλου στις 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ, όπου νίκησε 2-0 τον ΟΦΗ, σε ένα ματς που έγινε με την παρουσία φιλάθλων κι από τις δύο ομάδες.

Οι «ερυθρόλευκοι» κατέκτησαν το πρωτάθλημα και στο μπάσκετ, κάνοντας την ανατροπή (3-1 νίκες) κόντρα στον Παναθηναϊκός, ο οποίος σήκωσε το Κύπελλο Ελλάδας. Οι «πράσινοι» επικράτησαν 79-75 των «ερυθρόλευκων» στον τελικό του Final-8.

Ιστορικό Final Four στο Άμπου Ντάμπι

Στη Euroleague καταγράφηκε μια ιστορική πρωτιά, καθώς το Final Four διεξήχθη για πρώτη φορά εκτός Ευρώπης και πιο συγκεκριμένα στο Άμπου Ντάμπι. Εκεί, βρέθηκε τόσο ο Παναθηναϊκός, όσο κι ο Ολυμπιακός, οι οποίοι, όμως, δεν κατάφεραν να διεκδικήσουν τον τίτλο, καθώς συναντήθηκαν στον μικρό τελικό (όπου νίκησαν οι «πράσινοι»), ο οποίος, μάλιστα, πλέον καταργείται. Πρωταθλήτρια Ευρώπης στέφθηκε η Φενέρμπαχτσε, η οποία νίκησε 81-70 τη Μονακό, στον τελικό της 25ης Μαΐου.

Για τρίτη φορά στην ιστορία του BCL, το Final Four διεξήχθη στην Αθήνα. Η ΑΕΚ φιλοξένησε τη διοργάνωση στη SUNEL Arena, όπου η Μάλαγα στέφθηκε Πρωταθλήτρια στις 11 Μαΐου, με την «Ένωση» να τερματίζει τρίτη.

Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Παρί, στην κορυφή του κόσμου η Τσέλσι

Η Παρί Σεν Ζερμέν στέφθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της Πρωταθλήτρια Ευρώπης, καθώς επικράτησε με το εμφατικό 5-0 της Ίντερ στον τελικό του Champions League, στις 31 Μαΐου στο Μόναχο. Η γαλλική ομάδα κατέκτησε και το Super Cup, κερδίζοντας στα πέναλτι την Τότεναμ, έπειτα από το συναρπαστικό 2-2 στην κανονική διάρκεια.

Οι «Spurs» βρέθηκαν στον τελικό του Ούντινε στις 13 Αυγούστου, καθώς κατέκτησαν το Europa League. Στον τελικό του Μπιλμπάο στις 21 Μαΐου, η Τοτεναμ νίκησε 1-0 τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σηκώνοντας το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της, μετά το 1984

Το 2025 σηματοδότησε και τη νέα εποχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων με τη συμμετοχή 32 ομάδων. Η Τσέλσι επικράτησε 3-0 της Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό της 13ης Ιουλίου και στέφθηκε Παγκόσμια Πρωταθλήτρια στις ΗΠΑ.

Η Πορτογαλία κατέκτησε για δεύτερη φορά στην ιστορία της το Nations League, καθώς νίκησε 5-3 στα πέναλτι την Ισπανία στο Μόναχο.

Τα φώτα του παγκόσμιου τένις έπεσαν στο Telekom Center Athens

Το 2025 ήταν μια ξεχωριστή χρονιά και στο τένις, καθώς έπειτα από 30 χρόνια μια διοργάνωση της ATP διεξήχθη στην Ελλάδα. Τα φώτα του παγκοσμίου τένις έπεσαν πάνω στο Telekom Center Athens, το οποίο έκλεψε την παράσταση κατά τη διάρκεια του Hellenic Championship ATP 250.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς νίκησε με ανατροπή, 2-1 σετ (4-6, 6-3, 7-5) τον Λορέντζο Μουζέτι, σε έναν επικό τελικό επιπέδου… Masters, ο οποίος κράτησε 3 ώρες. Ο «Νόλε» πανηγύρισε τον 101ο τίτλο του στο… νέο του σπίτι, εν μέσω αποθέωσης από 15.000 θεατές, σε ένα ιστορικό απόγευμα.

Δείτε την ανασκόπηση του Newsbomb.gr εδώ

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:38ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Εθελοντές έψαλαν τα κάλαντα στον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα

18:35ΚΟΣΜΟΣ

«Είναι θαύμα»: Εξιτήριο πήρε αστυνομικός που πυροβολήθηκε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια της επίθεσης στην παραλία Μποντάι

18:34LIFESTYLE

Η «αυτοκτονική» αντίδραση του Τομ Μπρέιντι στον γάμο της πρώην του Ζιζέλ

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Τα τρακτέρ κατευθύνονται κονβόι στην Καλαμάτα

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Απελπισία στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας: Πλάνα από drone με τις ουρές χιλιομέτρων

18:28ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δήμος Αθηναίων: Αναβολή της «Νύχτας των Ευχών» λόγω καιρικών συνθηκών

18:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΕΠΟ: Τέλος η ανάλυση των εβδομαδιαίων φάσεων από Λανουά και ΚΕΔ

18:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργικό Συμβούλιο: Το 2026, 60 σημαντικές μεταρρυθμίσεις και 40 εμβληματικά έργα και επενδύσεις

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: «Έμφραγμα» στην Πάτρα με την περιμετρική κλειστή επ' αορίστον 

18:16ΕΛΛΑΔΑ

Ίλιον: Συνελήφθησαν ένας 12χρονος και ένας 13χρονος να οδηγούν κλεμμένη μοτοσικλέτα

18:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Επιμένει για Τετέ η Γκρέμιο - Η... φόρμουλα για την απόκτησή του

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός δημοφιλής αθλητικός παρουσιαστής - Έπεσε από ταράτσα του Λος Άντζελες

18:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 14χρονος έξω από σχολείο με αυτοσχέδιο μαχαίρι 20 εκατοστών

18:03LIFESTYLE

Διπλό φινάλε στον ALPHA-«Να μ’αγαπάς» και «Άγιος Έρωτας» αποχαιρετούν για το 2025

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα 2025: «Δώρο Αγάπης» της ΑΒ, μία ουσιαστική πράξη φροντίδας σε όσους το έχουν ανάγκη

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη: Νόμιζε ότι ήταν μόνος σε εγκαταλελειμμένο ζωολογικό κήπο, αλλά έκανε λάθος

17:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ανασκόπηση 2025 - Οι μεγάλες αστυνομικές υποθέσεις της χρονιάς που φεύγει: Από το μακελειό στα Βορίζια, στη διπλή δολοφονία της Φοινικούντας μέχρι την εκτέλεση του Πολωνού καθηγητή

17:50ΠΑΙΔΕΙΑ

Ωρωπός: Κονδύλι 1,8 εκατ. ευρώ για βελτίωση και αναβάθμιση αθλητικών χώρων με απόφαση Ζαχαράκη

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Επιπλέον δρομολόγια για τον Οδοντωτό ενόψει των εορτών

17:42WHAT THE FACT

Ινδία: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν γιγαντιαίο αρχαίο κυκλικό λαβύρινθο ηλικίας 2.000 ετών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:12WHAT THE FACT

Έκταση 106 τ.μ. στα σύνορα Ελλάδας - Αλβανίας: Φιλοξενεί πάνω από 100.000 «κατοίκους» που σκαρφαλώνουν

13:14ΚΟΣΜΟΣ

H «αχίλλειος πτέρνα» των S-400: Την ανακάλυψαν οι Ουκρανοί, «καίγονται» και οι Τούρκοι

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: «Βάσανο» για χιλιάδες εκδρομείς, ουρές χιλιομέτρων και ταλαιπωρία - Δημογλίδου: «Μόνο οι αγρότες των Μαλγάρων ήταν συνεργάσιμοι»

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Απελπισία στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας: Πλάνα από drone με τις ουρές χιλιομέτρων

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Τα τρακτέρ κατευθύνονται κονβόι στην Καλαμάτα

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Οι Αρχές ξεκίνησαν ελέγχους στα πολεμικά καταφύγια σε κτίρια της Αθήνας - Δείτε εικόνες από υπόγειο της οδού 3ης Σεπτεμβρίου

06:28ΕΛΛΑΔΑ

«Πρέπει να επιστρέψεις τα χρήματα, απάντησε στα μηνύματά μας, γιατί δεν απαντάς;» - Τα μηνύματα που έστειλε ο επιχειρηματίας στον Γιώργο Μαζωνάκη

07:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Ευρώπη στα δύο λόγω rex blocking - Το σενάριο για την Ελλάδα την Πρωτοχρονιά

13:48WHAT THE FACT

Το πιο δηλητηριώδες ψάρι του κόσμου μπαίνει στα ελληνικά πιάτα - Έχει πάνω από 70 παράσιτα

16:11ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με το «βίντεο αυτοκτονίας» του Τζέφρεϊ Επστάιν - Κατέβηκε άρον άρον

12:17LIFESTYLE

Χώρισαν Σμαράγδα Καρύδη και Θοδωρής Αθερίδης μετά από 23 χρόνια

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη: Νόμιζε ότι ήταν μόνος σε εγκαταλελειμμένο ζωολογικό κήπο, αλλά έκανε λάθος

14:51ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Χειροπέδες στη Γκρέτα Τούνμπεργκ για επίδειξη πλακάτ - Η στιγμή της σύλληψης (Βίντεο)

16:27ΕΛΛΑΔΑ

Δωρεάν διακοπές με voucher κοινωνικού τουρισμού μέχρι και 12 ημέρες - Πότε εκπνέει η προθεσμία

11:37WHAT THE FACT

Αστεροειδής μεγέθους κτιρίου μπορεί να χτυπήσει τη Σελήνη το 2032 - Πώς θα επηρεαστεί η Γη

17:38ΚΑΙΡΟΣ

Μπλόκα αγροτών: Τι ώρα θα βρέξει στη διαδρομή Αθήνας - Θεσσαλονίκης - Η πρόγνωση Καλλιάνου

07:55ΚΟΣΜΟΣ

Η τραγική ιστορία της «κυρίας με τα περιστέρια» - Η ηθοποιός που ταυτίστηκε με τα Χριστούγεννα

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Γιούτα: Εντοπίστηκε πιθανώς το μεγαλύτερο κοίτασμα σπάνιων γαιών στη Βόρεια Αμερική

15:22ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωσε η χριστουγεννιάτικη φορολοταρία – Δείτε αν κερδίσατε 100.000 ευρώ

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Ιλίσια: Έπεσε ασανσέρ σε σούπερ μάρκετ - Σοβαρά τραυματίας ο συντηρητής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ