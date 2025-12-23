ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR: Εκεί που ο αθλητισμός έγινε αγκαλιά

Το παιχνίδι της 20ης Δεκεμβρίου απέναντι στον Ηρακλή ήταν ένα από αυτά. Το Globalsat VIP Lounge του T-Center Athens άνοιξε τις πόρτες του σε μια ξεχωριστή παρέα· σε παιδιά από φορείς προστασίας ανηλίκων της χώρας, προσφέροντάς τους μια εμπειρία γεμάτη φροντίδα και χαρά, με την πολύτιμη αρωγή του ΟΠΑΠ.

Οι μικροί καλεσμένοι απέκτησαν πρόσβαση στον χώρο με το άνοιγμα των θυρών και απόλαυσαν μια ολοκληρωμένη εμπειρία φιλοξενίας. Λιχουδιές και γλυκίσματα, face painting, Χριστουγεννιάτικη μουσική και φωτογραφίες με τον αγαπημένο Mr. Green συνέθεσαν ένα γιορτινό σκηνικό — μια μεγάλη αγκαλιά θαλπωρής και ασφάλειας, λίγο πριν πάρουν θέση για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι. Με τη λήξη της αγωνιστικής αναμέτρησης, η πιο σημαντική στιγμή της βραδιάς μόλις ξεκινούσε. Οι αθλητές της ομάδας μας αιφνιδίασαν τα παιδιά και βρέθηκαν ανάμεσά τους για να βγάλουν φωτογραφίες, να μοιράσουν αυτόγραφα και να ανταλλάξουν ευχές. Μα, κυρίως, για να χαρίσουν πηγαία χαμόγελα και μια στιγμή που δεν περίμεναν ποτέ ότι θα ζήσουν.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των κοινωνικών δράσεων του Συλλόγου, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι ο αθλητισμός δεν είναι μόνο αποτέλεσμα και θέαμα, αλλά κυρίως μέσο προσφοράς, έμπνευσης και ανθρωπιάς.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR και ο ΟΠΑΠ συνεχίζουν να στηρίζουν δράσεις με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα, ενισχύοντας το μήνυμα της αλληλεγγύης και της προσφοράς, ιδιαίτερα αυτές τις γιορτινές ημέρες.

Γιατί ο αθλητισμός ενώνει. Και η αγάπη πολλαπλασιάζεται μόνο όταν μοιράζεται.