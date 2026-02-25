Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ζαλγκίρις-Ολυμπιακός, Πανιώνιος-Παναθηναϊκός και Champions League

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα με τις LIVE αθλητικές μεταδόσεις σήμερα, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026.

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ζαλγκίρις-Ολυμπιακός, Πανιώνιος-Παναθηναϊκός και Champions League
  • Η αναμέτρηση Ζαλγκίρις Κάουνας – Ολυμπιακός για την 29η αγωνιστική της Euroleague θα μεταδοθεί ζωντανά σήμερα, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026.
  • Ο δεύτερος ημιτελικός εμφύλιος Πανιώνιος
  • Παναθηναϊκός για το βόλεϊ γυναικών ξεχωρίζει στο πρόγραμμα αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας.
  • Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται σημαντικοί αγώνες του UEFA Champions League για τη φάση των «16».
  • Οι μεταδόσεις καλύπτουν επίσης το ATP 500 του Ντουμπάι και αγώνες Euroleague όπως Φενέρμπαχτσε – Παρτίζαν και Ερυθρός Αστέρας – Αναντολού Εφές.
  • Οι αγώνες μεταδίδονται από κανάλια COSMOTE SPORT και Novasports σε διάφορες ώρες της ημέρας.
Η αναμέτρηση Ζαλγκίρις Κάουνας – Ολυμπιακός για την 29η αγωνιστική της Euroleague, αλλά και ο δεύτερος ημιτελικός εμφύλιος Πανιώνιος - Παναθηναϊκός για το βόλεϊ γυναικών ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Φυσικά, ενδιαφέροντες αγώνες υπάρχουν και για το Champions League, με τους οποίος συμπληρώνεται το παζλ της φάσης των «16».

Αναλυτικά το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις:

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ντουμπάι

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ντουμπάι

17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ντουμπάι

17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Τσέλσι UEFA Youth League

19:00 COSMOTE SPORT 8 HD Πανιώνιος ΓΣΣ – Παναθηναϊκός CEV Challenge Cup Γυναικών

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ντουμπάι

19:45 Novasports 4HD Φενέρμπαχτσε – Παρτίζαν Euroleague

19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Αταλάντα – Ντόρτμουντ UEFA Champions League

20:00 Novasports Prime Ζαλγκίρις Κάουνας – Ολυμπιακός Euroleague

21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Αλ Ναϊμά – Αλ Νασρ Roshn Saudi League

21:30 Novasports Start Ερυθρός Αστέρας – Αναντολού Εφές Euroleague

21:30 Novasports 5HD Βίρτους Μπολόνια – Μπαρτσελόνα Euroleague

21:30 COSMOTE SPORT 9 HD Μιλάνο – Ολυμπιακός CEV Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Παρί Σεν Ζερμέν – Μονακό UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Στόουκ – Όξφορντ Sky Bet EFL Championship

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Γιουβέντους – Γαλατασαράι UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μπενφίκα UEFA Champions League

