Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός - Μονακό, Ελλάδα - Παραγουάη και το Κύπελλο γυναικών

Η αναμέτρηση Παναθηναϊκός AKTOR – Μονακό για την Euroleague, το διεθνές φιλικό της Εθνικής Ελλάδας με την Παραγουάη και το Final 4 του Κυπέλλου μπάσκετ γυναικών ξεχωρίζουν από το μενού της Παρασκευής (27/3).

Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις:

15:55 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι ΗΠΑ (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

16:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πρωτέας Βούλας – Παναθηναϊκός allwyn FInal 4 Κυπέλλο Μπάσκετ Γυναικών

16:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι ΗΠΑ (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

17:40 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι ΗΠΑ (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

19:45 Novasports 4HD Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague

20:10 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι ΗΠΑ (Δοκιμές)

21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι ΗΠΑ (Δοκιμές)

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαϊάμι (1ος Ημιτελικός)

21:00 ALPHA Ελλάδα – Παραγουάη Φιλικός Αγώνας

21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Μονακό Euroleague

21:30 Novasports 6HD Μπασκόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague

21:30 Novasports 5HD Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας Euroleague

21:30 Novasports 2HD Παρτίζαν – Βαλένθια Euroleague

21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Μίλων Volley League Ανδρών

21:45 Novasports Premier League Αγγλία – Ουρουγουάη Φιλικός Αγώνας

21:45 Novasports Start Ελβετία – Γερμανία Φιλικός Αγώνας

21:45 Novasports 3HD Ολλανδία – Νορβηγία Φιλικός Αγώνας

21:55 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι ΗΠΑ (Δοκιμές)

22:00 Novasports 1HD Ισπανία – Σερβία Φιλικός Αγώνα