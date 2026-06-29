Ο Ματέο Ρουτζέρι κατηγορείται ότι πλήρωνε γυναίκες να του στέλνουν ρατσιστικά ηχητικά μηνύματα

Snapshot Ο Ματέο Ρουτζέρι της Ατλέτικο Μαδρίτης κατηγορείται ότι πλήρωνε γυναίκα για να τού στέλνει ρατσιστικά και σεξουαλικά φωνητικά μηνύματα.

Η γυναίκα δημοσιοποίησε συνομιλία όπου ο Ρουτζέρι ζητούσε συγκεκριμένα να χρησιμοποιεί ρατσιστικές εκφράσεις κατά Αφροαμερικανών και μειονοτήτων.

Ο ποδοσφαιριστής φέρεται να έδινε λεπτομερείς οδηγίες για το περιεχόμενο και τον τρόπο προφοράς των προσβλητικών μηνυμάτων.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τους φιλάθλους και ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά το μέλλον του Ρουτζέρι στην Ατλέτικο Μαδρίτης και την καριέρα του. Snapshot powered by AI

Σκάνδαλο έχει «ξεσπάσει» τις τελευταίες ώρες με τον Ματέο Ρουτζέρι της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Γυναίκα από την Ιταλία δημοσιοποίησε φωνητικά μηνύματα που είχαν ανταλλάξει οι δύο τους μέσω Instagram, τα οποία εκθέτουν ανεπανόρθωτα τον αριστερό ακραίο αμυντικό των «ροχιμπλάνκος».

Σύμφωνα με την καταγγελία της, ο Ρουτζέρι την πλήρωνε για να του στέλνει φωνητικά μηνύματα με ιδιαίτερα προσβλητικό περιεχόμενο. Το σοβαρό της υπόθεσης είναι ότι ο ποδοσφαιριστής δεν ζητούσε απλώς ερωτικά μηνύματα από τη γυναίκα, αλλά απαιτούσε από εκείνη να χρησιμοποιεί ρατσιστικές εκφράσεις κατά των Αφροαμερικανών και των μειονοτήτων γενικότερα, προκειμένου να αυτοϊκανοποιηθεί. Μάλιστα, η κοπέλα υποστήριξε πως τής έδινε συγκεκριμένες οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο ήθελε να προφέρει όσα έλεγε.

Ο Ιταλός φέρεται να ρώτησε τη γυναίκα: «Σε ενοχλεί αν αγγίζω τον εαυτό μου, ενώ ακούω τα ηχητικά σου;», καθώς και: «Πες μου ότι προσβάλλεις και μαύρους ανθρώπους και ότι είσαι ρατσίστρια».

??? Huge scandal from Matteo Ruggeri coming in this morning as a woman exposes him for DMs on Instagram.



Matteo Ruggeri would pay this woman €150 for each *s*xual* audio message she sends him.



He made requests for blasphemous phrases, racist statements, and insults directed… pic.twitter.com/thPHfrA0g6 — Atletico Universe (@atletiuniverse) June 29, 2026

Η ανάρτηση αναφέρει: «Διώξτε τον από τον σύλλογο», με αρκετούς φιλάθλους να αντιδρούν έντονα στα σχόλια για τη συγκεκριμένη υπόθεση, η οποία –εφόσον επιβεβαιωθεί– θα μπορούσε να επηρεάσει το μέλλον του παίκτη στην Ατλέτικο Μαδρίτης αλλά και την καριέρα του.