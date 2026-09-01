Πώς η εθνική Ελλάδας προκρίνεται στο Μουντομπάσκετ 2027 – Τι χρειάζεται στα τέσσερα τελευταία ματς

Η εθνική Ελλάδας επικράτησε με 108–106 της Ισπανίας στο ΟΑΚΑ και βρίσκεται ξανά σε «τροχιά» πρόκρισης στο Μουντομπάσκετ του 2027.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έχει εξασφαλισμένη θέση για την τελική φάση του θεσμού εάν κάνει το «4×4» στα εναπομείναντα παιχνίδια, απέναντι σε Γεωργία, Ισπανία και Ουκρανία.

Σε περίπτωση που η Ελλάδα ηττηθεί σε ένα παιχνίδι, χρειάζεται συνδυασμό αποτελεσμάτων –και τρεις νίκες– για βρεθεί ανάμεσα στις τρεις χώρες που θα πάρουν την πρόκριση από τον όμιλο.

Το πιο ρεαλιστικό σενάριο για τη «γαλανόλευκη» σε περίπτωση που δεν κάνει το απόλυτο, είναι να νικήσει τη Γεωργία εντός κι εκτός έδρας και την Ουκρανία εντός έδρας και όπως φαίνεται, όλα θα κριθούν στην Τιφλίδα την τελευταία αγωνιστική, την πρώτη μέρα του Μαρτίου.

Οι αντίπαλοι της εθνικής ομάδας στα «παράθυρα» του Νοεμβρίου και του Φεβρουαρίου αναμένεται να παραταχθούν χωρίς τους παίκτες που αγωνίζονται στο NBA, ενώ, η Ουκρανία δεν θα έχει διαθέσιμο –κατά πάσα πιθανότητα– τον Σβι Μίχαλιουκ.

Η βαθμολογία του ομίλου

Θέση Ομάδα Νίκες – Ήττες 1 Ουκρανία 6–2 2 Ισπανία 5–3 3 Γεωργία 5–3 4 Ελλάδα 4–4 5 Πορτογαλία 4–4 6 Μαυροβούνιο 4–4

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της εθνικής έως το τέλος των «παραθύρων»

1η αγωνιστική | Ουκρανία – Ελλάδα: 82-76

2η αγωνιστική | Ελλάδα – Ισπανία: 108-106

3η αγωνιστική | Ελλάδα – Γεωργία (26/11)

4η αγωνιστική | Ισπανία – Ελλάδα (29/11)

5η αγωνιστική | Ελλάδα – Ουκρανία (26/02)

6η αγωνιστική | Γεωργία – Ελλάδα (01/03)

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