Σχολεία: Αλλάζουν τα πάντα με τις εκδρομές - Τι ισχύει με τους μαθητές που δεν συμμετέχουν

Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς 

Δημήτρης Δρίζος

Σχολεία: Αλλάζουν τα πάντα με τις εκδρομές - Τι ισχύει με τους μαθητές που δεν συμμετέχουν
ΠΑΙΔΕΙΑ
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  • Θεσπίζεται ενιαίο πλαίσιο για τις σχολικές εκδρομές στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με έως έξι εκπαιδευτικές επισκέψεις και συνολικά εννέα δράσεις ανά τμήμα ετησίως.
  • Οι σύντομες εκπαιδευτικές επισκέψεις έχουν διάρκεια έως δύο διδακτικές ώρες και απαιτούν συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μαθητών, ενώ στις ημερήσιες εκδρομές το ποσοστό συμμετοχής ορίζεται στο 70%.
  • Επιτρέπονται πολυήμερες μετακινήσεις έως τρεις εργάσιμες ημέρες ή επτά έως δέκα ημέρες για ταξίδια στο εξωτερικό, με έγκριση από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και εκπαιδευτικό σκοπό.
  • Η ασφάλεια και η συγκατάθεση των γονέων είναι υποχρεωτικές, με τη δυνατότητα συμμετοχής γονέων μόνο μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και χωρίς μείωση του αριθμού συνοδών εκπαιδευτικών.
  • Το νέο πλαίσιο ενισχύει την ασφάλεια, τη διαφάνεια και την οργάνωση των εκπαιδευτικών δράσεων, προωθώντας την ποιοτική μαθησιακή εμπειρία εκτός σχολείου.
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Ένα νέο ενιαίο πλαίσιο για τις σχολικές εκδρομές και γενικότερα τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες εκτός σχολείου τίθεται σε εφαρμογή για τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μετά τη δημοσίευση σχετικής υπουργικής απόφασης στο ΦΕΚ. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην ομογενοποίηση των κανόνων που διέπουν τις μετακινήσεις, καλύπτοντας από απλές εκπαιδευτικές επισκέψεις μέχρι πολυήμερα ταξίδια στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με το νέο κανονιστικό πλαίσιο, κάθε σχολικό έτος επιτρέπονται έως έξι εκπαιδευτικές επισκέψεις ανά τμήμα, με συνολικό μέγιστο εννέα δράσεις που μπορεί να περιλαμβάνουν διδακτικές επισκέψεις, επισκέψεις στη Βουλή, αθλητικές διοργανώσεις και άλλες μορφές εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Επιπλέον, ο ελάχιστος αριθμός δράσεων ανά τμήμα ανά σχολική χρονιά δεν μπορεί να είναι λιγότερος από έξι.

Οι σύντομες εκπαιδευτικές επισκέψεις περιορίζονται σε διάρκεια έως δύο διδακτικές ώρες και απαιτούν συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μαθητών. Οι μαθητές που δεν συμμετέχουν παραμένουν στο σχολείο με αντίστοιχες δραστηριότητες. Αντίθετα, στις ημερήσιες εκδρομές, η συμμετοχή πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 70% της τάξης. Όσοι δεν συμμετέχουν απουσιάζουν από το σχολείο, με την απουσία να καταχωρείται ως δικαιολογημένη.

Πολυήμερες μετακινήσεις και ταξίδια στο εξωτερικό

Το νέο πλαίσιο διευρύνει τις δυνατότητες για πολυήμερες εκπαιδευτικές επισκέψεις, ειδικά για μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού.

Τα προγράμματα μπορούν να διαρκούν έως τρεις εργάσιμες ημέρες ή πέντε με ενσωματωμένες αργίες, ενώ στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης προβλέπονται έως τρεις διανυκτερεύσεις. Για ταξίδια στο εξωτερικό, η διάρκεια φτάνει έως επτά ημέρες για χώρες της Ευρώπης και της Μεσογείου, και έως δέκα ημέρες για προορισμούς εκτός αυτών.

Κάθε μετακίνηση πρέπει να συνδέεται με εκπαιδευτικό σκοπό και να εγκρίνεται από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για τις μετακινήσεις στο πλαίσιο του Erasmus+, όπου οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν έως 22 ημέρες ανά σχολικό έτος. Για τους εκπαιδευτικούς, το όριο παραμένει στις 14 ημέρες ανά διδακτικό έτος, με επιτρεπτές εξαιρέσεις κατά τις σχολικές διακοπές.

Η ασφάλεια των μαθητών και η συγκατάθεση των γονέων αποκτούν κεντρική σημασία. Πριν από κάθε δράση, ο διευθυντής του σχολείου οφείλει να διασφαλίζει την τήρηση των προβλεπόμενων ποσοστών συμμετοχής και να συλλέγει τις απαραίτητες δηλώσεις συναίνεσης από τους κηδεμόνες.

Επιπλέον, οι γονείς μπορούν να συμμετέχουν κατόπιν αιτήματος και απόφασης του Συλλόγου Διδασκόντων, καλύπτοντας οι ίδιοι τα έξοδα, χωρίς να μειώνεται ο αριθμός των συνοδών εκπαιδευτικών. Απαγορεύεται η συμμετοχή μη εγκεκριμένων προσώπων.

Η νέα ρύθμιση θέτει ένα σαφές και ολοκληρωμένο πλαίσιο για τις εκπαιδευτικές εκδρομές και επισκέψεις, ενισχύοντας την ασφάλεια και τη διαφάνεια, ενώ παράλληλα διευρύνει τις δυνατότητες εμπλουτισμού της μαθησιακής εμπειρίας εκτός σχολείου.

Με αυτόν τον τρόπο, η πολιτεία προωθεί την ποιοτική και οργανωμένη υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων, που συμβάλλουν στην ολιστική ανάπτυξη των μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

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