Κίνηση τώρα: Τροχαίο στην Αθηνών – Κορίνθου, στο «κόκκινο» Κηφισός και Αττική Οδός

Μετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα, η Αθήνα φαίνεται πως επέστρεψε στις… εργοστασιακές της ρυθμίσεις. Από νωρίς το πρωί της Τρίτης (01/09), οι δρόμοι του λεκανοπεδίου γέμισαν και πάλι με ουρές χιλιομέτρων, χαμηλές ταχύτητες και καθυστερήσεις, με τον Κηφισό και την Αττική Οδό να βρίσκονται στο «κόκκινο» και ένα τροχαίο στη στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

Από νωρίς έχουν ξεκινήσει τα προβλήματα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και τη Βασιλίσσης Σοφίας. Παρόμοια η κατάσταση και στην άνοδο της Κηφισίας, αλλά και την Αλεξάνδρας.

Τέλος, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη Λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην Αττική Οδό.