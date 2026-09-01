Προσλήψεις στο Δημόσιο: 20.000 θέσεις το 2027 - Πού θα κατευθυνθούν, 3.500 στους δήμους

Snapshot Ο ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων στο Δημόσιο για το 2027 αναμένεται να φτάσει τις 20.000 θέσεις, με τελικές αποφάσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο της 30ής Σεπτεμβρίου.

Περίπου 3.500 νέες θέσεις θα αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενώ βασικές προτεραιότητες είναι οι υγειονομικοί, οι εκπαιδευτικοί και τα Σώματα Ασφαλείας.

Προβλέπονται περίπου 9.000 προσλήψεις σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς για την ενίσχυση της προσχολικής αγωγής την περίοδο 2026-2027.

Το υπουργείο Εσωτερικών έχει εγκρίνει 116 θέσεις με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε 14 δήμους, με τη μεγαλύτερη κατανομή στον Δήμο Πατρέων.

Ενισχύεται η μοριοδότηση για υποψηφίους που κατοικούν σε ορεινούς, νησιωτικούς και δήμους κάτω των 25.000 κατοίκων, με στόχο την επιτάχυνση των διορισμών και την παραμονή τους στις περιοχές αυτές. Snapshot powered by AI

Στη ζώνη των 20.000 προσλήψεων αναμένεται να κινηθεί ο ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων του Δημοσίου για το 2027, με τις τελικές προτεραιότητες να παρουσιάζονται στο Υπουργικό Συμβούλιο της 30ής Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, το υπουργείο Εσωτερικών έχει ήδη ξεκινήσει την επεξεργασία των αιτημάτων που έχουν υποβάλει οι φορείς του Δημοσίου, προκειμένου να καταγραφούν οι πραγματικές ανάγκες και να ιεραρχηθούν οι θέσεις που θα προχωρήσουν στον νέο κύκλο προσλήψεων.

Πού θα γίνουν οι προσλήψεις

Όπως έχει αναφέρει ο υπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος, τα αιτήματα εξετάζονται συνολικά και καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα του δημόσιου τομέα. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται η Τοπική Αυτοδιοίκηση, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, η Εκπαίδευση αλλά και τα Σώματα Ασφαλείας.

Στις βασικές προτεραιότητες αναμένεται να βρεθούν οι υγειονομικοί και οι εκπαιδευτικοί, ενώ σημαντικό τμήμα των νέων θέσεων θα κατευθυνθεί στους δήμους και γενικότερα στους φορείς της Αυτοδιοίκησης.

Ειδικότερα, περίπου 3.500 θέσεις εκτιμάται ότι θα αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η τελική κατανομή ανά υπουργείο, φορέα, κλάδο και ειδικότητα θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτημάτων.

Στο επίκεντρο η ταχύτητα των διορισμών

Ο σχεδιασμός δεν αφορά μόνο τον αριθμό των θέσεων, αλλά και την επιτάχυνση της διαδικασίας διορισμού. Στόχος είναι οι θέσεις που θα εγκριθούν και θα προκηρυχθούν μέσω ΑΣΕΠ να καλύπτονται σε μικρότερο χρονικό διάστημα, περιορίζοντας τις καθυστερήσεις που έχουν καταγραφεί τα προηγούμενα χρόνια.

Παράλληλα, ενισχύεται το κριτήριο της εντοπιότητας. Η αυξημένη μοριοδότηση αφορά πλέον ορεινούς και νησιωτικούς δήμους, καθώς και δήμους με πληθυσμό κάτω των 25.000 κατοίκων.

Με την αλλαγή αυτή επιδιώκεται να δοθούν ισχυρότερα κίνητρα σε υποψηφίους που κατοικούν ήδη στις συγκεκριμένες περιοχές, ώστε να διεκδικούν θέσεις στον τόπο τους και να παραμένουν εκεί μετά τον διορισμό τους.

9.000 προσλήψεις σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς

Ξεχωριστό βάρος στον σχεδιασμό δίνεται στη στελέχωση των δομών προσχολικής αγωγής.

Για την περίοδο 2026-2027 προβλέπονται περίπου 9.000 επιπλέον προσλήψεις σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς σε όλη τη χώρα.

Ο σχεδιασμός συνδέεται με την ανάγκη ενίσχυσης των υπηρεσιών προσχολικής αγωγής, με στόχο από το 2027 οι συγκεκριμένες δομές να διαθέτουν ισχυρότερο μόνιμο προσωπικό.

116 προσλήψεις σε 14 δήμους

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Εσωτερικών έχει εγκρίνει 116 νέες προσλήψεις σε 14 δήμους της χώρας. Πρόκειται για προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, το οποίο θα στελεχώσει δημοτικές υπηρεσίες που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου.

Ανάλογα με τον φορέα και τις ανάγκες, οι συμβάσεις θα έχουν διάρκεια έως οκτώ, εννέα ή έντεκα μήνες.

Η έγκριση αποτελεί το πρώτο στάδιο πριν από την έκδοση των επιμέρους ανακοινώσεων από τους δήμους. Στις ανακοινώσεις θα καθορίζονται οι ειδικότητες, τα απαιτούμενα προσόντα, τα δικαιολογητικά και οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων.

Η κατανομή των 116 θέσεων

Τον μεγαλύτερο αριθμό θέσεων εξασφαλίζει ο Δήμος Πατρέων, με 36 προσλήψεις. Ακολουθούν:

Δήμος Κατερίνης: 25 θέσεις

Δήμος Κιλελέρ: 16 θέσεις

Δήμος Αργους – Μυκηνών: 14 θέσεις

Δήμος Λεβαδέων: 7 θέσεις

Δήμος Σερβίων: 4 θέσεις

Δήμος Αγίας Βαρβάρας: 3 θέσεις

Δήμος Βόλβης: 3 θέσεις

Δήμος Άνδρου: 2 θέσεις

Δήμος Λυκόβρυσης – Πεύκης: 2 θέσεις

Δήμος Πετρούπολης: 2 θέσεις

Δήμος Ρεθύμνου: 1 θέση

Δήμος Ναυπλιέων: 1 θέση

Οι θέσεις κατανέμονται σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, από την Αττική και τη Μακεδονία έως τη Θεσσαλία, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και την Πελοπόννησο.

26 προσλήψεις στην Κρατική Σχολή Ορχηστρικής Τέχνης

Παράλληλα, σε 26 προσλήψεις ωρομίσθιου προσωπικού για την εκπαιδευτική περίοδο 2026-2027 προχωρά η Κρατική Σχολή Ορχηστρικής Τέχνης (ΚΣΟΤ), που εποπτεύεται από το υπουργείο Πολιτισμού.

Οι θέσεις αφορούν καλλιτεχνικό και διδακτικό προσωπικό για τεχνικά και θεωρητικά μαθήματα, καθώς και πιανίστες-συνοδούς.

Η κατανομή περιλαμβάνει:

4 καθηγητές κλασικού χορού

7 καθηγητές σύγχρονου χορού

1 καθηγητή ρυθμικής

1 καθηγητή ελληνικών χορών

1 καθηγητή αυτοσχεδιασμού-ρυθμικής

1 καθηγητή χορογραφίας-αυτοσχεδιασμού

1 καθηγητή Ιστορίας της Μουσικής

1 καθηγητή Ιστορίας της Τέχνης

1 καθηγητή Ιστορίας του Χορού

1 καθηγητή Μεθοδολογίας Μπαλέτου/Μπαλέτο

1 καθηγητή Μεθοδολογίας Σύγχρονου/Σύγχρονο

1 καθηγητή Ανατομίας/Φυσιολογίας

5 πιανίστες-συνοδούς καλλιτεχνικών μαθημάτων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 21 έως 64 ετών και να διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και την προβλεπόμενη εμπειρία ανά ειδικότητα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 9 Σεπτεμβρίου 2026, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά στην ΚΣΟΤ, Ομήρου 57, Αθήνα.

Ο χάρτης των προσλήψεων

Με τον ετήσιο προγραμματισμό του 2027 να εισέρχεται στην τελική φάση, το επόμενο κρίσιμο ορόσημο είναι η 30ή Σεπτεμβρίου, όταν θα παρουσιαστούν στο Υπουργικό Συμβούλιο οι τελικές προτεραιότητες.

Το συνολικό πακέτο αναμένεται να κινηθεί περίπου στις 20.000 θέσεις, με την τελική κατανομή να αποτυπώνει τις ανάγκες σε Υγεία, Εκπαίδευση, Αυτοδιοίκηση και κρίσιμες υπηρεσίες του Δημοσίου.