Η Εθνική πήρε το «θρίλερ» με την Ισπανία στην παράταση με βραδιά καριέρας από Μήτογλου και Ντόρσεϊ

Η Εθνική επιβίωσε στο θρίλερ με την Ισπανία, επικρατώντας με 108-106 της «ρόχα» στην παράταση και πήρε σημαντική ανάσα ενόψει της συνέχειας στα προκριματικά του MundoBasket 2027. Τρομερός ο Ντίνος Μήτογλου με 29 πόντους και 7/10 τρίποντα, κομβικός και ο Ντόρσεϊ με άλλους 29.

Newsroom

Η Εθνική πήρε το «θρίλερ» με την Ισπανία στην παράταση με βραδιά καριέρας από Μήτογλου και Ντόρσεϊ
ΜΠΑΣΚΕΤ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ελλάδα τα κατάφερε!

Σε ένα ματς «θρίλερ» και χωρίς αύριο, η «γαλανόλευκη» επικράτησε με 108-106 των πεισματάρηδων και ποιωτικών Ισπανών στο «T-Center» και είναι ακόμα ζωντανή όσον αφορά την υπόθεση πρόκριση στην τελική φάση του Μουντομπάσκετ 2027 στο Κατάρ.

Το ματς

O Βασίλης Σπανούλης παρέταξε τους Ντόρσεϊ, Καλάθη, Χαραλαμπόπουλο, Κ. Αντετοκούνμπο και Μήτογλου στην αρχική πεντάδα, με την Εθνική να μπαίνει... φουριόζα και εύστοχη από τα 6,75 στο παιχνίδι, με ένα 8-0 σερι στα πρώτα τρία λεπτά της αναμέτρησης.

Ο Μήτογλου με τρίποντο στο 5' έκανε το 13-4 (+9), με τους Ισπανούς να απαντάνε με ένα δικό τους 8-0 για το 13-12. H Εθνική έκλεισε προηγούμενη το δεκάλεπτο, χάρη στο εύστοχο ζευγάρι βολών του Τολιόπουλου 33" πριν τη λήξη (19-18).

Η «ρόχα» μπήκε δυνατά στην 2η περίοδο, θέλοντας να επιβάλλει τον δικό της ρυθμό στην αναμέτρηση και με διαδοχικά δίποντα από Σεντ-Σουπερί και Μίλερ, προσπέρασαν για πρώτη φορά (19-24). Ο Μήτογλου πήρε το "όπλο" του και με 5 δικούς του πόντους μείωσε σε 26-27 στο 6', ενώ ο Καραγιαννιδης με κάρφωμα στον αιφνιδιασμό ισοφάρισε σε 30-30 στα 4'30".

Ο απίθανος Μήτογλου και πάλι με δύο τρίποντα υπέγραψε το προβάδισμα (38-34) λίγο πριν το δίλεπτο, φτάνοντας τα 5 εύστοχα στην αναμέτρηση, ενώ το floater του Καλάθη έβαλε μπροστά την Εθνική στο ημίχρονο (43-42).

Η ελληνική ομάδα πήρε γρήγορα προβάδισμα στο Β' μέρος με δίποντ του Καλάθη για το 45-42, όμως οι Ισπανοί απάντησαν άμεσα. Οι φιλοξενούμενοι εκτέλεσαν ελεύθερο τρίποντο και ισοφάρισαν σε 45-45.

Ο Νικ Καλάθης ήταν αυτός που σε εκείνο το σημείο πήρε τις τύχες της ομάδας στα χέρια του. Αρχικά «εκτέλεσε» έξω από τα 6.75μ για το 52-49, ενώ αμέσως μετά, εκμεταλλευόμενος την προσαρμογή της ισπανικής άμυνας πάνω στον Τάιλερ Ντόρσεϊ, μοίρασε μαγική ασίστ στον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη στον αιφνιδιασμό για το 54-49, ξεσηκώνοντας το κοινό.

Η πιεστική άμυνα της Εθνικής οδήγησε σε νέα κλεψίματα και τρέξιμο στο ανοιχτό γήπεδο, με τον Θανάση Αντετοκούνμπο να τελειώνει τη φάση για το 56-49, με το 7-0 σερί της Ελλάδας να αναγκάζει τον Τσους Μπουένο σε εσπευσμένο τάιμ άουτ 4' πριν το φινάλε της τρίτης περιόδου.

Ο Τολιόπουλος εκτόξευσε το προβαδισμα της «γαλανόλευκης», πετυχαίνοντας τρίποντο για το 66-58, ενώ παράλληλα έβγαλε την άμυνα, κερδίζοντας την κατοχή.

Με το ξεκίνημα του 4ου δεκαλέπτου, ο Θανάσης σκόραρε από κοντά για το 69-60 στο 32', ενώ το τρίποντο του Μπαζίνα εκτόξευσε τη διαφορά σε διψήφια τιμή (72-60, +12). Ο Ντόρσεϊ πήρε τη σκυτάλη, διαμορφώνοντας με τρίποντο το 75-64, φτάνοντας τους 15 πόντους.

Η Ισπανία έκανε την τελική αντεπίθεσή της στον αγώνα και μείωσε σε 75-73 στα 3"30" με τον Πάρα. Ο καθοριστικός Ντόρσεϊ με τρίποντο ξεκόλλησε την Εθνική, διαμορφώνοντας το 78-73, ενώ το ίδιο έκανε και στα 2'26" για το 81-76.

Οι Καρντένας και Πραντίγια πλήγωσαν την ελληνική άμυνα, μειώνοντας στον πόντο (84-83) στα 15.7'' πριν τη λήξη, Ο Ντόρσεϊ με ένα ζευγάρι βολών έκανε το 86-83, όμως η Ισπανία δεν είχε πει την τελευταία της λέξη και με τον Χουάντσο να ευστοχεί στο πρώτο του καλάθι εντός πεδίας, στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση (86-86).

Ο Ντίνος Μήτογλου συνέχισε το εξωπραγματικό του βράδυ και στο έξτρα πεντάλεπτο, πετυχαίνοντας νέο ρεκόρ καριέρας και βάζοντας ένα τεράστιο τρίποντο για το 91-88.

Η Ισπανία απαντούσε διαρκώς, όμως η Εθνική έβγαζε πάθος και ψυχή. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ισοφάρισε το δικό του ρεκόρ καριέρας με τη «Γαλανόλευκη» δίνοντας λύση για το 95-92

Στα 42' ο Μάρα υπέπεσε σε αντιαθλητικό φάουλ πάνω στον Θανάση Αντετοκούνμπο, με τον Ισπανό σέντερ να αποβάλλεται με 5 φάουλ.

Με τις βολές να διαδέχονται η μία την άλλη και τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο να εκτελεί ψύχραιμα, η Ελλάδα διαμόρφωσε το 97-94, διατηρώντας το προβάδισμα.

Με δύο βολές του Τολιόπουλο, η Εθνική πήρε απόσταση δύο κατοχών (103-97), 70" πριν τη λήξη της παράτασης. Ο... πεισματάρης Μπριθουέλα έκανε με τρίποντο το 103-100, όμως ο ψύχραιμος Λαρεντζάκης από την πλευρά του έφερε με εύστοχο ζευγάρι το παιχνίδι στο +5 (105-100). Ο Μπριθουέλα δεν... έχανε και ευστόχησε και πάλι σε τρίποντο για το 107-105, ενώ η βολή του Τολιόπουλου και η καθαρή άμυνα στην τελευταία επίθεση των Ισπανών έφερε τη νίκη στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα

Τα δεκάλεπτα: 19-20, 43-42, 67-58, 86-86 (κ.δ.), 108-106

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:44ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Μαρία: Το ξεχωριστό δώρο των αδελφών της για τα 80ά γενέθλια

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Σύμη: «Συναγερμός» για ακυβέρνητο ιστιοφόρο με δύο αλλοδαπούς ανατολικά του νησιού

22:26ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας σε κάμπινγκ στην Ασπροβάλτα

22:17ΚΟΣΜΟΣ

Η Sony και η Warner Music κατέθεσαν αγωγή κατά της Anthropic επειδή χρησιμοποίησε τραγούδια για να εκπαιδεύσει μοντέλα AI

22:08ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Οι Καραμπινιέροι διέσωσαν τρία παιδιά σε ποταμό - Το «ευχαριστώ» της Μελόνι

21:59ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Στο μικροσκόπιο το προφίλ του 43χρονου - Έφτιαχνε εικόνες του με AI σαν μποξέρ, τράπερ και γκάνγκστερ

21:50ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνικά μαχητικά αναχαίτησαν ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα

21:41ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ αφήνει να εννοηθεί ότι θα διεκδικήσει τρίτη θητεία - Τι θα κάνει μετά την προεδρία

21:37ΜΠΑΣΚΕΤ

Η Εθνική πήρε το «θρίλερ» με την Ισπανία στην παράταση με βραδιά καριέρας από Μήτογλου και Ντόρσεϊ

21:32ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από τρομακτικό τροχαίο στα Χανιά: Χάνει τον έλεγχο του ΙΧ σε στροφή, μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα και πέφτει πάνω σε βαν

21:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός 0-2: Με «μαέστρο» Ταμπόρδα μπήκε με το... δεξί στο πρωτάθλημα

21:23ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Αυτοκίνητο τούμπαρε στην Αθηνών - Λαμίας - Απεγκλωβίστηκαν τρεις επιβάτες

21:14ΕΛΛΑΔΑ

«Θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα»: Τι απαντά ο δικηγόρος του Μουγκοπέτρου, για τη σύλληψη του μουσικού υπό την επήρεια αλκοόλ και την επίθεση σε δημοσιογράφους

21:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης: Δεν θα κάνουμε πίσω από τη λογική των επιστροφών μεταναστών

20:56ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: Άγνωστοι έκλεψαν δεκάδες χιλιάδες... κουτάκια μπύρας αξίας 70.000 δολαρίων από αποθήκη

20:47ΕΛΛΑΔΑ

Σύλληψη 46χρονου φυγόποινου στην Κρήτη: Είχε καταδικαστεί για πλαστογραφία

20:38ΠΑΙΔΕΙΑ

Ανοίγει η πλατφόρμα diek.it.minedu.gov.gr: Πώς θα γίνουν οι εγγραφές στις ΣΑΕΚ

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Έγκλημα στη Σύρο: «Ποιος δε θα αντιδρούσε;» Τι λέει η νονά του 41χρονου που σκότωσε τη διασώστρια

20:25ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στον Κηφισό - Συγκρούστηκαν τρία αυτοκίνητα

20:23ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικά ΜΜΕ: Τα σχέδια της Άγκυρας για πώληση όπλων στο Κίεβο αποκαλύφθηκαν κατά λάθος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:55ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Αρναούτογλου: Από τη ζέστη, στην αστάθεια με μπόρες και καταιγίδες – Ο καιρός έως την Κυριακή

20:23ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικά ΜΜΕ: Τα σχέδια της Άγκυρας για πώληση όπλων στο Κίεβο αποκαλύφθηκαν κατά λάθος

21:14ΕΛΛΑΔΑ

«Θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα»: Τι απαντά ο δικηγόρος του Μουγκοπέτρου, για τη σύλληψη του μουσικού υπό την επήρεια αλκοόλ και την επίθεση σε δημοσιογράφους

21:59ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Στο μικροσκόπιο το προφίλ του 43χρονου - Έφτιαχνε εικόνες του με AI σαν μποξέρ, τράπερ και γκάνγκστερ

09:37LIFESTYLE

Περιπέτεια για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στη Ρόδο: «Μας έσωσε η Παναγία η Τσαμπίκα»

22:26ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας σε κάμπινγκ στην Ασπροβάλτα

10:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει ραγδαία το σκηνικό - Έρχονται μπουρίνια και καταιγίδες

18:29ΚΟΣΜΟΣ

Τα τελευταία λόγια της πριγκίπισσας Νταϊάνα πριν αφήσει την τελευταία της πνοή πριν από 29 χρόνια

19:17ΚΟΣΜΟΣ

Η «Μέκκα» προχωρά χωρίς το Κάιρο - Τι αποφασίστηκε στην πρώτη συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Viral το πράσινο σπίτι που έμεινε άθικτο παρά τις σαρωτικές πλημμύρες στο Νεπάλ - Πώς άντεξε

21:32ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από τρομακτικό τροχαίο στα Χανιά: Χάνει τον έλεγχο του ΙΧ σε στροφή, μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα και πέφτει πάνω σε βαν

21:37ΜΠΑΣΚΕΤ

Η Εθνική πήρε το «θρίλερ» με την Ισπανία στην παράταση με βραδιά καριέρας από Μήτογλου και Ντόρσεϊ

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Έγκλημα στη Σύρο: «Ποιος δε θα αντιδρούσε;» Τι λέει η νονά του 41χρονου που σκότωσε τη διασώστρια

19:43ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Αποτρόπαιος ισχυρισμός από τον 43χρονο – Είπε πως το νεκρό βρέφος ήταν «δαιμονισμένο»

15:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος, μείωση προκαταβολής φόρου, ενίσχυση συνταξιούχων, αύξηση επιδόματος παιδιών

19:04ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 24χρονος από την Ουγγαρία ο οδηγός του πολυτελούς ΙΧ που έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα – Συνελήφθη από την Τροχαία

16:23WHAT THE FACT

Αυτά είναι τα 12 επαγγέλματα που απειλούνται με εξαφάνιση την επόμενη δεκαετία

14:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καιρίδης: «Καλά που είναι οι Αλβανοί» στη χώρα - Είναι οι τεχνίτες που χρειαζόμαστε για να λειτουργεί η οικονομία

17:44ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: «Φοβάται ότι θα τον κρεμάσουν» αν αποτύχει στην Ουκρανία και σχεδιάζει κλιμάκωση του πολέμου

20:25ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στον Κηφισό - Συγκρούστηκαν τρία αυτοκίνητα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ