Τραμπ: Επανεξετάζει τη στήριξη στη Βρετανία για τα νησιά Φώκλαντ

Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να χρησιμοποιήσουν ως μοχλό πίεσης τα νησιά προκειμένου η Βρετανία να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες της στα πλαίσια του ΝΑΤΟ

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Τραμπ: Επανεξετάζει τη στήριξη στη Βρετανία για τα νησιά Φώκλαντ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει την επανεξέταση της αμερικανικής στήριξης στη Βρετανία για τα νησιά Φώκλαντ ως μέσο πίεσης για αύξηση των βρετανικών αμυντικών δαπανών στο ΝΑΤΟ.
  • Επίσημα, οι ΗΠΑ διατηρούν ουδέτερη στάση σχετικά με την κυριαρχία στα νησιά Φώκλαντ, αλλά στην πράξη αναγνωρίζουν τη βρετανική διοίκηση.
  • Μια αλλαγή στάσης των ΗΠΑ θα μπορούσε να δημιουργήσει εντάσεις στη σχέση ΗΠΑ-Βρετανίας και να επηρεάσει την πολιτική αμυντικών δαπανών του Λονδίνου.
  • Προηγούμενες διαρροές και δηλώσεις υποδεικνύουν ότι η Ουάσινγκτον συνδέει τη στήριξή της με την τήρηση από τη Βρετανία των δεσμεύσεων για αμυντικές δαπάνες.
  • Υπάρχουν ενδείξεις ότι η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει το θέμα των Φώκλαντ και ως αντίδραση στη βρετανική στάση σε άλλες διεθνείς πολιτικές, όπως η σύγκρουση με το Ιράν.
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Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι επανεξετάζει τη στήριξη των ΗΠΑ προς τη Βρετανία για τα νησιά Φώκλαντ. Οι δηλώσεις του δείχνουν ότι ενδεχομένως ο Τραμπ είναι έτοιμος να αξιοποιήσει τη διαμάχη Βρετανίας – Αργεντινής για τα νησιά προκειμένου να πιέσει το Λονδίνο να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Εάν πράγματι η Ουάσινγκτον αλλάξει στάση στο θέμα αυτό θα δημιουργήσει εντάσεις στην ειδική σχέση ΗΠΑ – Βρετανίας. «Εξετάζω πάντα κάθε θέση, αυτή είναι απλώς μία από τις πολλές», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, όταν ρωτήθηκε για το εάν επανεξετάζει τη θέση των ΗΠΑ για τα νησιά.

Επισήμως, οι ΗΠΑ τηρούν ουδέτερη στάση ως προς το ποιος έχει τη νόμιμη κυριαρχία επί των νησιών, τα οποία διεκδίκησε για πρώτη φορά η Βρετανία στα τέλη του 17ου αιώνα και τα οποία κατέχει σχεδόν αδιάλειπτα από το 1833.

Στην πράξη οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν τη βρετανική διοίκηση επί των νησιών. Το 1982 η Αργεντινή συγκρούστηκε στρατιωτικά με τη Βρετανία προκειμένου να πάρει τον έλεγχο των νσηιών. Οι δηλώσεις του Τραμπ αποτέλεσαν το πιο σαφές μέχρι στιγμής σημάδι ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει τη διαμάχη ως μέσο πίεσης προς την κυβέρνηση του νέου Βρετανού πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ, προκειμένου να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες και τις συνεισφορές στο ΝΑΤΟ.

Τα σχόλια αυτά ήρθαν μετά από δήλωση ανώνυμου Αμερικανού αξιωματούχου στην εφημερίδα Telegraph την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με την οποία η Ουάσινγκτον θα μπορούσε να αλλάξει τη στάση της σχετικά με τα νησιά, εάν η Βρετανία δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της για τις αμυντικές δαπάνες.

Νωρίτερα υπήρχαν αναφορές ότι ο υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας, Τζον Χίλεϊ ετοιμαζόταν να αφήσει στην άκρη την προηγούμενη δέσμευση της Βρετανίας να διαθέσει το 3% του ΑΕΠ της για αμυντικές δαπάνες έως το 2030. Εδώ και μήνες κυκλοφορούν φήμες σχετικά με πιθανή αλλαγή στάσης των ΗΠΑ όσον αφορά τα νησιά.

Τον Απρίλιο, ένα ηλεκτρονικό μήνυμα του Πενταγώνου που διέρρευσε υποδείκνυε την επανεξέταση των διεκδικήσεων της Βρετανίας, ως αντίδραση στην έλλειψη υποστήριξής της προς την απόφαση του Τραμπ να κηρύξει πόλεμο κατά του Ιράν.

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