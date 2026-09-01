Θήβα: Συγκλονίζει ο συνοδηγός του αγροτικού - «Ο 56χρονος δεν πρόλαβε να καταλάβει τι γινόταν»

Snapshot Ο 56χρονος οδηγός αγροτικού οχήματος έχασε τη ζωή του σε σύγκρουση με φορτηγό στο 8ο χιλιόμετρο της οδού Θήβας - Λιβαδειάς.

Ο συνοδηγός περιέγραψε ότι ο ήλιος που ανέτειλε δυσκόλευε την ορατότητα και ότι οι δύο άνδρες ήταν κουρασμένοι κατά την επιστροφή τους.

Το αγροτικό όχημα φέρεται να κινείτο με αυξημένη ταχύτητα και προσέκρουσε πλαγιομετωπικά στο φορτηγό υπό συνθήκες που εξετάζονται.

Ο συνοδηγός του αγροτικού δεν τραυματίστηκε και βγήκε σώος από το όχημα, ενώ και ο οδηγός του φορτηγού βρισκόταν σε κατάσταση σοκ μετά το δυστύχημα.

Οι δύο άνδρες είχαν πάει προηγουμένως για ψάρεμα στην Αντίκυρα Βοιωτίας και επέστρεφαν προς την Αθήνα τη στιγμή της σύγκρουσης. Snapshot powered by AI

Συγκλονίζει ο συνοδηγός του αγροτικού οχήματος που συγκρούστηκε με φορτηγό το πρωί της Τρίτης (01/09), στο 8ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Θήβας - Λιβαδειάς, λίγο έξω από τη Θήβα, με αποτέλεσμα ο 56χρονος οδηγός του αγροτικού να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του radiothiva.gr αγροτικό όχημα στο οποίο επέβαιναν δύο άνδρες με καταγωγή από τη Ρουμανία, οι οποίοι διαμένουν στην Αθήνα, συγκρούστηκε με προπορευόμενο φορτηγό που μετέφερε σίδερα.

Ο συνοδηγός περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που έζησε, ανέφερε αρχικά πως οι δύο άνδρες ήταν κουρασμένοι κατά την διάρκεια της επιστροφής τους, ενώ την ώρα που σημειώθηκε η σύγκρουση τους τύφλωνε ο ήλιος που ανέτειλε, δυσκολεύοντας την ορατότητά τους.

Ο συνοδηγός του αγροτικού αυτοκινήτου radiothiva.gr

«Δεν πρόλαβε να καταλάβει τι έχει συμβεί, εγώ έζησα από θαύμα», είπε χαρακτηριστικά ο συνοδηγός του αγροτικού.

Οι δύο άνδρες είχαν μεταβεί τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στην Αντίκυρα Βοιωτίας για ψάρεμα και το πρωί της Τρίτης επέστρεφαν προς την Αθήνα, ενώ το radiothiva αναφέρει επίσης πως το αγροτικό φέρεται να κινούνταν με αυξημένη ταχύτητα και, υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, προσέκρουσε πλαγιομετωπικά, από την πλευρά του οδηγού, στο προπορευόμενο φορτηγό.

Ο συνοδηγός του αγροτικού δεν τραυματίστηκε, ενώ σώος βγήκε από το όχημά του και ο οδηγός του φορτηγού. Και οι δύο, ωστόσο, βρίσκονταν σε κατάσταση σοκ μετά τη σφοδρή σύγκρουση και την τραγική κατάληξη του 56χρονου.