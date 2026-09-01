Μια «Νύχτα Μαγικιά» στο Λαύριο για τον Μίκη Θεοδωράκη από την Περιφέρεια Αττικής

Snapshot Η Περιφέρεια Αττικής και η Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» διοργανώνουν συναυλία στο Λιμάνι του Λαυρίου στις 1 Σεπτεμβρίου 2026, αφιερωμένη στον Μίκη Θεοδωράκη, παραμονή της επετείου πέντε ετών από τον θάνατό του.

Στη συναυλία με τίτλο «Νύχτα Μαγικιά» θα παρουσιαστούν διαχρονικά τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη από τη Γιώτα Νέγκα, τη Σαββέρια Μαργιολά, τον εγγονό του Άγγελο Θεοδωράκη και τη Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης».

Η εκδήλωση στο Λιμάνι του Λαυρίου συνδέει τη μουσική του Θεοδωράκη με την ιστορική μνήμη του τόπου και στοχεύει να ενώσει διαφορετικές γενιές μέσα από τα τραγούδια του.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε ότι ο Μίκης Θεοδωράκης αποτελεί κομμάτι της συλλογικής μνήμης και ιστορίας του ελληνικού λαού, με τα τραγούδια του να ενώνουν και να συγκινούν τους ανθρώπους.

Η συναυλία φιλοδοξεί να τιμήσει τη μουσική κληρονομιά του Θεοδωράκη και να κρατήσει ζωντανή τη φωνή του μέσα από τα τραγούδια που αγαπήθηκαν και έγιναν κομμάτι της ζωής των Ελλήνων. Snapshot powered by AI

Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά, αφιερωμένη στον Μίκη Θεοδωράκη και στην ανεκτίμητη παρακαταθήκη που άφησε στον ελληνικό και παγκόσμιο πολιτισμό, διοργανώνει απόψε η Περιφέρεια Αττικής, σε συνεργασία με τη Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης».

Στις 20:30, στο Λιμάνι του Λαυρίου, η μουσική του σπουδαίου Έλληνα δημιουργού επιστρέφει μέσα από τη μεγάλη συναυλία «Νύχτα Μαγικιά», λίγες μόλις ώρες πριν από τη συμπλήρωση πέντε ετών από τον θάνατό του.

Αγαπημένα και διαχρονικά τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη – λαϊκά, ερωτικά και λυρικά – που συνδέθηκαν με την ποίηση, την ιστορία, τους αγώνες, τις χαρές και τις αγωνίες των Ελλήνων, θα ακουστούν ξανά σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μουσική και τη συλλογική μας μνήμη.

Στη σκηνή θα βρεθούν η Γιώτα Νέγκα, η Σαββέρια Μαργιολά και ο Άγγελος Θεοδωράκης, εγγονός του μεγάλου συνθέτη, μαζί με τη Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης», για να παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα με μερικά από τα σημαντικότερα τραγούδια της τεράστιας μουσικής κληρονομιάς του.

Το Λιμάνι του Λαυρίου γίνεται για ένα βράδυ το φυσικό σκηνικό αυτής της ιδιαίτερης συνάντησης. Δίπλα στη θάλασσα, η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη συναντά έναν τόπο με τη δική του ισχυρή ιστορική μνήμη, σε μια εκδήλωση που φιλοδοξεί να ενώσει διαφορετικές γενιές μέσα από τραγούδια που παραμένουν ζωντανά και επίκαιρα.

«Ο Μίκης ανήκει σε όλους μας»

Με αφορμή τη συναυλία, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε:

«Υπάρχουν δημιουργοί που αφήνουν πίσω τους ένα σπουδαίο έργο. Και υπάρχουν κάποιοι λίγοι και εκλεκτοί που γίνονται κομμάτι της ιστορίας και της συλλογικής μνήμης ενός ολόκληρου λαού. Ο Μίκης Θεοδωράκης ανήκει σε αυτούς.

Τα τραγούδια του πέρασαν από γενιά σε γενιά, συνόδευσαν τις πιο σημαντικές στιγμές της σύγχρονης Ελλάδας, ταξίδεψαν στα πέρατα του κόσμου και εξακολουθούν να μας ενώνουν, να μας συγκινούν, να μας θυμίζουν ποιοι είμαστε.

Απόψε, στο Λαύριο, αποτίνουμε τον δικό μας φόρο τιμής σε έναν οικουμενικό Έλληνα, σε έναν δημιουργό που έκανε τη μουσική του, φωνή ενός ολόκληρου λαού και την Ελλάδα γνωστή στα πέρατα του κόσμου. Και ξανασυναντιόμαστε μέσα από τα τραγούδια του, αυτά που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και έγιναν κομμάτι της ζωής μας.

Σας περιμένουμε δίπλα στη θάλασσα, για να τραγουδήσουμε μαζί τα τραγούδια που έγιναν δικά μας. Για μια πραγματικά «Νύχτα Μαγικιά», όπως μόνο η μουσική του Μίκη μπορεί ακόμη να μας χαρίζει».

INFO

Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου 2026 | 20:30 - Λιμάνι Λαυρίου – δίπλα από το Δημαρχείο

Συνδιοργάνωση:Περιφέρεια Αττικής - Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης»

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