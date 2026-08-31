Νίκος Χαρδαλιάς: «Αναβαθμίζουμε την καθημερινότητα στη Δυτική Αττική»-Αναμορφώνεται η Πλατεία Στάμου

Υπεγράφη η σύμβαση για την ανάπλαση της Πλατείας Στάμου στη Μαγούλα στο πλαίσιο του προγράμματος «Πράσινες Ανάσες για την Αττική»

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Νίκος Χαρδαλιάς: «Αναβαθμίζουμε την καθημερινότητα στη Δυτική Αττική»-Αναμορφώνεται η Πλατεία Στάμου
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Υπεγράφη η σύμβαση για την ανάπλαση της Πλατείας Στάμου στη Μαγούλα με προϋπολογισμό 436.271 ευρώ και προθεσμία ολοκλήρωσης 20 μηνών.
  • Το έργο περιλαμβάνει αρχιτεκτονικές και στατικές μελέτες, φυτεύσεις πρασίνου, υδάτινες εγκαταστάσεις, αστικό εξοπλισμό και συστήματα προσβασιμότητας για άτομα με κινητικά προβλήματα.
  • Η ανάπλαση εντάσσεται στο πρόγραμμα «Πράσινες Ανάσες για την Αττική» ύψους 60,4 εκατ. ευρώ, με στόχο την αναβάθμιση 13 αστικών περιοχών στο Λεκανοπέδιο.
  • Οι τοπικοί φορείς επισημαίνουν τη σημασία του έργου για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη δημιουργία λειτουργικών, προσβάσιμων και πράσινων δημόσιων χώρων στη Μαγούλα.
  • Η συνεργασία Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Ελευσίνας θεωρείται στρατηγική για την υλοποίηση έργων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.
Snapshot powered by AI

Τη σύμβαση για την αστική ανάπλαση της Πλατείας Στάμου στη Μαγούλα, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, μαζί με τον Δήμαρχο Ελευσίνας Γιώργο Γεωργόπουλο, τον Πρόεδρο της «Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Α.Ε.» Δημήτρη Φραγκάκη, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του αναπτυξιακού οργανισμού της Περιφέρειας «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» Γιώργο Κορμά και εκπρόσωπο του αναδόχου, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται 436.271 ευρώ πλέον ΦΠΑ, ενώ το έργο αναμένεται να παραδοθεί στους πολίτες στους επόμενους 20 μήνες. Στο πλαίσιο των εργασιών, θα γίνουν οι απαραίτητες αρχιτεκτονικές και στατικές μελέτες, εκτεταμένες φυτεύσεις πρασίνου, καθώς και τοποθετήσεις υδάτινων εγκαταστάσεων, αστικού εξοπλισμού, ηλεκτρομηχανικών και αρδευτικών συστημάτων, με ιδιαίτερη πρόβλεψη για την προσβασιμότητα της πλατείας από άτομα με κινητικά προβλήματα και αναπηρίες.

img6283.jpeg

Έμφαση στο πράσινο και την προσβασιμότητα

Το έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα «Πράσινες Ανάσες για την Αττική», συνολικού ύψους 60,4 εκατ. ευρώ, που υλοποιείται από την Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Πράσινο Ταμείο, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου σχεδίου 13 αστικών παρεμβάσεων σε δήμους του Λεκανοπεδίου.

«Πριν από οκτώ μήνες, στον ίδιο ακριβώς χώρο είχαμε υπογράψει με τον Δήμαρχο Ελευσίνας την προγραμματική σύμβαση για την ανάπλαση της Πλατείας Στάμου. Σήμερα βρισκόμαστε και πάλι εδώ, για να βάλουμε στις ράγες και αυτό το έργο» δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Η ανάπλαση της Πλατείας Στάμου είναι μια στοχευμένη παρέμβαση με ουσιαστικό αποτύπωμα στην καθημερινότητα των κατοίκων της Μαγούλας – ένα έργο με σχετικά μικρό προϋπολογισμό, αλλά με μεγάλο θετικό αποτέλεσμα.

Δημιουργούμε έναν σύγχρονο, πράσινο, λειτουργικό και πλήρως προσβάσιμο δημόσιο χώρο, που θα αποτελέσει σημείο συνάντησης και κοινωνικής ζωής για όλες τις ηλικίες. Το έργο αυτό εντάσσεται στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό μας για την αναβάθμιση της Δυτικής Αττικής, μέσα από παρεμβάσεις που υλοποιούνται με συνέπεια, σαφές χρονοδιάγραμμα και εξασφαλισμένους πόρους.

Η Ελευσίνα και οι γύρω περιοχές διαθέτουν ξεχωριστή ιστορική, πολιτιστική και αναπτυξιακή δυναμική, την οποία οφείλουμε να ενισχύσουμε με έργα που αναβαθμίζουν το αστικό περιβάλλον.Ευχαριστώ τον Δήμαρχο Γιώργο Γεωργόπουλο για τη σταθερή και δημιουργική συνεργασία μας. Συνεχίζουμε μαζί, με σχέδιο και αποφασιστικότητα, να μετατρέπουμε τις δεσμεύσεις μας σε απτό αποτέλεσμα για τους πολίτες».

img6286.jpeg

Από πλευράς του ο κ. Γεωργόπουλος δήλωσε:

«Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά, τους Αντιπεριφερειάρχες και όλους τους συνεργάτες της Περιφέρειας για τη σταθερή και έμπρακτη στήριξή τους. Με την Περιφέρεια ως στρατηγικό μας σύμμαχο, προχωρούμε σε έργα που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Η σημερινή υπογραφή αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για τη Μαγούλα και τους κατοίκους της, καθώς ανοίγει τον δρόμο για την ουσιαστική αναβάθμιση της Πλατείας Στάμου. Ένας χώρος καθημερινής συνάντησης και κοινωνικής ζωής μεταμορφώνεται σε μια σύγχρονη, ασφαλή, λειτουργική και φιλόξενη πλατεία, με περισσότερο πράσινο, σύγχρονο εξοπλισμό και καθολική προσβασιμότητα.

Το έργο εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια της δημοτικής αρχής για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την αναβάθμιση των δημόσιων χώρων σε κάθε γειτονιά του Δήμου μας».

Στην υπογραφή της σύμβασης παρέστησαν η Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Αθανασία Παπασπύρου, η Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ελευσίνας Μαριάννα Κονδύλη και η Γενική Διευθύντρια της «Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Α.Ε.» Έφη Φιλιοπούλου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:50ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Νέα προθεσμία να απολογηθεί έλαβε ο καθηγητής που κατηγορείται για ασέλγεια σε μαθήτρια

13:49ΚΟΣΜΟΣ

Διοικητής Τράπεζας της Αγγλίας: Η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να προκαλέσει παγκόσμια οικονομική ύφεση

13:43ΕΛΛΑΔΑ

Μεθώνη: Προσάραξη και εισροή υδάτων σε ιστιοφόρο με δύο επιβαίνοντες

13:35ΕΛΛΑΔΑ

Κάμερες πάνω στις στολές των αστυνομικών σε επτά περιοχές της Αθήνας - Αύριο ξεκινά η εφαρμογή

13:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 7,9% μειώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Ιούλιο

13:26ΦΑΡΜΑΚΟ

Novo Nordisk: Η Myriam Mezher νέα Γενική Διευθύντρια Ελλάδας και Κύπρου

13:24LIFESTYLE

Η viral στιγμή της Ιουλίας Καλλιμάνη με 6χρονη θαυμάστριά της σε συναυλία στη Λεμεσό - Βίντεο

13:08ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Χαρδαλιάς: «Αναβαθμίζουμε την καθημερινότητα στη Δυτική Αττική» - Αναμορφώνεται η Πλατεία Στάμου

13:08ΚΥΠΡΟΣ

Κερύνεια: Σπαρακτική κραυγή μητέρας για τα δύο αγνοούμενα παιδιά - «Γλίστρησαν από τα χέρια μου»

13:06ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Λάρισα: Στο νοσοκομείο 24χρονη και το 4χρονο παιδί της

13:04LIFESTYLE

Δύσκολες ώρες για την Κιάρα Φεράνι: Χρειάστηκε οξυγόνο έπειτα από πεζοπορία στα 5.036 μέτρα

13:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Συνεχίζεται η επιδότηση 10 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης και τον Σεπτέμβριο

12:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δείτε live - Μητσοτάκης στον πρόεδρο του Λιβάνου: Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει στην ανοικοδόμηση της χώρας

12:57NEWSBOMB

Κυψέλη: Σοκαριστική τροπή παίρνει η υπόθεση με το βρέφος στη βαλίτσα - Πιθανή η εγκληματική ενέργεια - Με αφροδίσια νοσήματα τα άλλα δύο ανήλικα

12:51ΕΛΛΑΔΑ

ΟΑΣΑ: Αποκαταστάθηκε η λειτουργία της τηλεματικής - Η επίσημη ανακοίνωση

12:51ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Θρίλερ με εκατοντάδες εγκλωβισμένους στις υπόγειες σήραγγες - «Βλέπαμε μόνο πτώματα»

12:50WHAT THE FACT

«Είμαστε μόνοι στο σύμπαν;»: Tο υπαρξιακό αίνιγμα που η NASA επιδιώκει να λύσει με το υπερδύναμο τηλεσκόπιο Roman

12:43LIFESTYLE

Παντρεύτηκε η κόρη του Πασχάλη, Ζηνοβία Αρβανιτίδη – Η συγκινητική στιγμή με τον πατέρα της

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Συνελήφθη φυγάς με καταδικαστική απόφαση 6 ετών για επικίνδυνη σωματική βλάβη

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Ιστορική ημέρα για τη Χίο: Θυρανοίξια για τον Άγιο Γεώργιο Συκούσης από τον Πατριάρχη Αλεξάνδρειας Θεόδωρο Β´ - Το Newsbomb ήταν εκεί 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει ραγδαία το σκηνικό - Έρχονται μπουρίνια και καταιγίδες

09:37LIFESTYLE

Περιπέτεια για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στη Ρόδο: «Μας έσωσε η Παναγία η Τσαμπίκα»

11:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Εγκληματική ενέργεια δείχνει η πρώτη εξέταση του κατεψυγμένου βρέφους - Νοσούν από αφροδίσια νοσήματα τα δύο ανήλικα αγόρια, εντοπίστηκαν σεξουαλικά βοηθήματα

08:52ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας: Πότε θα γυρίσουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω

08:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα πέσει η θερμοκρασία - Ανάλυση Κολυδά και οι τάσεις των ensemble προγνώσεων

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Abraham Lincoln: Στην Ταϊλάνδη μετά από 250 ημέρες στη θάλασσα 5.000 ναύτες - Μέτρα για την πορνεία εν όψει της άφιξης του αεροπλανοφόρου

10:34WHAT THE FACT

Έψαχναν για διαμάντια αλλά βρήκαν ένα πλοίο του 16ου αιώνα και χρυσό στην έρημο

16:23WHAT THE FACT

Αυτά είναι τα 12 επαγγέλματα που απειλούνται με εξαφάνιση την επόμενη δεκαετία

13:08ΚΥΠΡΟΣ

Κερύνεια: Σπαρακτική κραυγή μητέρας για τα δύο αγνοούμενα παιδιά - «Γλίστρησαν από τα χέρια μου»

12:00ΕΛΛΑΔΑ

«Θερμικές νησίδες»: Γιατί ορισμένες γειτονιές της Αθήνας είναι έως και 10 βαθμούς θερμότερες από άλλες

23:14ΕΛΛΑΔΑ

Παναγιώτης-Ραφαήλ: «Μην δίνετε χρήματα σε όσους επικαλούνται το όνομά του», καταγγέλλει η οικογένεια

09:57ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη - διαχειριστής airbnb: «Τους κλειδώσαμε μέσα στο διαμέρισμα μέχρι να έρθει η Αστυνομία - Βρέθηκαν αντικείμενα σεξουαλικού περιεχομένου»

10:36LIFESTYLE

Αποθέωση Βούλγαρη σε Καλλιακμάνη: «Εσύ και ο Τζορτζ Κλούνεϊ έχετε μείνει»

12:43LIFESTYLE

Παντρεύτηκε η κόρη του Πασχάλη, Ζηνοβία Αρβανιτίδη – Η συγκινητική στιγμή με τον πατέρα της

12:57NEWSBOMB

Κυψέλη: Σοκαριστική τροπή παίρνει η υπόθεση με το βρέφος στη βαλίτσα - Πιθανή η εγκληματική ενέργεια - Με αφροδίσια νοσήματα τα άλλα δύο ανήλικα

13:35ΕΛΛΑΔΑ

Κάμερες πάνω στις στολές των αστυνομικών σε επτά περιοχές της Αθήνας - Αύριο ξεκινά η εφαρμογή

11:44ΚΟΣΜΟΣ

Ανείπωτη τραγωδία στην Κερύνεια: Στη λίστα των αγνοουμένων οικογένειες και μικρά παιδιά

12:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μείωση τιμών σε 1740 κωδικούς - Δείτε αναλυτικά ποια προϊόντα μπαίνουν στη λίστα

12:03WHAT THE FACT

Έξι άγνωστες δομές κρύβονται σχεδόν 3.000 χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια της Γης

13:06ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Λάρισα: Στο νοσοκομείο 24χρονη και το 4χρονο παιδί της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ