Νίκος Χαρδαλιάς: «Αναβαθμίζουμε την καθημερινότητα στη Δυτική Αττική»-Αναμορφώνεται η Πλατεία Στάμου

Snapshot Υπεγράφη η σύμβαση για την ανάπλαση της Πλατείας Στάμου στη Μαγούλα με προϋπολογισμό 436.271 ευρώ και προθεσμία ολοκλήρωσης 20 μηνών.

Το έργο περιλαμβάνει αρχιτεκτονικές και στατικές μελέτες, φυτεύσεις πρασίνου, υδάτινες εγκαταστάσεις, αστικό εξοπλισμό και συστήματα προσβασιμότητας για άτομα με κινητικά προβλήματα.

Η ανάπλαση εντάσσεται στο πρόγραμμα «Πράσινες Ανάσες για την Αττική» ύψους 60,4 εκατ. ευρώ, με στόχο την αναβάθμιση 13 αστικών περιοχών στο Λεκανοπέδιο.

Οι τοπικοί φορείς επισημαίνουν τη σημασία του έργου για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη δημιουργία λειτουργικών, προσβάσιμων και πράσινων δημόσιων χώρων στη Μαγούλα.

Η συνεργασία Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Ελευσίνας θεωρείται στρατηγική για την υλοποίηση έργων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Snapshot powered by AI

Τη σύμβαση για την αστική ανάπλαση της Πλατείας Στάμου στη Μαγούλα, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, μαζί με τον Δήμαρχο Ελευσίνας Γιώργο Γεωργόπουλο, τον Πρόεδρο της «Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Α.Ε.» Δημήτρη Φραγκάκη, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του αναπτυξιακού οργανισμού της Περιφέρειας «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» Γιώργο Κορμά και εκπρόσωπο του αναδόχου, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται 436.271 ευρώ πλέον ΦΠΑ, ενώ το έργο αναμένεται να παραδοθεί στους πολίτες στους επόμενους 20 μήνες. Στο πλαίσιο των εργασιών, θα γίνουν οι απαραίτητες αρχιτεκτονικές και στατικές μελέτες, εκτεταμένες φυτεύσεις πρασίνου, καθώς και τοποθετήσεις υδάτινων εγκαταστάσεων, αστικού εξοπλισμού, ηλεκτρομηχανικών και αρδευτικών συστημάτων, με ιδιαίτερη πρόβλεψη για την προσβασιμότητα της πλατείας από άτομα με κινητικά προβλήματα και αναπηρίες.

Έμφαση στο πράσινο και την προσβασιμότητα

Το έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα «Πράσινες Ανάσες για την Αττική», συνολικού ύψους 60,4 εκατ. ευρώ, που υλοποιείται από την Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Πράσινο Ταμείο, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου σχεδίου 13 αστικών παρεμβάσεων σε δήμους του Λεκανοπεδίου.

«Πριν από οκτώ μήνες, στον ίδιο ακριβώς χώρο είχαμε υπογράψει με τον Δήμαρχο Ελευσίνας την προγραμματική σύμβαση για την ανάπλαση της Πλατείας Στάμου. Σήμερα βρισκόμαστε και πάλι εδώ, για να βάλουμε στις ράγες και αυτό το έργο» δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Η ανάπλαση της Πλατείας Στάμου είναι μια στοχευμένη παρέμβαση με ουσιαστικό αποτύπωμα στην καθημερινότητα των κατοίκων της Μαγούλας – ένα έργο με σχετικά μικρό προϋπολογισμό, αλλά με μεγάλο θετικό αποτέλεσμα.

Δημιουργούμε έναν σύγχρονο, πράσινο, λειτουργικό και πλήρως προσβάσιμο δημόσιο χώρο, που θα αποτελέσει σημείο συνάντησης και κοινωνικής ζωής για όλες τις ηλικίες. Το έργο αυτό εντάσσεται στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό μας για την αναβάθμιση της Δυτικής Αττικής, μέσα από παρεμβάσεις που υλοποιούνται με συνέπεια, σαφές χρονοδιάγραμμα και εξασφαλισμένους πόρους.

Η Ελευσίνα και οι γύρω περιοχές διαθέτουν ξεχωριστή ιστορική, πολιτιστική και αναπτυξιακή δυναμική, την οποία οφείλουμε να ενισχύσουμε με έργα που αναβαθμίζουν το αστικό περιβάλλον.Ευχαριστώ τον Δήμαρχο Γιώργο Γεωργόπουλο για τη σταθερή και δημιουργική συνεργασία μας. Συνεχίζουμε μαζί, με σχέδιο και αποφασιστικότητα, να μετατρέπουμε τις δεσμεύσεις μας σε απτό αποτέλεσμα για τους πολίτες».

Από πλευράς του ο κ. Γεωργόπουλος δήλωσε:

«Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά, τους Αντιπεριφερειάρχες και όλους τους συνεργάτες της Περιφέρειας για τη σταθερή και έμπρακτη στήριξή τους. Με την Περιφέρεια ως στρατηγικό μας σύμμαχο, προχωρούμε σε έργα που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Η σημερινή υπογραφή αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για τη Μαγούλα και τους κατοίκους της, καθώς ανοίγει τον δρόμο για την ουσιαστική αναβάθμιση της Πλατείας Στάμου. Ένας χώρος καθημερινής συνάντησης και κοινωνικής ζωής μεταμορφώνεται σε μια σύγχρονη, ασφαλή, λειτουργική και φιλόξενη πλατεία, με περισσότερο πράσινο, σύγχρονο εξοπλισμό και καθολική προσβασιμότητα.

Το έργο εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια της δημοτικής αρχής για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την αναβάθμιση των δημόσιων χώρων σε κάθε γειτονιά του Δήμου μας».

Στην υπογραφή της σύμβασης παρέστησαν η Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Αθανασία Παπασπύρου, η Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ελευσίνας Μαριάννα Κονδύλη και η Γενική Διευθύντρια της «Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Α.Ε.» Έφη Φιλιοπούλου.

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