Ο Τσιτσιπάς για την υπόθεση Κύργιου: «Ήξερα για την κοκαΐνη πριν από την ανακοίνωση»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μίλησε πρώτη φορά δημόσια για την υπόθεση του Νικ Κύργιου, αποκαλύπτοντας ότι γνώριζε όσα είχαν συμβεί αρκετό διάστημα πριν αυτά γίνουν δημοσιοποιηθούν στο ευρύ κοινό.

Ο Έλληνας τενίστας μίλησε στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη του με 4-6, 7-6 (7-3), 6-1, 6-4 επί του Γάλλου Αρτούρ Φις στη Νέα Υόρκη και, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, αναφέρθηκε ανοιχτά στην υπόθεση του 31χρονου Ελληνοαυστραλού.

«Το γνώριζα πριν από την ανακοίνωση. Εγώ προσωπικά το ήξερα και με εκπλήσσει που αποκαλύφθηκε τόσο αργά», ανέφερε αρχικά ο Τσιτσιπάς, εξηγώντας ότι όταν είδε την είδηση να κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν αιφνιδιάστηκε.

«Θα σας πω απλώς την αλήθεια. Γνώριζα όλα αυτά πριν γίνει οποιαδήποτε ανακοίνωση και, όταν το είδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σκέφτηκα: “Να το, λοιπόν”. Για να είμαι ειλικρινής, κατά κάποιον τρόπο το περίμενα», πρόσθεσε.

Μάλιστα ο Στέφανος Τσιτσιπάς άφησε να εννοηθεί πως πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη υπόθεση κυκλοφορούσαν εδώ και αρκετό καιρό στους κύκλους των επαγγελματικών tour.

«Γνώριζα ότι αυτά ήταν πράγματα που συνέβαιναν μακριά από τα γήπεδα του τένις. Δεν πρόκειται να προσπαθήσω να καλύψω κάποιον όταν γνωρίζω την αλήθεια. Θεωρώ τον εαυτό μου καλό άνθρωπο απέναντι σε όλους, αλλά αυτές ήταν συμπεριφορές για τις οποίες είχα ακούσει προσωπικά στο tour. Είχα ακούσει και άλλους ανθρώπους από το ίδιο περιβάλλον να μου μιλούν γι’ αυτά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης