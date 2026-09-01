Αθώος ο σύζυγος της γνωστής παρουσιάστριας για το ενδοοικογενειακό επεισόδιο

Στην απολογία του ο κατηγορούμενος εξέφρασε τη μεταμέλειά του για όσα συνέβησαν

Άγγελος Βουράκης

Αθώος ο σύζυγος της γνωστής παρουσιάστριας για το ενδοοικογενειακό επεισόδιο
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  • Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο αθώωσε τον σύζυγο γνωστής παρουσιάστριας από την κατηγορία ενδοοικογενειακής απλής σωματικής βλάβης.
  • Η δημοσιογράφος κατέθεσε ότι το επεισόδιο ήταν κυρίως φραστικό και δεν υπέστη σωματική βλάβη.
  • Ο κατηγορούμενος εξέφρασε μεταμέλεια και δήλωσε ότι θα συνεργαστεί με ειδικό για την επίλυση της κατάστασης.
  • Το δικαστήριο ήρε τον περιοριστικό όρο της διαμονής του συζύγου σε διαφορετική κατοικία.
  • Το ζευγάρι σκοπεύει να απευθυνθεί σε ειδικό σύμβουλο για να διαχειριστεί την κατάσταση με ηρεμία.
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Τίτλους τέλους στην ποινική διαδικασία που κινήθηκε μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακό επεισόδιο έβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, το οποίο αθώωσε τον σύζυγο γνωστής δημοσιογράφου και παρουσιάστριας.

Το δικαστήριο, ακολουθώντας την εισαγγελική πρόταση, απάλλαξε τον κατηγορούμενο από την κατηγορία της ενδοοικογενειακής απλής σωματικής βλάβης, η οποία φέρεται να τελέστηκε ενώπιον ανηλίκου, ενώ παράλληλα ήρε τον περιοριστικό όρο που του είχε επιβληθεί να διαμένει σε άλλη κατοικία.

Στο δικαστήριο κατέθεσε η δημοσιογράφος, περιγράφοντας όσα συνέβησαν το πρωί της 24ης Αυγούστου. Όπως ανέφερε, μεταξύ του ζευγαριού προηγήθηκε ένταση, καθώς εκείνη ήθελε να μεταφέρει το παιδί τους στον γιατρό. Η ίδια έκανε λόγο για «ένα φραστικό επεισόδιο», ενώ στη συνέχεια, όπως κατέθεσε, ένιωσε «ένα τράβηγμα στα μαλλιά», διευκρινίζοντας ότι δεν υπέστη σωματική βλάβη.

Η δημοσιογράφος ανέφερε ότι κάλεσε την αστυνομία, ωστόσο στη συνέχεια αποχώρησε προκειμένου να μεταβεί με το παιδί στον παιδίατρο. Όπως κατέθεσε, στο μεταξύ δέχθηκε τηλεφώνημα από τον σύζυγό της, ο οποίος της ζήτησε συγγνώμη.

«Πάνω από όλα είμαστε γονείς, το θέμα πρέπει να λυθεί με ηρεμία», ανέφερε ενώπιον του δικαστηρίου η δημοσιογράφος, προσθέτοντας ότι οι δυο τους θα απευθυνθούν σε ειδικό σύμβουλο προκειμένου να διαχειριστούν την κατάσταση.

Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος εξέφρασε τη μεταμέλειά του για όσα συνέβησαν, δηλώνοντας: «Έχω μετανοήσει, θα κοιτάξουμε να μη ξανασυμβεί, θα το δουλέψουμε με κάποιον ειδικό».

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το δικαστήριο έκρινε αθώο τον κατηγορούμενο και ήρε τον περιοριστικό όρο της διαμονής σε διαφορετική κατοικία.

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