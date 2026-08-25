Αναβολή στη δίκη για ενδοοικογενειακή βία του συζύγου της παρουσιάστριας - Ελεύθερος με όρους

Αναβολή για τις 27 Αυγούστου έλαβε η υπόθεση του συζύγου γνωστής δημοσιογράφου και παρουσιάστριας, ο οποίος συνελήφθη μετά από καταγγελία για άσκηση ενδοοικογενειακής βίας.

Σε βάρος του 39χρονου μουσικού ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για το πλημμέλημα της ενδοοικογενειακής απλής σωματικής βλάβης η οποία τελέστηκε ενώπιον ανηλίκου, ενώ αμέσως μετά ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε να δικαστεί ενώπιον του αυτόφωρου μονομελούς πλημμελειοδικείου.

Μετά εκφώνηση της υπόθεσης, ο συνηγόρου του ζήτησε τριήμερη αναβολή προκειμένου να προετοιμάσει την υπερασπιστική του γραμμή με το δικαστήριο να αναβάλλει την εκδίκασή για τις 27 Αυγούστου. Μάλιστα, αποφασίστηκε η άρση της κράτησής του με τον περιοριστικό όρο να διαμένει σε άλλο σπίτι μέχρι την εκδίκασή της υπόθεσης.

Κατά τη διαδικασία δεν ήταν παρούσα η παρουσιάστρια, ενώ ο δικηγόρος της ενημέρωσε άτυπα το δικαστήριο ότι ήδη έχει γίνει δήλωση ανάκλησης του συμβάντος, σημειώνοντας πως έχουν συνομιλήσει μεταξύ τους και πως η ίδια δεν νιώθει απειλή ή κίνδυνο.

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