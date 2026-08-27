«Δεν υπήρξε σωματική βλάβη», λέει ο δικηγόρος της παρουσιάστριας – Την 1η Σεπτεμβρίου η δίκη

Snapshot Η υπόθεση καταγγελίας για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος γνωστής παρουσιάστριας αναβλήθηκε για την 1η Σεπτεμβρίου.

Ο σύζυγος της παρουσιάστριας διατηρεί τον όρο απαγόρευσης προσέγγισης της οικίας της.

Ο δικηγόρος της παρουσιάστριας δήλωσε ότι δεν υπήρξε σωματική βλάβη και το περιστατικό ήταν ένα λεκτικό επεισόδιο.

Η παρουσιάστρια καλείται να καταθέσει αυτοπροσώπως στο δικαστήριο για να επιβεβαιώσει όσα συνέβησαν. Snapshot powered by AI

Σε αναβολή για την 1η Σεπτεμβρίου οδηγήθηκε η υπόθεση της καταγγελίας για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος γνωστής δημοσιογράφου και παρουσιάστριας από τον σύζυγό της.

Το δικαστήριο ανέβαλλε την υπόθεση για λίγες ημέρες διατηρώντας τον όρο απαγόρευσης προσέγγισης της οικίας της από τον σύζυγό της, προκειμένου να κληθεί η ίδια να καταθέσει για όσα έγιναν.

Μάλιστα, στο δικαστήριο εμφανίστηκε δικηγόρος της και δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας, αλλά μόνο για τυπικούς λόγους ώστε να μπορεί να «ακουστεί» στο δικαστήριο.

«Το περιστατικό δεν είχε αυτή την έκταση για να εμπίπτει στις διατάξεις του νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας. Δεν υπήρξε σωματική βλάβη» είπε ο συνήγορος της παρουσιάστριας.

Πρόεδρος: Πρέπει να έρθει ενόψει και της φύσης του αδικήματος εδώ να τα πει…

Δικηγόρος κατηγορούμενου: Ένα λεκτικό επεισόδιο εκατέρωθεν ήταν.

Πρόεδρος: Πρέπει να έρθει στο ακροατήριο να το βεβαιώσει. Μια υπεύθυνη δήλωση μπορεί να είναι και προϊόν απειλής ή κάτι άλλο. Όπως καλούμε όλες τις γυναίκες εδώ, πρέπει να έρθει να μας τα πει η ίδια.

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