Αναπληρωτές: Σήμερα τα αποτελέσματα της Α' φάσης - Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι

Έως και 30.000 αναπληρωτές αναμένεται να προσληφθούν στην Α’ φάση

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Αναπληρωτές: Σήμερα τα αποτελέσματα της Α' φάσης - Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι
ΠΑΙΔΕΙΑ
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  • Σήμερα 1η Σεπτεμβρίου ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της Α’ φάσης προσλήψεων αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2026-2027, με περίπου 30.000 προσλήψεις.
  • Οι προσληφθέντες θα πρέπει να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους για σχολικές μονάδες έως τις 3 Σεπτεμβρίου και να ενημερωθούν για την τοποθέτησή τους στις 4 Σεπτεμβρίου.
  • Η ανάληψη υπηρεσίας από τους αναπληρωτές θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου, παράλληλα με εκπαιδευτικά σεμινάρια.
  • Η ενημέρωση των εκπαιδευτικών για την περιοχή και σχολική μονάδα θα γίνει και μέσω SMS, και απαιτείται συνεχή παρακολούθηση των ανακοινώσεων και του ΟΠΣΥΔ.
  • Στα τέλη Σεπτεμβρίου προγραμματίζεται η Β’ φάση προσλήψεων με περίπου 6.000 επιπλέον θέσεις για κάλυψη υπολειπόμενων κενών.
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Η μεγάλη ημέρα για χιλιάδες εκπαιδευτικούς έφτασε, καθώς σήμερα, Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου, αναμένεται η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Α’ φάσης προσλήψεων αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2026-2027.

Οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν θα πρέπει να παρακολουθούν στενά τις ανακοινώσεις και το ΟΠΣΥΔ-Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, καθώς αμέσως μετά την ανακοίνωση της περιοχής πρόσληψης ακολουθεί η διαδικασία δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων και στη συνέχεια η τοποθέτηση στα σχολεία.

Οι προσληφθέντες αναμένεται να ενημερωθούν και μέσω SMS για την περιοχή στην οποία θα τοποθετηθούν.

Στόχος του υπουργείου Παιδείας είναι η Α’ φάση να καλύψει τουλάχιστον το 80% των κενών που έχουν καταγραφεί από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ώστε η νέα σχολική χρονιά να ξεκινήσει με όσο το δυνατόν λιγότερες ελλείψεις εκπαιδευτικών.

Έως 30.000 προσλήψεις στην Α' φάση

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, ο συνολικός αριθμός των προσλήψεων αναπληρωτών σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αναμένεται να φτάσει περίπου τις 45.000.

Από αυτές, περίπου 30.000 προσλήψεις αναμένονται στην Α’ φάση, η οποία πραγματοποιείται σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου.

Περίπου 6.000 προσλήψεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν στη Β’ φάση, η οποία έχει προγραμματιστεί για το τέλος Σεπτεμβρίου.

Το τελικό χρονοδιάγραμμα, ωστόσο, θα εξαρτηθεί από την ολοκλήρωση των διοικητικών διαδικασιών και τα πραγματικά κενά που θα αποτυπωθούν στις σχολικές μονάδες.

Το χρονοδιάγραμμα μετά τα αποτελέσματα

Οι επόμενες ημέρες είναι ιδιαίτερα κρίσιμες για όσους προσληφθούν στην Α’ φάση, καθώς η διαδικασία προχωρά με γρήγορους ρυθμούς.

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου - Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα

Σήμερα αναμένεται η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Α’ φάσης. Οι εκπαιδευτικοί που θα προσληφθούν θα ενημερωθούν για την περιοχή πρόσληψης, ενώ η ενημέρωση αναμένεται να γίνει και μέσω γραπτού μηνύματος SMS.

Αμέσως μετά, οι αναπληρωτές θα πρέπει να κινηθούν γρήγορα, καθώς ακολουθεί η δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων.

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου - Δήλωση προτίμησης σχολείων

Την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου οι προσληφθέντες αναπληρωτές θα προχωρήσουν στη δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων.

Μέσω της διαδικασίας αυτής θα δηλώσουν τα σχολεία στα οποία επιθυμούν να τοποθετηθούν, προκειμένου να πραγματοποιηθεί στη συνέχεια η τοποθέτησή τους σε συγκεκριμένη σχολική μονάδα.

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου - Οι τοποθετήσεις

Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου αναμένεται η ανακοίνωση των τοποθετήσεων στις σχολικές μονάδες. Οι αναπληρωτές θα πληροφορηθούν το σχολείο στο οποίο θα πρέπει να παρουσιαστούν για την ανάληψη υπηρεσίας ή, όπου προβλέπεται, το ΚΕΔΑΣΥ στο οποίο θα πρέπει να παρουσιαστούν.

Δευτέρα 7 και Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου - Ανάληψη υπηρεσίας

Οι εκπαιδευτικοί που θα προσληφθούν στην Α’ φάση θα πρέπει να προχωρήσουν στην ανάληψη υπηρεσίας στις σχολικές μονάδες στις οποίες θα έχουν τοποθετηθεί.

Παράλληλα, για τις συγκεκριμένες ημέρες έχουν προγραμματιστεί και εκπαιδευτικά σεμινάρια.

Τι πρέπει να προσέξουν οι αναπληρωτές

Οι ημερομηνίες είναι ιδιαίτερα κοντινές μεταξύ τους και γι’ αυτό οι εκπαιδευτικοί που περιμένουν τα αποτελέσματα θα πρέπει να είναι σε διαρκή ετοιμότητα.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις ανακοινώσεις και στο ΟΠΣΥΔ, καθώς μετά την ανακοίνωση της περιοχής πρόσληψης θα ακολουθήσει η δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ελέγχουν εγκαίρως τις διαθέσιμες ενημερώσεις και να μην αφήσουν για την τελευταία στιγμή τις απαιτούμενες ενέργειες, καθώς μέσα σε λίγες ημέρες θα πρέπει να ολοκληρωθούν διαδοχικά η ανακοίνωση των προσλήψεων, η δήλωση σχολείων, η ανακοίνωση των τοποθετήσεων και τελικά η ανάληψη υπηρεσίας.

Η ενημέρωση για την τοποθέτηση και τη σχολική μονάδα όπου θα πραγματοποιηθεί η ανάληψη υπηρεσίας αναμένεται να γίνει και μέσω SMS.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου η Β' φάση

Για τα κενά που θα παραμείνουν ακάλυπτα, αλλά και για όσα προκύψουν στην πορεία λόγω μεταβολών στο μαθητικό δυναμικό, αδειών, παραιτήσεων ή άλλων υπηρεσιακών μεταβολών, έχει προγραμματιστεί Β’ φάση προσλήψεων περίπου στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που έχει παρουσιαστεί, στη Β’ φάση αναμένεται να πραγματοποιηθούν περίπου 6.000 προσλήψεις.

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