Οργή Βανς κατά του Ελ-Σαγέντ: «Μην ξαναπιάσεις στο στόμα σου τη σύζυγό μου!»

Snapshot Η ένταση μεταξύ του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς και του Δημοκρατικού υποψηφίου Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ στο Μίσιγκαν κλιμακώνεται εν μέσω προεκλογικής μάχης για τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Ο Βανς απαγόρευσε στον Ελ-Σαγιέντ να αναφέρει τη σύζυγό του, Ούσα Βανς, μετά από σχόλια του Ελ-Σαγιέντ που προκάλεσαν ένταση λόγω της θρησκευτικής και οικογενειακής τους προέλευσης.

Ο Ελ-Σαγιέντ κατηγορεί τον Βανς για διχαστική πολιτική, ενώ ο Βανς κατηγορεί τον Ελ-Σαγιέντ για διχαστικές απόψεις και αντιδημοκρατική ρητορική.

Η εκλογή στο Μίσιγκαν θεωρείται κρίσιμη για τον έλεγχο της Γερουσίας, με τον Βανς να υποστηρίζει τον Ρεπουμπλικάνο Μάικ Ρότζερς και τον Ελ-Σαγιέντ να υποστηρίζεται από τους Δημοκρατικούς.

Ο Ελ-Σαγιέντ έχει προκαλέσει εσωκομματικές αντιπαραθέσεις, αλλά έχει τη στήριξη των Δημοκρατικών μετά τη νίκη του στις προκριματικές εκλογές. Snapshot powered by AI

Σε τροχιά σύγκρουσης οδηγούνται ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για τη Γερουσία στο Μίσιγκαν, Αμπντούλ Ελ-Σαγέντ, την ώρα που η μάχη για τον έλεγχο του Κογκρέσου στην κρίσιμη αυτή πολιτεία κλιμακώνεται.

«Ό,τι κι αν θέλεις να συζητήσουμε, Αμπντούλ, κράτα το όνομα της γυναίκας μου μακριά από το στόμα σου, γιατί είναι πολύ έξω από τα όρια σου», δήλωσε ο Βανς τη Δευτέρα σε πολιτική συγκέντρωση που διοργάνωσε η σούπερ PAC MAGA, Inc., όπου ο Αμερικανός αντιπρόεδρος υποστήριξε τον Ρεπουμπλικάνο αντίπαλο του Ελ-Σαγιέντ, Μάικ Ρότζερς.

Ήταν η πιο σκληρή και άμεση επίθεση του Βανς μέχρι στιγμής στον Ελ-Σαγιέντ, ο οποίος είναι μουσουλμάνος και ο οποίος στο παρελθόν είχε αναφέρει τη δεύτερη κυρία των ΗΠΑ Ούσα Βανς, η οποία είναι Ινδουίστρια και κόρη μεταναστών από την Ινδία, σε σχόλιά του για τον αντιπρόεδρο.

«Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Βανς επέκρινε τα παλαιότερα σχόλια του Ελ-Σαγιέντ ότι οι προσπάθειες απαγόρευσης του ισλαμικού νόμου (Σαρία) προέρχονταν από τη λευκή υπεροχή. Ο Βανς δήλωσε ότι θα λάτρευε να γυρίσει πίσω στον χρόνο για να το πει στον παππού του "Αυτό δεν είναι το Δημοκρατικό Κόμμα του παππού μου, φίλοι μου", είπε.Στη συνέχεια, ο Ελ-Σαγιέντ απάντησε στο X: "Πιστεύουμε, λοιπόν, ότι ο Τζέι Ντι θα πάρει μαζί του την Ούσα πίσω στον χρόνο για να γνωρίσει τον παππού του ή όχι;..."»

Ο αντιπρόεδρος δήλωσε τη Δευτέρα ότι ήταν ιδιαίτερα ευαίσθητος στα σχόλια επειδή η Ούσα Βανς γέννησε το τέταρτο παιδί του ζευγαριού πριν από πέντε εβδομάδες. Η δεύτερη κυρία έδωσε συνέντευξη στο Fox News το περασμένο Σαββατοκύριακο, στην οποία είπε ότι το σχόλιο του Ελ Σαγέντ την έκανε να γελάσει.

«Επειδή ναι, δεν γνώρισα ποτέ τη γιαγιά και τον παππού του JD», δήλωσε στο Fox News. «Αλλά γνωρίζω και αγαπώ τα παιδιά που μεγάλωσαν, τη μαμά του, τη θεία και τον θείο του. Και ποτέ δεν ήταν τίποτα άλλο παρά απίστευτα στοργικοί». Ο Βανς κατηγόρησε τη Δευτέρα τον Ελ-Σαγέντ ότι είναι διχαστικός και ότι έχει απόψεις που αποτελούν «τη ρίζα αυτού του τρομερού κακού, πιστεύω, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που βρίσκεται σε άνοδο».

Απαντώντας στον Βανς, ο Ελ-Σαγιέντ είπε: «Το κακό είναι να αρπάζει την υγειονομική περίθαλψη από τους εργαζόμενους με αντάλλαγμα φοροαπαλλαγές για τους δισεκατομμυριούχους. Το κακό είναι να κάνει τους ανθρώπους να πληρώνουν περισσότερα για είδη παντοπωλείου και βενζίνη, ενώ παράλληλα πιέζει για εμπορικούς πολέμους και πραγματικό πόλεμο. Το κακό είναι να διχάζεις τους ανθρώπους για δικό σου όφελος. Το κακό είναι να ξεπουλάς την ηθική σου για λίγη εξουσία».

Νωρίτερα τη Δευτέρα, ο Ελ-Σαγιέντ επέκρινε τον Βανς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, σημειώνοντας ότι ο αντιπρόεδρος φοιτούσε στο Πανεπιστήμιο του Οχάιο, έναν μακροχρόνιο αντίπαλο του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν στο ποδόσφαιρο . Επέκρινε τον εμπορικό πόλεμο της κυβέρνησης Τραμπ με τον Καναδά και δήλωσε ότι για τους κατοίκους του Μίσιγκαν -το οποίο συνορεύει με τον Καναδά- οι Καναδοί είναι πολύ πιο δημοφιλείς από τους κατοίκους του Οχάιο.

«Νομίζω ότι το Μίσιγκαν θα υπενθυμίσει στον Βανς γιατί θα έπρεπε να γυρίσει στο Οχάιο στο τέλος αυτής της ημέρας, στο τέλος Νοεμβρίου, όταν θα πετύχουμε μια νίκη για τους κατοίκους του Μίσιγκαν σε αυτόν τον γελοίο εμπορικό πόλεμο που δεν έχουμε καμία δουλειά να διεξάγουμε», είπε. Πριν ανέβει στη σκηνή, ο Βανς συναντήθηκε με τον ραβίνο και τους φρουρούς ασφαλείας του Temple Israel, της συναγωγής στο West Bloomfield Township του Μίσιγκαν, η οποία δέχθηκε επίθεση τον Μάρτιο , σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο.

Από τότε που κέρδισε τις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών στη Γερουσία του Μίσιγκαν, ο Ελ-Σαγιέντ κλήθηκε να απαντήσει σε ορισμένες από τις πιο αμφιλεγόμενες δηλώσεις του. Το περασμένο Σαββατοκύριακο, ζήτησε συγγνώμη από την Εβραϊκή Δημοκρατική Κοινοβουλευτική Ομάδα της πολιτείας για τα σχόλια που έκανε μετά την επίθεση στη συναγωγή, καταδικάζοντάς την αλλά συνδέοντάς την με τις ενέργειες του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή, λέγοντας ότι «οι πληγωμένοι άνθρωποι πληγώνουν ανθρώπους».

Ο Βανς βρισκόταν στο Μίσιγκαν κάνοντας προεκλογική εκστρατεία για τον Ρότζερς, τον πρώην βουλευτή που είναι υποψήφιος εναντίον του Ελ-Σαγέντ σε μια από τις πιο κρίσιμες εκλογές για τη Γερουσία στις ΗΠΑ. Την έδρα κατέχει τώρα ο Δημοκρατικός Γκάρι Πίτερς , ο οποίος αποσύρεται. Θεωρείται ως η καλύτερη ευκαιρία των Ρεπουμπλικανών να κερδίσουν μια έδρα στη Γερουσία σε μια χρονιά όπου τα ποσοστά του προέδρου Τραμπ στις δημοσκοπήσεις μειώνονται διαρκώς.

Ο Ελ-Σαγιέντ, πρώην αξιωματούχος δημόσιας υγείας και προοδευτικός που υποστηρίζεται από τον γερουσιαστή του Βερμόντ Μπέρνι Σάντερς και άλλους, έχει προκαλέσει αντιπαράθεση εντός του κόμματός του. Ωστόσο, οι ηγέτες των Δημοκρατικών έχουν συσπειρωθεί γύρω από την καμπάνια του από τότε που κέρδισε οριακά τις προκριματικές εκλογές νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Ο Βανς έκανε επίσης εκστρατεία για τον Μάικ Μπουσάρ, έναν Ρεπουμπλικάνο και βετεράνο του στρατού, ο οποίος διεκδικεί μια ανταγωνιστική έδρα στη Βουλή των Αντιπροσώπων βόρεια του Ντιτρόιτ εναντίον της εισαγγελέως Κριστίνα Χάινς, μιας Δημοκρατικής.