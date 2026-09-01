Πατέρας-ήρωας έχασε 38 κιλά για να σώσει τον 6χρονο γιο του - Η σπάνια μεταμόσχευση που υποβλήθηκε

Snapshot Ο Γκάρι Τζάκσον έχασε 38 κιλά και προετοιμάστηκε για μήνες ώστε να δωρίσει μέρος του ήπατος και του λεπτού εντέρου του στον 6χρονο γιο του, Χάρι.

Η μεταμόσχευση πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2025 στο King’s College Hospital και διήρκεσε 17 ώρες, αποτελώντας μία από τις σπάνιες τέτοιες επεμβάσεις παγκοσμίως.

Ο Χάρι είχε γεννηθεί με εντερική δυσαναστροφή και ανέπτυξε ηπατική νόσο λόγω μακροχρόνιας ενδοφλέβιας διατροφής, που απαιτούσε μεταμόσχευση ήπατος και εντέρου.

Ο Γκάρι ήταν 98% συμβατός ως δότης με τον γιο του και μετά τη μεταμόσχευση χρειάστηκε περίπου έξι εβδομάδες για να αναρρώσει πλήρως.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν μόνο τρία κέντρα NHS που πραγματοποιούν μεταμοσχεύσεις ήπατος από ζώντες δότες, με το King’s College Hospital να έχει 60 χρόνια εμπειρίας και πάνω από 300 τέτοιες επεμβάσεις. Snapshot powered by AI

Μια απίστευτη ιστορία γονικής αγάπης εκτυλίχθηκε στη Βρετανία, με έναν πατέρα να φτάνει στα άκρα για να δώσει στον 6χρονο γιο του μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή.

Ο Γκάρι Τζάκσον έχασε περίπου 38 κιλά, έκοψε εντελώς το αλκοόλ, ακολούθησε αυστηρή διατροφή και προετοιμάστηκε για μήνες, ώστε να μπορέσει να δωρίσει μέρος του ήπατος και του λεπτού εντέρου του στον γιο του, Χάρι.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2025 στο King’s College Hospital του Λονδίνου και διήρκεσε συνολικά 17 ώρες.

Πρόκειται για μια εξαιρετικά σπάνια μεταμόσχευση, καθώς ο μικρός Χάρι εκτιμάται ότι είναι ένα από μόλις 10 παιδιά παγκοσμίως που έχουν υποβληθεί σε αυτή τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Η σπάνια πάθηση

Ο Χάρι γεννήθηκε με μια σπάνια ανωμαλία του εντέρου, γνωστή ως εντερική δυσαναστροφή (malrotation). Πρόκειται για μια κατάσταση που εμφανίζεται κατά την ανάπτυξη του μωρού στη μήτρα.

Η εντερική δυσαναστροφή μπορεί να οδηγήσει σε μια απειλητική για τη ζωή επιπλοκή που ονομάζεται volvulus, κατά την οποία το έντερο συστρέφεται και διακόπτεται η παροχή αίματος στο συγκεκριμένο τμήμα του οργάνου. Με τα χρόνια, η κατάσταση του μικρού αγοριού επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο.

Ο Χάρι

Ο Χάρι ανέπτυξε ηπατική νόσο που σχετίζεται με εντερική ανεπάρκεια (IFALD), μια προοδευτική πάθηση του ήπατος που μπορεί να προκληθεί από τη μακροχρόνια χορήγηση ενδοφλέβιας διατροφής.

Η συγκεκριμένη θεραπεία, γνωστή ως ολική παρεντερική διατροφή (TPN), ήταν απαραίτητη για να παραμείνει ο Χάρι στη ζωή, όμως με την πάροδο των ετών άρχισε να προκαλεί σοβαρή βλάβη στο ήπαρ του.

«Ελπίζαμε ότι η μεταμόσχευση θα καθυστερούσε»

Οι γονείς του Χάρι, η Άνι και ο Γκάρι, από το Κέιμπριτζ, γνώριζαν από την αρχή ότι κάποια στιγμή στη ζωή του γιου τους μπορεί να χρειαστεί μεταμόσχευση εντέρου.

Αυτό που δεν περίμεναν ήταν ότι η ανάγκη αυτή θα ερχόταν τόσο σύντομα.

«Όταν ο Χάρι διαγνώστηκε με εντερική δυσαναστροφή, πάντα γνωρίζαμε ότι μια μεταμόσχευση εντέρου πιθανότατα θα αποτελούσε μέρος της πορείας του κάποια στιγμή», δήλωσε η μητέρα του.

«Απλώς ελπίζαμε ότι εκείνη η μέρα θα ερχόταν αργότερα. Όταν το ήπαρ του άρχισε να καταρρέει εξαιτίας της παρεντερικής διατροφής που τον κρατούσε στη ζωή, όλα άλλαξαν».

Ξαφνικά, η οικογένεια βρέθηκε αντιμέτωπη με την πραγματικότητα ότι ο Χάρι χρειαζόταν ταυτόχρονα μεταμόσχευση ήπατος και εντέρου, πολύ νωρίτερα από ό,τι είχαν ποτέ φανταστεί.

«Υπάρχουν εκατοντάδες παιδιά σαν τον Χάρι που περιμένουν ένα τηλεφώνημα που θα μπορούσε να τους σώσει τη ζωή», ανέφερε η Άνι.

Μόλις οι γιατροί ενημέρωσαν την οικογένεια ότι ο Χάρι χρειαζόταν μεταμόσχευση, τόσο η Άνι όσο και ο Γκάρι δήλωσαν αμέσως διαθέσιμοι για να εξεταστούν ως πιθανοί δότες.

Ακολούθησαν εβδομάδες εξετάσεων και αξιολογήσεων. Τα αποτελέσματα έφεραν μια τεράστια ανακούφιση, καθώς ο Γκάρι ήταν 98% συμβατός ως προς τα ανθρώπινα λευκοκυτταρικά αντιγόνα (HLA) με τον γιο του.

Η μεγάλη ομοιότητα του ανοσοποιητικού τους συστήματος τον έκανε ιδανικό υποψήφιο για τη μεταμόσχευση. «Όταν είσαι γονιός, δίνεις στο παιδί σου τα πάντα μέσα σε μια στιγμή», είπε ο Γκάρι.

«Όταν λοιπόν μου είπαν ότι μπορούσα να δωρίσω μέρος του ήπατος και του εντέρου μου στον Χάρι, δεν είχα να επιλέξω. Ήμουν απλώς απίστευτα ευγνώμων που είχα την ευκαιρία να κάνω κάτι που θα μπορούσε να βοηθήσει να σωθεί η ζωή του και να δώσει στο μικρό μας αγόρι μια δεύτερη ευκαιρία».

Για να μπορέσει να μπει στο χειρουργείο ως δότης, ο Γκάρι έπρεπε να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή φυσική κατάσταση. Έτσι, ξεκίνησε μια δύσκολη και απαιτητική προετοιμασία.

Μέσα σε διάστημα μηνών κατάφερε να χάσει περίπου 38 κιλά, ακολούθησε αυστηρή διατροφή, γυμνάστηκε και σταμάτησε εντελώς να καταναλώνει αλκοόλ. «Η διαδρομή μέχρι το χειρουργείο δεν ήταν εύκολη», παραδέχθηκε.

Η 17ωρη επέμβαση

Τον Ιανουάριο του 2025, η στιγμή που περίμενε ολόκληρη η οικογένεια έφτασε. Ο Γκάρι μπήκε στο χειρουργείο του King’s College Hospital και οι γιατροί αφαίρεσαν περίπου 20% του ήπατός του, καθώς και 1,5 μέτρο λεπτού εντέρου. Το φυσιολογικό μήκος του λεπτού εντέρου είναι περίπου 6 μέτρα (20 πόδια).

Η επέμβαση διήρκεσε συνολικά 17 ώρες. Ο Γκάρι χρειάστηκε περίπου έξι εβδομάδες για να αναρρώσει.

«Ήταν δύσκολο, αλλά τίποτα δεν συγκρίνεται με το να βλέπεις τον Χάρι να είναι πιο υγιής και πιο δυνατός μετά. Παραμένει το μεγαλύτερο προνόμιο της ζωής μου και θα το έκανα ξανά χωρίς δεύτερη σκέψη», είπε.

Ο καθηγητής Νάιτζελ Χίτον, σύμβουλος χειρουργός μεταμοσχεύσεων στο King’s College Hospital και μέλος της ιατρικής ομάδας που πραγματοποίησε την επέμβαση, μίλησε για την προσπάθεια του Γκάρι.

Ο μικρός Χάρι με τον πατέρα του

«Από την πρώτη συνάντηση ήταν απολύτως ξεκάθαρο ότι ο Γκάρι ήταν αποφασισμένος να κάνει ό,τι μπορούσε για να βοηθήσει τον Χάρι να αναρρώσει», ανέφερε.

Η ιστορία του Χάρι έρχεται σε μια ιδιαίτερη χρονιά για τη μονάδα μεταμοσχεύσεων ήπατος του King’s College Hospital, η οποία συμπληρώνει 60 χρόνια από την ίδρυσή της.

Μέχρι σήμερα, η μονάδα έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 300 μεταμοσχεύσεις ήπατος από ζώντες δότες. Στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν μόλις τρία κέντρα του NHS που παρέχουν αυτή την υπηρεσία: King’s College Hospital Leeds Birmingham.

Σήμερα, περίπου τρεις στις 100 μεταμοσχεύσεις ήπατος που πραγματοποιούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο προέρχονται από ζώντες δότες, ενώ η πλειονότητα αυτών αφορά παιδιά.

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