Αυτοί είναι τα φαβορί για τη Xρυσή Mπάλα!

Τα 30 τελικά ονόματα για τη Χρυσή Μπάλα έγιναν γνωστά και εκεί υπάρχει ένα μεγάλο φαβορί αλλά και ηχηρές απουσίες.

Το βραβείο για το 2026 διεκδικούν ποδοσφαιριστές που πέτυχαν σπουδαία κατορθώματα μέσα στη χρονιά, κατέκτησαν τρόπαια και ήταν πρωταγωνιστές στις ομάδες του.

Αυτός που φαίνεται ότι θα πάρει το βραβείο είναι ο Χάρι Κέιν. Ο Άγγλος επιθετικός ήταν καταιγιστικός με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου. Πέτυχε 61 γκολ σε 51 εμφανίσεις, κατέκτησε το double στη Γερμανία και έφτασε ως τα ημιτελικά του Champions League.

Παράλληλα με τη φανέλα της εθνικής Αγγλίας σημείωσε έξι γκολ στο Μουντιάλ και έφτασε μία ανάσα από τον τελικό. Το να κάνει δική του τη χρυσή μπάλα είναι σε απόδοση 1.60 στη Novibet.

Ο παίκτης που φαίνεται να τον απειλεί είναι ο Λαμίν Γιαμάλ. Ο εξτρέμ της Μπαρτσελόνα έφτασε ως την κορυφή του κόσμου με την εθνική Ισπανίας και ένα τέτοιο επίτευγμα παίζει πάντα ρόλο στην επιλογή για τη χρυσή μπάλα. Σε απόδοση 5.50 στη Novibet να είναι νικητής ο Γιαμάλ.

Ένας ποδοσφαιριστής που ξεχωρίζει κάθε χρόνο είναι ο Κιλιάν Εμπαπέ. Ο Γάλλος άσος μπορεί να μην κατέκτησε κάποιο τίτλο αλλά μέσα στο 2026 ήταν πρώτος σκόρερ σε Champions League (15), La Liga (25) και Μουντιάλ (10).

Αν μη τι άλλο πρόκειται για μία τρομερή επίδοση αλλά είναι ικανή για να του δώσει την πρώτη χρυσή μπάλα της καριέρας του; Στο 7.00 απόδοση στη Novibet να συμβεί κάτι τέτοιο.

Ο Λουίς Ενρίκε έχει δηλώσει ότι το συγκεκριμένο βραβείο πρέπει να πάει σε παίκτη της Παρί Σεν Ζερμέν. Ο Κβαρατσχέλια κατέκτησε σχεδόν τα πάντα σε συλλογικό επίπεδο και ήταν ο καλύτερος παίκτης του Champions League.

Βάσει όσων έκανε στη Γαλλία και στην Ευρώπη θα μπορούσε στο τέλος να κρατήσει το πολύτιμο τρόπαιο στα χέρια του. Στο 8.00 απόδοση στη Novibet να το πετύχει.

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

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