Ντόρσεϊ: «Γιατί δεν με αφήνουν να φύγω αν δε θέλουν να με πληρώσουν, γιατί φοβούνται οι προπονητές;»

Απίστευτο ξέσπασμα από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ για τη διαχείρισή του από τον Ολυμπιακό

Newsroom

Ντόρσεϊ: «Γιατί δεν με αφήνουν να φύγω αν δε θέλουν να με πληρώσουν, γιατί φοβούνται οι προπονητές;»
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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  • Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ εξέφρασε δημόσια τη δυσαρέσκειά του για τον μειωμένο χρόνο συμμετοχής και τη διαχείρισή του από τον Ολυμπιακό.
  • Ο Ντόρσεϊ αμφισβητεί τους λόγους που η ομάδα δεν τον αφήνει να φύγει παρά τη φημολογούμενη πρόθεση να μην τον πληρώσει.
  • Υπάρχει διχογνωμία σχετικά με την ανανέωση του συμβολαίου του, με κάποιους να υποστηρίζουν τη διατήρησή του και άλλους να θεωρούν ότι ο ρόλος του μπορεί να καλυφθεί από άλλους παίκτες.
  • Ο Ντόρσεϊ προαναγγέλλει ότι θα αποκαλύψει την αλήθεια για τη μεταχείρισή του στον Ολυμπιακό στο μέλλον.
  • Η συζήτηση για το συμβόλαιο του Ντόρσεϊ έγινε στο πλαίσιο της εκπομπής "Triple Threat Show" όπου εκφράστηκαν αντίθετες απόψεις για τη χρησιμότητά του στην ομάδα.
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Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ξέσπασε με σχόλιό του στα social media και αναφέρθηκε στον μειωμένο χρόνο συμμετοχής του, αλλά και το ζήτημα της ανανέωσης του συμβολαίου του με τον Ολυμπιακό, με σαφέστατες αιχμές προς τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τη διοίκηση των Πειραιωτών.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Αν αυτό που κάνω μπορεί να το κάνει κάποιος άλλος, γιατί δεν με αφήνουν να φύγω τώρα, ειδικά αν δεν θέλουν να με πληρώσουν; Γιατί να χάνουμε χρόνο και να έχουμε δράματα; Γιατί φοβάται τόσο το προπονητικό επιτελείο; Ας το μάθουμε!

Ο χρόνος συμμετοχής μου μειώθηκε ξαφνικά, από το πουθενά. Αλλά δεν χρειάζεται να τα αποκαλύψω όλα τώρα. Θα ειπωθεί η αλήθεια για το πώς μου έχουν φερθεί εδώ. Δεν είναι όλα όπως φαίνονται από μακριά!».

Αφορμή αποτέλεσε μια συζήτηση για τον Ελληνοαμερικανό στην εκπομπή "Triple Threat Show" του "Amerikanos24TV".

Εκεί τέθηκε το ερώτημα αν ο Ολυμπιακός πρέπει να επεκτείνει το συμβόλαιο του Ντόρσεϊ με τους Τσίμα Μονέκε και Τζάρον Μπόλσομγκεϊμ να διαφωνούν.

«Ναι, ό,τι θέλει ο ίδιος. Χρειάζεσαι αρκετά όπλα όταν αντιμετωπίζεις τις κορυφαίες ομάδες. Ο Ολυμπιακός τον χρειάζεται και για τα playoffs του ελληνικού πρωταθλήματος. Το ελληνικό διαβατήριο είναι πολύ σημαντικό, αλλά ακόμη κι αν δεν το είχε, θα τον υπέγραφα. Ήταν πολύ σημαντικός πέρυσι και η ομάδα κατέκτησε τον τίτλο. Πρέπει να επιβραβεύεις τους παίκτες που αποδίδουν και να διατηρείς τη συνέχεια», ανέφερε ο Μονέκε.

Ο Μπλόσομγκεϊμ, από την πλευρά του είπε: «Δεν βλέπω γιατί πρέπει να γίνει πριν από τα Χριστούγεννα. Ο ρόλος του μπορεί να καλυφθεί. Μου αρέσει ο Φουρνιέ και θεωρώ ότι είναι ένας από τους καλύτερους γκαρντ στην EuroLeague. Ο Ντόρσεϊ είναι καλός παίκτης και έκανε εξαιρετική σεζόν πέρυσι, αλλά η ομάδα έχει ήδη αρκετούς σκόρερ».

Αυτό το απόσπασμα δημοσιεύθηκε σε reel στο Instagram με τον Ντόρσεϊ να απαντά, όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω:

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