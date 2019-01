Έγραψαν ιστορία Τσιτσιπάς και Σάκκαρη: «Υποκλίθηκε» μπροστά τους ακόμα και ο «βασιλιάς» Φέντερερ

Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη ένωσαν τις δυνάμεις τους στο διπλό μεικτό και... έριξαν στο καναβάτσο το ελβετικό ζευγάρι των Φέντερερ - Μπέντσιτς, βάζοντας τέλος στο αήττητο τους.

Το ελληνικό δίδυμο νίκησε, στο πλαίσιο του Β΄ ομίλου, με 2-1 σετ την ομάδα της Ελβετίας, η οποία πήρε ωστόσο το «εισιτήριο» για τον τελικό της διοργάνωσης. Οι Τσιτσιπάς και Σάκκαρη επιβλήθηκαν των Ρότζερ Φέντερερ και Μπελίντα Μπέντσιτς 4-3(4), 2-4, 4-3 και, με τη δεύτερη νίκη τους σε τρεις αγώνες, υποχρέωσαν το δίδυμο από την Ελβετία στην πρώτη ήττα τους στο τουρνουά.

What a night for Team Greece ? Listen to @StefTsitsipas and @mariasakkari following their big win. #HopmanCup pic.twitter.com/ffH2Cpi6pr

Υπενθυμίζεται ότι ο Τσιτσιπάς νωρίτερα... ζόρισε πολύ τον Φέντερερ, αλλά ο «βασιλιάς» του τένις επικράτησε στο τάι μπρέικ και στα δύο σετ 7-6 (6), 7-6 (4). Με αυτήν τη νίκη η Ελβετία προκρίθηκε στον τελικό του Hopman Cup, την ώρα που η ελληνική ομάδα χρειαζόταν να νικήσει και στα τρία παιχνίδια των δύο ομάδων, προκειμένου να πάρει αυτήν το «εισιτήριο» για τον τελικό.

Με την ιστορική νίκη απέναντι στους Φέντερερ - Μπέντσιτς, Τσιτσιπάς και Σάκκαρη τερμάτισαν στη δεύτερη θέση του ομίλου, πάνω από Μ. Βρετανία και ΗΠΑ.

Το ελληνικό δίδυμο αποθεώθηκε από τους ομογενείς, που στήριξαν από την πρώτη στιγμή την προσπάθεια των δύο Ελλήνων αθλητών.

«Εάν μου έλεγε κανείς πριν από δέκα χρόνια ότι θα παίξω απέναντι στον Φέντερερ θα γελούσα. Είναι μύθος» δήλωσε μετά την αναμέτρηση η Μαρία Σάκκαρη, μην μπορώντας να κρύψει τον ενθουσιασμό της.

The reaction says it all ?



Team Greece with a huge mixed doubles win over Switzerland to secure the tie. Congratulations, @StefTsitsipas and @mariasakkari!@Channel9 @9Gem | #HopmanCup pic.twitter.com/InMmVRJpeR