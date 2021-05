Λένια Ραζή: Η τραγουδίστρια που έγινε…animation designer

H Δούκισσα Νομικού, η Μαρία Κορινθίου, η Βίκη Κάβουρα, η Μελίνα Ασλανίδου έγιναν cartoon δια χειρός Λένια και δηλώνουν τον ενθουσιασμό τους.

Η Λένια Ραζή είναι μια υπέροχη νεαρή καλλιτέχνης. Η φωνή της βελούδινη, ωστόσο η ίδια πέρα του γεγονότος ότι είναι πολύ καλή τραγουδίστρια, συνθέτει υπέροχα κομμάτια.

Ωστόσο ο κλάδος της μουσικής «χτυπήθηκε» έντονα από τα 2 lockdown και η Λένια επηρεάστηκε όπως ήταν αναμενόμενο.

Αλλά οι καλλιτεχνικές της ανησυχίες δεν την άφησαν και έτσι ανακάλυψε μια νέα πτυχή του εαυτού της και άρχιζε να ζωγραφίζει σε επίπεδο… ψηφιακό.

Η Λένια έκανε προσωπογραφίες – cartoon ανάμεσα στις οποίες είναι η Δούκισσα Νομικού, η Μαρία Κορινθίου, η Βίκη Κάβουρα, η Μελίνα Ασλανίδου και πολλούς γνωστούς καλλιτέχνες που υπάρχουν στο διαδίκτυο και στα Social μη παραλείποντας βέβαια να ζωγραφίσει την ίδια σε cartoon!

Η Δούκισσα Νομικού σε καρτούν

Στο Newsbomb.gr μιλάει για τα animation και πως προέκυψαν αυτά στη ζωή της, για την μουσική της, για τα τραγούδια της, για τις εμφανίσεις της, αλλά και για τα όνειρα της.

Λένια πριν τα περιοριστικά μέτρα της προηγούμενης Άνοιξης δούλευες;

«Τραγουδούσα πριν το lockdown όμως τους τελευταίους μήνες περιστασιακά θα έλεγα καθώς αντιμετώπιζα ένα μικρό προβληματάκι από πριν με τις φωνητικές μου χορδές και με ταλαιπωρούσε!… Ο γιατρός μου με συμβούλεψε να ξεκουραστώ λιγάκι από τα βραδινά μαγαζιά και τις μουσικές σκηνές κι έτσι… Εκεί που χρειαζόμουν ένα μικρό διαλειμματάκι , τελικά εξελίχθηκε σε……. ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΔΙΑΛΛΕΙΜΑ όπως φαίνεται λόγω της κατάστασης Covid

Στην πρώτη καραντίνα λοιπόν πέρασα αρκετό χρόνο με τον εαυτό μου και κι έτσι η νέα μου «τάση» να ξεφεύγω ήταν να ζωγραφίζω ασταμάτητα !… Ξεκίνησα λοιπόν να ζωγραφίζω κάποιες γυναίκες της showbiz καθώς άρεσαν όπως φαίνεται και στις ίδιες .

Η καθημερινότητα σου άλλαξε ξαφνικά και στράφηκες στο animation. Το είχες σπουδάσει πριν και βρήκες χρόνο να το εξασκήσεις;

«Έχω τελειώσει γραφιστική και 3D Animation ! Πήρα το πτυχίο Bachelor of Arts with third class honours ως Animator κινουμένων σχεδίων»

Ποια ήταν η πρώτη εικόνα που έκανες;

«Όσα χρόνια ασχολιόμουν με τη μουσική, παράλληλα ζωγράφιζα, έφτιαχνα video μικρές ιστοριούλες cartoon! Γενικά έπιανε το χέρι μου όπως μου έλεγαν οι καθηγητές!.. Όσον αφορά την εξάσκηση, σίγουρα όταν αγαπάς αυτό που κάνεις , σε αγαπάει και αυτό αργά ή γρήγορα Το πρώτο σχέδιο που έκανα μέσα στην καραντίνα ήταν “ο εαυτός μου με ουρά” ! Έκανα εμένα γοργόνα !».

Η Λένια Ραζή γοργόνα!

Ποιους διάσημους έχεις αποτυπώσει με τα ψηφιακά πινέλα σου;

« Jennifer Lopez , Ariana Grande , Miley Cyrus , Shakira , berta Vazquez , Angelina jolie φυσικά και πολλές Ελληνίδες όπως Δούκισσα Νομικού , Μαρία Κορινθίου ,Βίκυ Κάβουρα, Μελίνα Ασλανίδου (βλέπεις παρα πολλες γυναίκες)

Όμως υπάρχουν και άντρες όπως Jordan , ο συγχωρεμένος ο Kobe Bryant και αρκετούς άλλους! Λιγότεροι βέβαια καθώς συνήθως προτιμώ να ζωγραφίζω γυναίκες και να παίζω περισσότερο με γυαλάδες , glitter και μαλλιά».

Ποια σχέδια ετοιμάζεις;

«Αυτό το διάστημα αφιέρωσα αρκετό από το χρόνο μου για το site "leniaraziart.com” το όποιο ανοίγω σε λίγες μέρες και επίσημα σχετικά με τα Πορτρέτα Cartoon ! Εκεί θα μπορεί ο κόσμος να διαλέξει από τις κατηγορίες ό,τι θέλει και να στείλει την φωτογραφία που ενδιαφέρεται να κάνει cartoon» !

Η Μαρία Σολωμού

Μέσω του instagram δείχνεις κυρίως τη δουλειά σου;

«Τη δουλειά μου μπορεί ο κόσμος να τη βρει στα social! Youtube ,Facebook , Instagram , Twitter πληκτρολογώντας απλώς το όνομα μου Lenia Razi και Lenia Razi Art!»

H Λένια Ραζή

Τραγουδούσες κυρίως στη Θεσσαλονίκη. Ποιες ήταν οι πιο «δυνατές» συνεργασίες σου;

«Στα πρώτα μου βήματα σχετικά με τα νυχτερινά μαγαζιά μουσικής , με βοήθησε πολύ η συνεργασία μου με τον Βαλάντη! Αργότερα υπήρξαν και άλλες όμορφες συνεργασίες με άλλους καλλιτέχνες όπως με τον συγχωρεμένο αγαπητό σε όλους Παντελή Παντελίδη, την Δέσποινα Βανδή, τον Λευτέρη Πανταζή , τον Νίκο Μακρόπουλο , τον Στέλιο Διονυσίου και ακόμη πολλούς άλλους».

Έχεις συνθέσει και τραγούδια. Θα μας πεις μερικούς τίτλους και θα δώσεις και κάποιους στίχους σου;

«Ναι, πλέον τα γράφω πολλά τραγούδια μόνη μου, μουσική και στίχο ! Υπάρχουν τραγούδια ανεβασμένα στο κανάλι μου στο Youtube ! Ένα από τα αγαπημένα μου είναι το «Πες μου πως»… Ήμουν μικρή όταν το έγραψα … Το κυκλοφόρησα μετά από χρόνια όμως είναι η πρώτη ολοκληρωμένη μου δουλειά σε μουσική και στίχους δικούς μου!».

Ποια είναι άποψη σου για το ελληνικό #metoo Είναι μια ευκαιρία να ξεκαθαρίσει το τοπίο;

«Πιστεύω πως κατά κάποιο τρόπο ίσως να μπήκαν κάποια «όρια» με όλα αυτά τα ξεσπάσματα! Δε θα μιλήσω για τα «τραβηγμένα περιστατικά» γιατί είναι όπως είπα «τραβηγμένα» και δε μπορώ ούτε να διανοηθώ αυτό που έχουν περάσει κάποια άτομα και για χρόνια δε μίλαγαν! Για τα υπόλοιπα που είναι φυσικά επίσης σοβαρά , εύχομαι και ελπίζω να υπάρχει καλύτερος κόσμος για αύριο... Είναι άσχημο να «πατάς» επάνω στην ανάγκη κάποιου που έχει ανάγκη τη δουλειά και να του συμπεριφέρεσαι άσχημα!... Με θλίβει όλο αυτό που συμβαίνει».

Εσύ είχες δεχθείς ποτέ παρενόχληση; Πως αντέδρασες;

«Ναι, είχα δεχτεί ! Δεν ήταν τόσο βαρύ σαν αυτά που ακούγονται όμως ήταν αρκετό για να με ρίξει για κάποια χρόνια ! Ήμουν και λίγο ευαίσθητη παραπάνω και απονήρευτη! Έχω περάσει κι εγώ διαφορά στη δουλειά μου όμως προσπαθώ από αυτό να γίνω καλύτερη».

Τι ετοιμάζεις για φέτος το καλοκαίρι;

«Το καλοκαίρι αυτό θα με βρει με πολλά τραγούδια και καρτούν».

Τέλος, ποιο είναι το μήνυμα που μοιράζεσαι με τους αναγνώστες του newsbomb.gr

«Να χαμογελάτε! Το χαμόγελο φέρνει περισσότερο χαμόγελο! Είναι η αρχή για να βγούμε από αυτό που περνάμε όλοι μας σε αυτή τη φάση».