Πλανήτης σε μέγιστο κίνδυνο: Η ενεργή περιοχή 4197 στον Ήλιο στοχεύει στη Γη

«Η ενεργή περιοχή 4197, η ταχεία ανάπτυξη και το εξαιρετικό μέγεθος της οποίας προσελκύει τώρα την προσοχή όλων των διαστημικών μετεωρολογικών κέντρων του κόσμου, έφτασε στον κεντρικό ηλιακό μεσημβρινό απόψε, δηλαδή ακριβώς στη γραμμή Ήλιου-Γης, και τις επόμενες δύο ημέρες θα αποτελέσει τον μεγαλύτερο κίνδυνο για τον πλανήτη για όλη τη διάρκεια της ύπαρξής του», αναφέρει το κανάλι Telegram του εργαστηρίου.

Παρά το εντυπωσιακό μέγεθός της και την κατηγορία Βήτα-Γάμμα-Δέλτα, η οποία δείχνει τον υψηλότερο βαθμό πολυπλοκότητας των ηλιακών ενεργών περιοχών, αυτή η ζώνη δεν έχει ακόμη παράγει ούτε μία ισχυρή έκλαμψη κατηγορίας Χ. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η πιθανότητα ισχυρών κρουσμάτων φτάνει πλέον σε επίπεδα ρεκόρ αυτό το καλοκαίρι, που εκτιμάται από διάφορα κέντρα της τάξης του 60 έως 80%.

Σήμερα, 30 Αυγούστου, αναμένονται εκλάμψεις της υψηλότερης κατηγορίας Χ στον Ήλιο. Μπορούν να έχουν αντίκτυπο στη Γη. Ωστόσο, η τρέχουσα γεωμαγνητική κατάσταση στον πλανήτη παραμένει σταθερή.

