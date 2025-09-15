Πώς να συνδεθείτε στο WiFi χωρίς κωδικό πρόσβασης: Δύο απλοί τρόποι

Θέλετε να συνδεθείτε αλλά τα δεδομένα σας δεν επαρκούν και δεν γνωρίζετε τον κωδικό πρόσβασης του WiFi στο σημείο όπου βρίσκεστε; Μην πανικοβάλλεστε, υπάρχει λύση, μάλιστα διπλή και είναι πολύ απλή.

Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις δύο μεθόδους για να συνδεθείτε εύκολα στο δίκτυο.

Ο πιο γρήγορος τρόπος είναι να σαρώσετε τον κωδικό QR που διαθέτουν οι περισσότεροι σύγχρονοι δρομολογητές. Αυτός ο κωδικός βρίσκεται συνήθως στο πίσω μέρος ή στο κάτω μέρος του ρούτερ και αποθηκεύει όλες τις πληροφορίες του δικτύου. Ανοίγοντας απλά την κάμερα του κινητού τηλεφώνου και δείχνοντας, η συσκευή συνδέεται άμεσα χωρίς να χρειάζεται να πληκτρολογήσετε τίποτα.

Το δεύτερο κόλπο είναι το κουμπί WPS (WiFi Protected Setup), διαθέσιμο σε πολλά μοντέλα. Χρειάζεται μόνο να βρίσκεστε κοντά στο δρομολογητή, να ενεργοποιήσετε την επιλογή από τις ρυθμίσεις WiFi στο κινητό σας και να πατήσετε το φυσικό κουμπί στη συσκευή. Σε λίγα δευτερόλεπτα, θα συνδεθείτε χωρίς να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης.

Βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε:

Αναζητήστε τον κωδικό QR στο δρομολογητή και σαρώστε τον με την κάμερα του κινητού τηλεφώνου.

Εάν δεν είναι διαθέσιμο, μεταβείτε στις "Ρυθμίσεις για προχωρημένους" στο WiFi και επιλέξτε "Κουμπί WPS".

Πατήστε το κουμπί WPS στο δρομολογητή και περιμένετε για την αυτόματη σύνδεση.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτές οι μέθοδοι απαιτούν φυσική πρόσβαση στο δρομολογητή. Επιπλέον, ο κωδικός QR σταματά να λειτουργεί εάν τροποποιηθεί το κλειδί και σε ορισμένους υπολογιστές, το WPS ενδέχεται να απενεργοποιηθεί για ασφάλεια.

