Το πρόγραμμα επιβράβευσης της Nova, σε συνεργασία με το padu και νέες, αποκλειστικές συνεργασίες

Ακόμη περισσότερα exclusive Nova Deals, με πρόσβαση σε 1.000+ σημεία εξαργύρωσης σε όλη την Ελλάδα, μέσω της συνεργασίας με το padu.

Η Nova, μέλος της United Group, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ενισχύει περαιτέρω το σχήμα επιβράβευσης των συνδρομητών της, σε συνεργασία με το padu, την καινοτόμα ελληνική εφαρμογή.

Οι συνδρομητές της Nova αποκτούν πρόσβαση σε ακόμα περισσότερες αποκλειστικές συνεργασίες με κορυφαία brands και προσφορές σε προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν τις καθημερινές τους ανάγκες. Παράλληλα, έχουν πρόσβαση σε περισσότερα από 1.000 σημεία εξαργύρωσης σε εστίαση, ψυχαγωγία, υγεία, ευεξία, τεχνολογία, αποδράσεις και πολλές ακόμη κατηγορίες.

Τα νέα αποκλειστικά Nova Deals προσφέρουν:

  • 1+1 καφέ σε 90+ καταστήματα Coffee Lab, βραβευμένη ως η καλύτερη αλυσίδα καφέ στη Νότια Ευρώπη στα European Coffee Awards 2023.
  • 1+1 κουλούρι κάθε μέρα στα Mon Kooloor, με 35 καταστήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και την υπόλοιπη χώρα, φέρνοντας φρέσκα προϊόντα που ζυμώνονται και ψήνονται καθημερινά μέσα στα καταστήματα.
  • Έως 20% έκπτωση σε premium τροφές στα Pet City, τη μεγαλύτερη αλυσίδα για κατοικίδια με 100+ καταστήματα στην Ελλάδα.
  • 20€ για check-up γυναικών, ανδρών και παιδιών στα ιδιωτικά θεραπευτήρια Metropolitan Hospital, Metropolitan General, Health Spot+, Platon Diagnosis, καθώς και 35€ για check-up σε Υγεία & Μητέρα του Ομίλου Υγείας HHG.
  • 5€ έκπτωση σε αγορές άνω των 25€, στα καταστήματα Fresh Line με φυσικά καλλυντικά και προϊόντα περιποίησης.
  • 1+1 εισιτήρια για τους αγώνες της ποδοσφαιρικής ομάδας του ARIS F.C., καθώς και 20% έκπτωση για αγορές από την Aris Boutique.
  • 15% έκπτωση για dine-in στα Street Wok, με αυθεντικό φαγητό wok, όπως στις υπαίθριες ασιατικές αγορές.
  • 15% έκπτωση για dine-in στο Hard Rock Café, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας και για αγορές άνω των 40€ στο Rock Shop.
  • 15% έκπτωση σε υπηρεσίες διατροφής & αγορών από τα FitBuddy στα φυσικά καταστήματα, αλλά και online.

Παράλληλα, οι συνδρομητές της Nova συνεχίζουν να απολαμβάνουν τις αποκλειστικές προσφορές των Nova Deals*, από Pizza Fan, Simply Burgers, Signature Travel, Box Now, Avis και Wolt και συγκεκριμένα:

  • 5€ έκπτωση σε κάθε παραγγελία από Pizza Fan και Simply Burgers.
  • 10% έκπτωση σε ομαδικές οργανωμένες εκδρομές σε top προορισμούς με τη Signature Travel.
  • 20% έκπτωση σε αποστολή δεμάτων σε όλη την Ελλάδα με τη Box Now.
  • 15% έκπτωση σε ενοικίαση αυτοκινήτου με την Avis.
  • Δωρεάν τρίμηνη συνδρομή στο Wolt+, με μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές.
  • 10% έκπτωση σε παραγγελίες από το HomeMarkt.
Οι χρήστες της εφαρμογής ανταμείβονται άμεσα με πόντους, τους οποίους μπορούν να εξαργυρώνουν οποιαδήποτε στιγμή: 30.000 πόντοι καλωσορίσματος κατά την πρώτη είσοδο στο padu, 3.000 πόντοι μπόνους κάθε μήνα και διπλάσιοι πόντοι για κάθε απόδειξη που σαρώνουν.

Οι συνδρομητές μπορούν να κατεβάσουν την εφαρμογή padu από Play Store ή App Store, να εγγραφούν ως πελάτες της Nova και να ξεκινήσουν άμεσα να απολαμβάνουν τις προσφορές.

Η συνεργασία της Nova με το padu έχει ήδη προσφέρει σημαντικά προνόμια επιβράβευσης στους συνδρομητές και επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας να στέκεται στο πλευρό των καταναλωτών, προσφέροντας τα καλύτερα δυνατά προϊόντα στην καλύτερη δυνατή τιμή και με άριστη εμπειρία πελάτη.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Nova www.nova.gr.

*Ισχύουν οι όροι που αναγράφονται στο padu app.

