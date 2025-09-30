8 πιθανές λύσεις για τα τηλέφωνα που δεν φορτίζουν αν και είναι στην πρίζα

Απλά βήματα για να διαπιστώσετε το πιθανό πρόβλημα

Σας έχει συμβεί να φορτίζεται για κάποιες ώρες το κινητό σας, αλλά είναι σαν να μην το κάνατε ποτέ; Τι μπορεί να συμβαίνει;

Αποκλείστε προβλήματα με το φορτιστή και το βύσμα

Πρώτα πρέπει να ελέγξετε τν φορτιστή σας. Η χρήση επίσημου φορτιστή ή, ελλείψει αυτού, ενός με την ίδια ισχύ και χαρακτηριστικά είναι απαραίτητη.

Είναι επίσης σημαντικό να συνδέσετε το φορτιστή σε διαφορετικές πρίζες—κατά προτίμηση τουλάχιστον δύο ή τρεις — για να αποκλείσετε βλάβες στην ηλεκτρική εγκατάσταση του περιβάλλοντος. Μια οπτική επιθεώρηση του καλωδίου και του φορτιστή μπορεί να αποκαλύψει ζημιές όπως κοψίματα ή χτυπήματα. Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ζημιά, αντικαταστήστε και ανακυκλώστε αμέσως αυτό το εξάρτημα, καθώς ένας χαλασμένος φορτιστής μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.

Δοκιμάστε διαφορετικό καλώδιο ή φορτιστή

Σχεδόν πάντα, τα καλώδια και οι φορτιστές μπορούν να διαχωριστούν και να αντικατασταθούν ξεχωριστά. Εάν έχετε στη διάθεσή σας άλλα συμβατά καλώδια ή προσαρμογείς, δοκιμάστε να τα αλλάξετε για να διαπιστώσετε αν κάποιο από αυτά προκαλεί το πρόβλημα.

Συνδέστε το τηλέφωνό σας στο USB του υπολογιστή σας

Ένας άλλος τρόπος για να ελέγξετε εάν το καλώδιο ή ο φορτιστής είναι το πρόβλημα, είναι να χρησιμοποιήσετε το ίδιο καλώδιο για να συνδέσετε το τηλέφωνο σε φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή. Εάν η συσκευή αρχίσει να φορτίζει με αυτόν τον τρόπο, η πηγή του προβλήματος είναι πιθανώς στο τροφοδοτικό ή στο βύσμα και όχι στο κινητό.

Καθαρίστε την είσοδο φόρτισης του κινητού τηλεφώνου

Η συσσώρευση σκόνης, χνούδι ή άλλων υπολειμμάτων στη θύρα φόρτισης είναι ένα συχνό πρόβλημα. Πριν παραβιάσετε το τηλέφωνό σας, απενεργοποιήστε το εντελώς. Χρησιμοποιώντας έναν φακό, ελέγξτε για ορατή βρωμιά στον σύνδεσμο. Φυσήξτε απαλά για να προσπαθήσετε να χαλαρώσετε τα υπολείμματα. Εάν η θύρα εξακολουθεί να είναι βουλωμένη, είναι καλύτερο να απευθυνθείτε σε έναν επαγγελματία αντί να εισάγετε αντικείμενα, τα οποία θα μπορούσαν να βλάψουν το εσωτερικό υλικό.

Επανεκκινήστε τη συσκευή σας

Μια απλή επανεκκίνηση μπορεί να λύσει πολλά προβλήματα που σχετίζονται με σφάλματα ή σφάλματα που σχετίζονται με το λογισμικό. Εάν το τηλέφωνό σας εξακολουθεί να τροφοδοτείται με ρεύμα, απενεργοποιήστε το και ενεργοποιήστε το ξανά. Με αυτόν τον τρόπο, το λειτουργικό σύστημα και η εσωτερική μνήμη ενημερώνονται και επανεκκινούνται, βοηθώντας να αποκλειστεί ότι η αιτία της αποτυχημένης μεταφόρτωσης είναι ένα προσωρινό σφάλμα λογισμικού.

Ενημερώστε το λειτουργικό σύστημα

Οι ενημερώσεις συστήματος είναι σημαντικές. Εάν υπάρχει ενημέρωση σε εκκρεμότητα, εγκαταστήστε την μόνο εάν έχετε μπαταρία άνω του 50%, καθώς εάν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας η ζημιά μπορεί να είναι μεγαλύτερη. Μετά την ενημέρωση, ελέγξτε εάν η επαναφόρτιση λειτουργεί σωστά.

Ελέγξτε για φυσική ζημιά στη συσκευή σας

Μετά από πτώση ή χτύπημα, κοιτάξτε την οθόνη και ειδικά τη θύρα φόρτισης. Αυτές οι δυσλειτουργίες μπορεί να επηρεάσουν τόσο τη συνολική απόδοση όσο και την ικανότητα φόρτισης. Για να είστε σίγουροι, συγκρίνετε τη θύρα του τηλεφώνου σας με αυτή μιας άλλης παρόμοιας συσκευής και βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο εφαρμόζει τέλεια, χωρίς χαλαρές ή μη φυσιολογικές κινήσεις.

Ελέγξτε την απόδοση της μπαταρίας σας

Όταν αντιμετωπίζετε περίεργες συμπεριφορές που σχετίζονται με την μπαταρία, όπως πολύ γρήγορες επαναφορτίσεις, σημαντική αποφόρτιση ή ξαφνικές διακοπές ρεύματος, απευθυνθείτε σε διαγνωστικές εφαρμογές.

Στο Android, εργαλεία όπως το Ampere σάς επιτρέπουν να αξιολογήσετε την πραγματική κατάσταση της μπαταρίας και του συστήματος φόρτισης.

Για χρήστες iPhone, η διαδρομή Ρυθμίσεις > Γενικές πληροφορίες μπαταρίας > παρέχει τεχνικές πληροφορίες σχετικά με την > υγείας της μπαταρίας, βοηθώντας να επιβεβαιωθεί εάν η πηγή του προβλήματος είναι εσωτερικό σφάλμα.

