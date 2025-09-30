Kινητά: Αυτά τα 5 τηλέφωνα μπορεί να αξίζουν μια περιουσία

Μπορεί για εσάς να μην είναι πλέον χρήσιμα, αλλά κάποιοι τα έχουν σε ιδιαίτερη εκτίμηση, και είναι πρόθυμοι να προσφέρουν «γη και ουρανό» για να τα αποκτήσουν.

Ίσως έχετε ξεχασμένα τα παλιά κινητά τηλέφωνά σας σε κάποιο συρτάρι, ή στο βάθος μιας ντουλάπας. Αν όμως παραμένουν εκεί, κι όχι σε κάποια χωματερή, καλό είναι να αναθεωρήσετε και να τα αναζητήσετε γιατί οι συλλέκτες πληρώνουν τεράστια χρηματικά ποσά για ορισμένα μοντέλα σήμερα.

Αυτές είναι 5 παλιές συσκευές που μπορούν να πουληθούν για μια περιουσία σήμερα:

1. Motorola DynaTAC 8000x

Το πρώτο κινητό τηλέφωνο στον κόσμο από το 1983 είναι πραγματικά σπάνιο. Δεν ήταν ακριβώς πρακτικό: ζύγιζε σχεδόν ένα κιλό και είχε μήκος 33 εκατοστά.

Σε καλή κατάσταση, μπορεί τώρα να αξίζει πάνω από 7.600 ευρώ και στην αρχική του συσκευασία μπορεί να αξίζει έως και 125.500 ευρώ.

2. Το iPhone 2G

Το πρώτο smartphone της Apple από το 2007, που ξεκίνησε την εποχή των σύγχρονων κινητών.

Η τρέχουσα αξία του είναι 140 ευρώ όταν χρησιμοποιείται, ενώ μπορεί να είναι έως και 2.000 ευρώ κλειστό.

3. Το Nokia 8110

Το «τηλέφωνο Matrix», που έγινε θρυλικό στην ταινία του '99, είναι επίσης ένα από τα μοντέλα που αναζητούν οι συλλέκτες.

Το μεταχειρισμένο αξίζει 102 ευρώ και στο αρχικό κουτί μπορεί να είναι έως και τριπλάσιο.

4. Το Nokia 8800

Το πολυτελές τηλέφωνο του 2005 με κομψό μεταλλικό σώμα και οθόνη ανθεκτική στις γρατσουνιές είναι μια πραγματική ειδικότητα σήμερα. Σε αυτό προσαρμόζεται και η τιμή του.

Σε νέα κατάσταση, μπορείτε να πάρετε ένα ποσό 845 ευρώ, ενώ στις ειδικές εκδόσεις του, μπορείτε να πάρετε περίπου 1.300 ευρώ.

5. Μοτορόλα 3200

Το θρυλικό DynaTAC 8000x ήταν ο διάδοχος του 1993 ενός περιζήτητου συλλεκτικού αντικειμένου σήμερα.

Στο αρχικό κουτί, η αξία του μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τα 700 ευρώ.