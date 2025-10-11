Το χάσμα της συνδεσιμότητας: Γιατί 3,1 δισ. άνθρωποι μένουν εκτός διαδικτύου;

Tο ερώτημα δεν είναι πλέον αν υπάρχει τεχνολογία, αλλά πώς μπορεί να φτάσει σε όλους

Newsbomb

Το χάσμα της συνδεσιμότητας: Γιατί 3,1 δισ. άνθρωποι μένουν εκτός διαδικτύου;
Unsplash
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στον 21ο αιώνα, η πρόσβαση στο διαδίκτυο δεν είναι πια πολυτέλεια, είναι προϋπόθεση συμμετοχής στην κοινωνία, στην οικονομία, στη γνώση.

Παρόλα αυτά, δισεκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να μένουν εκτός ψηφιακού κόσμου. Το ερώτημα δεν είναι πλέον αν υπάρχει τεχνολογία, αλλά πώς μπορεί να φτάσει σε όλους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του GSMA, από τα 3,4 δισεκατομμύρια ανθρώπους που δεν χρησιμοποιούν κινητό διαδίκτυο, πάνω από το 90% ζει σε περιοχές που καλύπτονται ήδη από δίκτυα κινητής ευρυζωνικότητας αλλά δεν τα χρησιμοποιεί, το λεγόμενο «χάσμα χρήσης». Η αντιμετώπιση αυτού του χάσματος είναι κρίσιμη για τη γεφύρωση του ψηφιακού αποκλεισμού, ωστόσο με βάση τις τρέχουσες τάσεις συνδεσιμότητας, θα χρειαστούν περισσότερα από 30 χρόνια για να εξαλειφθεί πλήρως.

Παρότι το χάσμα χρήσης μειώνεται σταδιακά, 3,1 δισεκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή το 38% του παγκόσμιου πληθυσμού, εξακολουθούν να ζουν σε περιοχές με κάλυψη κινητής ευρυζωνικότητας χωρίς να τη χρησιμοποιούν.

Ποια είναι τα βασικά εμπόδια

Τα βασικά εμπόδια στην υιοθέτηση του κινητού διαδικτύου περιλαμβάνουν την έλλειψη ενημέρωσης για την ύπαρξή του, την αδυναμία απόκτησης ενός κατάλληλου τηλεφώνου και την έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων. Ακόμη και μεταξύ των ανθρώπων που ήδη χρησιμοποιούν κινητό διαδίκτυο, πολλοί θα ήθελαν να το αξιοποιούν περισσότερο, αλλά συναντούν δυσκολίες, όπως ανησυχίες για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων, το κόστος και την εμπειρία συνδεσιμότητας. Η έλλειψη αντίληψης σχετικά με την χρησιμότητα του διαδικτύου αποτελεί επίσης έναν παράγοντα περιορισμένης χρήσης.

Στο 96% του κόσμου υπάρχει ήδη η απαραίτητη υποδομή για να συνδεθεί κανείς μέσω κινητού δικτύου. Η άρση των εναπομεινάντων εμποδίων στη χρήση αυτών των υπηρεσιών είναι ουσιαστική, ώστε τα υπάρχοντα ψηφιακά χάσματα να μειωθούν και όχι να βαθύνουν. Ώστε πολλά περισσότερα από αυτά τα 3,1 δισεκατομμύρια άτομα να μπορέσουν να ωφεληθούν από τη συνδεσιμότητα που αλλάζει ζωές, αναφέρει ο Vivek Badrinath, γενικός διευθυντής του GSMA.

Η συνδεσιμότητα έχει ήδη αλλάξει το τοπίο. Περισσότεροι άνθρωποι από ποτέ συνδέονται στο διαδίκτυο μέσω κινητού, με 58% του παγκόσμιου πληθυσμού να είναι πλέον online από τη δική του συσκευή.

Εκτός κάλυψης το 4% του παγκόσμιου πληθυσμού

Στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, το κινητό παραμένει ο βασικός και συχνά ο μοναδικός τρόπος πρόσβασης στο διαδίκτυο, αντιπροσωπεύοντας το 84% των ευρυζωνικών συνδέσεων το 2024. Ωστόσο, ενώ 4% του παγκόσμιου πληθυσμού παραμένει εκτός κάλυψης, το 38% βρίσκεται εντός κάλυψης αλλά εκτός χρήσης.

Οι ομάδες που αποκλείονται περισσότερο είναι οι φτωχότεροι, οι λιγότερο μορφωμένοι, οι αγροτικοί πληθυσμοί, οι γυναίκες και τα άτομα με αναπηρία, εκείνοι δηλαδή που θα μπορούσαν να ωφεληθούν περισσότερο από τη συνδεσιμότητα.

Τα οφέλη από το κλείσιμο αυτών των κενών είναι τεράστια. Το κινητό διαδίκτυο ανοίγει δρόμους προς την υγεία, την εκπαίδευση, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και το ηλεκτρονικό εμπόριο, αυξάνοντας τα εισοδήματα, μειώνοντας τη φτώχεια και βελτιώνοντας την ευημερία.

Από το 2023 έως το 2030, η εξάλειψη του χάσματος χρήσης θα μπορούσε να προσθέσει 3,5 τρισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο ΑΕΠ, εκ των οποίων 1,3 τρισεκατομμύρια μόνο από το κλείσιμο του χάσματος μεταξύ των φύλων.

Το 2024 κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση νέων χρηστών από το 2021, με 200 εκατομμύρια ανθρώπους να συνδέονται για πρώτη φορά. Ωστόσο, δισεκατομμύρια παραμένουν εκτός σύνδεσης (offline).

Το χάσμα χρήσης είναι πλέον δέκα φορές μεγαλύτερο από το χάσμα κάλυψης, και η αντιμετώπισή του είναι καθοριστική για να συνδεθούν οι αποκλεισμένοι. Σε έναν ολοένα και πιο ψηφιακό κόσμο, η εξασφάλιση καθολικής και ουσιαστικής συνδεσιμότητας είναι πιο επείγουσα από ποτέ, αναφέρει ο Kalvin Bahia, Senior Director of Economics, GSMA Intelligence.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:07ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: «Εκτός συζήτησης» ο αφοπλισμός - Κινδυνεύει η δεύτερη φάση του σχεδίου για την ειρήνη στη Γάζα

18:58LIFESTYLE

Σπάνιο βίντεο της κόρης της ανήρτησε στα social media η Μέγκαν Μαρκλ

18:44LIFESTYLE

Το πιο «όμορφο κορίτσι στον κόσμο» μεγάλωσε και μεταμορφώθηκε - Πώς είναι σήμερα

18:39ΚΟΣΜΟΣ

Ετοιμάζεται για την ανταλλαγή το Ισραήλ: Συγκέντρωσε τους προς αποφυλάκιση Παλαιστίνιους

18:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Ο Κολοσσός Ρόδου νίκησε ξανά στην έδρα του Άρη

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Πάνω από μισό εκατομμύριο εκτοπισμένοι επέστρεψαν στο βόρειο τμήμα του θύλακα

18:16ΚΟΣΜΟΣ

Το τελευταίο «πάρτι» του Νικολά Σαρκοζί πριν μπει στην φυλακή: «Αθώος όπως ο Κόμης Μόντε Κρίστο»

18:14ΚΟΣΜΟΣ

«Πρόεδρε πήγαινε μας στη Γάζα» ζητούν οι Τούρκοι - «Πρώτα θα πάω εγώ» απαντά ο Ερντογάν

18:12ΚΟΣΜΟΣ

Η Χαμάς δεν παραδίδει τα όπλα και κηρύττει επιστρατεύση: Φόβοι για νέο εμφύλιο πόλεμο στη Γάζα

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Αρκούδα ξερίζωσε το κεφάλι άνδρα που μάζευε μανιτάρια - Σε επίπεδα ρεκόρ οι επιθέσεις

17:52ΚΟΣΜΟΣ

Σουδάν: Τουλάχιστον 60 νεκροί από επίθεσεις drone σε καταφύγιο προσφύγων

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Πολωνός μοτοσικλετιστής σκοτώθηκε σε τροχαίο

17:48ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι σε Τραμπ: Κάν’ το όπως στη Γάζα

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 16χρονος οδηγός εμβόλισε βαν και το έριξε στο ποτάμι

17:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Λίγες ώρες πριν το τζάμπολ οι διαιτητές, ακόμη τίποτα για το ντέρμπι!

17:29ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Μισισίπι: Τέσσερις νεκροί και 12 τραυματίες από πυροβολισμούς μετά από αγώνα ποδοσφαίρου - Ελεύθερος παραμένει ο δράστης

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Νέα στοιχεία για την άγρια δολοφονία 75χρονου στη Ρόδο - Πώς «σκηνοθέτησαν ληστεία» ο γιος και ο συνεργός του

17:20ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παντελεήμονας: Τρίτο άνθρωπο «μυστήριο» αναζητούν οι αρχές για τη δολοφονία του 31χρονου

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Ατύχημα στο λιμάνι της Αίγινας: 9χρονος τραυματίστηκε κατά την επιβίβαση σε πλοίο - Διακομίζεται με σκάφος του Λιμενικού στον Πειραιά

17:17ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά σε δασική έκταση στους Ζάρακες Ευβοίας – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προς φθινόπωρο «από τα παλιά» - Πότε γυρνάει ο καιρός

13:21ΕΘΝΙΚΑ

«Για αυτό παράτησα την Πολεμική Αεροπορία για τα εργοστάσια της Ολλανδίας» - Κύμα παραιτήσεων τεχνικών «για μια καλύτερη ζωή» - Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Newsbomb

18:12ΚΟΣΜΟΣ

Η Χαμάς δεν παραδίδει τα όπλα και κηρύττει επιστρατεύση: Φόβοι για νέο εμφύλιο πόλεμο στη Γάζα

18:44LIFESTYLE

Το πιο «όμορφο κορίτσι στον κόσμο» μεγάλωσε και μεταμορφώθηκε - Πώς είναι σήμερα

14:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: O Ναν απέτρεψε το διαιτητικό σκάνδαλο, άκυρο το καλάθι ισοφάρισης του Φόρεστ - Βίντεο

13:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ενισχύεται ο σιβηρικός αντικυκλώνας - Ενδείξεις για «γεμάτο» χειμώνα στην Ελλάδα

08:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ιταλοί μετεωρολόγοι προβλέπουν τον Νοέμβριο - Προβληματίζει η «ρωγμή» στην ατμοσφαιρική πίεση

16:50ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Τρεις συλλήψεις για τον θάνατο 4χρονου σε πισίνα

16:28ΚΟΣΜΟΣ

Σπάνια εμπλοκή της Μελάνια Τραμπ - Γιατί διαπραγματεύτηκε απευθείας με τον Πούτιν

08:12ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Δυσάρεστα νέα για τον Γερμανό θρύλο - Η αποκάλυψη της Ελισαμπέτα Γκρεγκοράτσι

11:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την κακοκαιρία το GFS - Τι «βλέπει» το αμερικανικό προγνωστικό μοντέλο

13:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες το ECMWF - Πότε γίνεται το ξεκίνημα

18:16ΚΟΣΜΟΣ

Το τελευταίο «πάρτι» του Νικολά Σαρκοζί πριν μπει στην φυλακή: «Αθώος όπως ο Κόμης Μόντε Κρίστο»

15:41ΚΟΣΜΟΣ

Επιζών της σφαγής στο Nova Festival βρέθηκε νεκρός 2 χρόνια μετά τον φόνο της συντρόφου του από τη Χαμάς

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Νέα στοιχεία για την άγρια δολοφονία 75χρονου στη Ρόδο - Πώς «σκηνοθέτησαν ληστεία» ο γιος και ο συνεργός του

17:29ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Μισισίπι: Τέσσερις νεκροί και 12 τραυματίες από πυροβολισμούς μετά από αγώνα ποδοσφαίρου - Ελεύθερος παραμένει ο δράστης

09:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Χάος στο ελληνικό μπάσκετ - Αταμάν και άλλοι πέντε προπονητές απαγορεύεται να προπονήσουν

17:17ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά σε δασική έκταση στους Ζάρακες Ευβοίας – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

12:01LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς: Μεγάλη ανατροπή στη σειρά – Αποχωρεί πρωταγωνιστικό πρόσωπο

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Η εκεχειρία στον αέρα: Ποιος είναι ο Παλαιστίνιος κρατούμενος που το Ισραήλ αρνείται να παραδώσει στη Χαμάς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ