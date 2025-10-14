Τέλος τα Windows 10 - Η Microsoft σταμάτησε σήμερα την παγκόσμια υποστήριξή τους

Επίσημο τέλος για τα Windows 10, καθώς σήμερα Τρίτη 14 Οκτωβρίου, η Microsoft τερμάτισε επίσημα την παγκόσμια υποστήριξη για το λειτουργικό σύστημα.

«Σε αυτό το στάδιο, δεν θα παρέχεται πλέον τεχνική βοήθεια, ενημερώσεις λειτουργιών και ενημερώσεις ασφαλείας», ανέφερε η δήλωση.

Ενώ τα Windows 10 θα συνεχίσουν να λειτουργούν, οι υπολογιστές που εκτελούν αυτήν την έκδοση του λειτουργικού συστήματος θα γίνουν πιο ευάλωτοι σε ιούς και κακόβουλο λογισμικό.

Αυτό θα συμβεί λόγω έλλειψης ενημερώσεων ασφαλείας.

Τον Σεπτέμβριο, η εταιρεία προειδοποίησε για το τέλος της τεχνικής υποστήριξης για τα Windows 10.

Η πρώτη και τελευταία ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας για αυτήν την πλατφόρμα κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο.