Νεαροί αλλάζουν look στον Βελόπουλο με τη βοήθεια ΑΙ και το TikTok παίρνει «φωτιά»

Οι χρήστες του TikTok συνδυάζουν το χιούμορ τους και την τεχνητή νοημοσύνη προκειμένου να δημιουργήσουν σατιρικά βίντεο. Πολλές φορές οι χρήστες επιλέγουν πρόσωπα της επικαιρότητας ή και πολιτικά πρόσωπα.

Αυτή την εβδομάδα οι χρήστες επέλεξαν για πρωταγωνιστή τους τον πρόεδρο του κόμματος «Ελληνική Λύση», Κυριάκο Βελόπουλο. Ο ίδιος παλαιότερα είχε υποστήριζε που συγκεκριμένες κεραλοιφές που προωθούσε καταπολεμούν την τριχόπτωση.

Τα βίντεο που δημιούργησαν τον παρουσιάζουν σε κωμικές σκηνές, να διαφημίζει φανταστικά προϊόντα που μακραίνουν τα μαλλιά.

Φυσικά τα σχόλια πήραν «φωτιά»!